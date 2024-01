La nave da crociera più grande del mondo è sottoposta a controlli a poche settimane dal primo viaggio in assoluto

La Icon of the Seas, nave di 1.198 piedi di Royal Caribbean che salperà da Miami, in Florida, il 27 gennaio 2024, è stata fotografata mentre arriva a Ponce, in Porto Rico, per "ispezioni regolamentari" all'inizio di questa settimana.

"Oh, guardate chi è appena arrivato questa mattina presto nel porto di Ponce, Porto Rico!". Michael Bayley, presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean International, ha scritto in un post su Facebook condiviso martedì.

Ultimi preparativi

"Nei prossimi giorni ci saranno molte ispezioni regolamentari, carico e scarico di attrezzature, lavoratori del cantiere che andranno a casa, altri membri dell'equipaggio in arrivo insieme a un membro dell'equipaggio molto speciale".

L'enorme nave a 20 ponti, che può accogliere fino a 5.610 ospiti e 2.350 membri dell'equipaggio, arriverà a Miami il 9 gennaio, secondo Bayley, che ha aggiunto che i preparativi "stanno andando bene".

Icon of the Seas è stata ufficialmente consegnata a Royal Caribbean presso il cantiere Meyer Turku di Turku, in Finlandia, il 27 novembre 2023.

La nave, la cui costruzione ha richiesto 900 giorni, si sta preparando ad accogliere i passeggeri per il suo viaggio inaugurale, un viaggio di sette giorni intorno ai Caraibi.

La nave offrirà tutto l'anno avventure nei Caraibi orientali o occidentali con partenza da Miami, con tappe come St. Maarten, Messico, St. Thomas e l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay alle Bahamas.

A bordo della nave sarà possibile godere di una serie di caratteristiche entusiasmanti, tra cui il parco acquatico più grande del mondo in mare, otto quartieri e circa 40 bar e punti di ristoro diversi.

Un lancio molto atteso

L'Hideaway ospiterà la prima piscina a sfioro sospesa al mondo in mare, mentre Chill Island ospiterà quattro delle sette piscine della nave e una zona per soli adulti. L'isola del brivido sarà caratterizzata da un percorso di corde e da un percorso da brivido che consentirà agli ospiti di oscillare a 154 piedi di altezza sopra l'oceano, oltre che da un simulatore di onde FlowRider e da un campo da mini golf.

"Oggi festeggiamo più di una nuova nave; è anche la celebrazione del culmine di oltre 50 anni di innovazione e di sogni alla Royal Caribbean per creare l'esperienza di vacanza definitiva", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato del Gruppo Royal Caribbean Jason Liberty durante una cerimonia presso il cantiere navale a novembre.

L'ultimo avvistamento della nave arriva dopo che la stella del calcio argentino Lionel Messi è stato nominato icona ufficiale della nave.

Secondo un comunicato della compagnia di crociere, Messi, che è stato nominato da Time Magazine atleta dell'anno per il 2023, parteciperà alla celebrazione del nome della nave alla fine del mese.

Icon of the Seas ha attirato molta attenzione da quando è stata rivelata nell'ottobre 2022, e non tutta è stata positiva.

Reazione incredibile

Lo scorso luglio, un'immagine colorata della sua sezione di poppa è diventata virale, con alcuni utenti che l'hanno definita una "mostruosità" e un "ammasso di decadenza".

Tuttavia, gli esperti hanno successivamente suggerito che questa reazione non era particolarmente insolita.

"Le immagini delle navi di Royal Caribbean hanno spesso suscitato reazioni forti", ha dichiarato l'esperto di crociere Stewart Chiron alla CNN Travel, interrogato sulla reazione di agosto.

"Le reazioni negative a Icon of the Sea provengono evidentemente da non crocieristi. L'immagine attuale è piuttosto colorata e raffigura una nave con molte opzioni. Le risposte positive superano di gran lunga le altre".

Contattato dalla CNN, un portavoce di Royal Caribbean non ha commentato i commenti all'immagine, ma ha sottolineato che Icon of the Seas ha ricevuto una "reazione incredibile", che ha portato alla settimana con il più alto volume di prenotazioni nella storia della compagnia.

Icon of the Seas prende il titolo di "nave da crociera più grande del mondo" da Wonder of the Seas, un'altra nave della flotta Royal Caribbean, che misura 1.188 piedi di lunghezza e ha 18 ponti.

Karla Cripps e Jacopo Prisco della CNN hanno contribuito a questo articolo.

