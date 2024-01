Italia divisa sulla nuova pizza all'ananas

Ma il 2024 potrebbe essere l'anno in cui la pizza all'ananas spaccherà l'Italia, grazie a Gino Sorbillo, il rinomato pizzaiolo napoletano che ha aggiunto le temute "ananas" al suo menu in Via dei Tribunali, la strada più conosciuta della capitale mondiale della pizza.

La creazione di Sorbillo, chiamata "Margherita con Ananas", costa 7 euro (7,70 dollari). Ma non si tratta di una normale hawaiana: è una pizza bianca, privata dello strato di pomodoro, cosparsa di non meno di tre tipi di formaggio, con l'ananas cotto due volte per dare una sensazione di caramellatura.

Sorbillo, pizzaiolo di terza generazione, ha dichiarato alla CNN di averla creata per "combattere i pregiudizi alimentari".

"Purtroppo le persone seguono la massa e si condizionano in base alle opinioni degli altri o a ciò che sentono dire", ha detto.

"Ho notato negli ultimi anni che molte persone condannavano ingredienti o modi di preparare il cibo solo perché in passato la maggior parte delle persone non li conosceva, così ho voluto mettere questi ingredienti contestati - che vengono trattati come se fossero veleno - su una pizza napoletana, rendendoli gustosi".

Anche il fatto di farlo nel suo quartier generale nel centro storico di Napoli, con i suoi 3.000 anni di storia - Sorbillo ha 21 punti vendita in tutto il mondo, tra cui Miami, Tokyo e Ibiza - è stato un punto importante, ha detto.

L'ananas viene precotto in forno e poi raffreddato. Poi aggiunge provola affumicata (un formaggio campano di latte vaccino), olio extravergine d'oliva e basilico fresco, prima di infornare la pizza nel suo forno a legna.

Appena sfornata, distribuisce sulla crosta "micro scaglie" di due tipi di cacioricotta affumicato: uno proveniente da capre sarde e l'altro da bufali della vicina zona del Cilento.

"Lo rende davvero gustoso", ha detto.

Inizia il putiferio

Gustoso o meno, l'ananas sulla pizza è un anatema per la maggior parte degli italiani e la sua pizza - che ha lanciato sui social media questa settimana - non è andata giù a molti. Sorbillo ha detto che ha scatenato un "putiferio" con insulti sui social media e la sua pizza è stata discussa persino dalla TV nazionale.

Ma dice che coloro che sono stati abbastanza curiosi da provarla sono stati favorevoli.

"Prima di lanciarla sui social media, l'ho messa nel menu senza dire nulla per un paio di settimane, e molte persone l'hanno ordinata, anche napoletani", ha detto.

"Ma l'Italia è spaccata a metà su questo argomento. E non solo in Italia. Ci sono un sacco di discussioni che si sono aperte al riguardo. Credo che la gente in generale non sia curiosa. Sono diffidenti nei confronti di tutto ciò che è diverso".

Barbara Politi, una giornalista gastronomica che si è precipitata subito a Napoli per provarlo, è stata positiva.

"È buono, fresco, sono favorevole", ha detto. Sapevate che l'ananas fa parte della cultura alimentare europea da quando Cristoforo Colombo lo assaggiò a Guadalupe nel 1493 e lo riportò in patria?".

"Quando Sorbillo l'ha lanciato, mi sono incuriosita e ho cercato di capire da quanto tempo l'ananas fosse utilizzato in Europa e ho scoperto che fa parte della cultura alimentare europea da molto tempo. Quindi, in realtà, stiamo parlando di una questione di mentalità e di abitudini di gusto.

"Mi è piaciuto, è un po' come il sushi: all'inizio può non piacere, ma poi diventa una fissazione".

Per Sorbillo, l'ananas sulla pizza non è diverso dai condimenti più avventurosi con cui i pizzaioli hanno lavorato negli ultimi anni.

"Negli ultimi anni si sono utilizzati ingredienti che cinque, sei anni fa non venivano mai usati. Ora si usa lo speck dell'Alto Adige, la mortadella che 10 anni fa non si usava, i pistacchi tritati, le olive in polvere, la schiuma di mozzarella, persino le marmellate. Perché non dovremmo riscoprire l'ananas? La pizza ha preso una nuova vita negli ultimi cinque o sei anni".

Ha detto di pensare che i suoi antenati pizzaioli "sarebbero rimasti perplessi" dalla sua offerta di ananas, ma ha aggiunto: "Le cose vanno prima assaggiate e poi si esprime il proprio parere. In passato, sulle pizze non si mettevano nemmeno il prosciutto o la rucola, ora sono normali".

Tuttavia, una cosa a cui si oppone è iniziare con una base di pomodoro.

"È un altro frutto: con due frutti, entrambi acidi, non sarebbe un buon prodotto", ha detto. "Invece, metto tre formaggi affumicati e la pizza cambia, diventa un gusto diverso".

La storia dell'hawaiana, con l'uso del pomodoro, ha fatto sì che "la gente la condannasse senza provare a lavorarci sopra, come ho fatto io".

"Ovviamente ci sono polemiche da parte di persone che dicono che non si dovrebbe usare. Ma perché vi offendete? Nessuno vi obbliga a comprarlo.

"Gli abbinamenti sono importanti nel cibo. Se si abbinano bene gli ingredienti, il risultato è buono. Le persone curiose dal punto di vista gastronomico lo mangiano, il che significa che abbiamo fatto bene".

In effetti, Sorbillo ha già sfruttato le critiche per creare un'altra pizza controversa.

"Quando è uscita la pizza all'ananas, qualcuno ha scritto: "Ora vedi se riesci a farne una al ketchup", e così l'ho fatto", ha raccontato. "Ed è iniziata un'altra polemica".

Ma non si trattava di un ketchup qualunque, bensì di una salsa fatta in casa con pomodori datterini rossi e gialli italiani, su una base bianca con provola affumicata. Poi si è filmato mentre la mangiava trionfante, circondato da bottiglie di ketchup fatto in casa, dichiarandola "buona".

"Tutto quello che devi cambiare è un ingrediente, o una fase di preparazione, e crei una cosa completamente nuova", ha detto.

"Sono sicuro che presto la pizza all'ananas comparirà nei menu di altre pizzerie di Napoli, e non solo di Napoli".

Fonte: edition.cnn.com