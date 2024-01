Il luccicante edificio a specchi che scompare nel deserto

Maraya è il più grande edificio al mondo ricoperto di specchi, e in alcuni momenti della giornata la struttura sembra evaporare nel deserto circostante.

L'edificio - il cui nome in arabo significa "specchio" o "riflettente" - è una sala concerti da 500 posti, un centro comunitario e uno spazio per eventi che ha ospitato esibizioni di artisti come Alicia Keys, Andrea Bocelli, Enrique Iglesias e John Legend.

Ma è anche un'opera d'arte a sé stante.

Immerso nel drammatico paesaggio desertico di AlUla, a sole 14 miglia dall'epico sito architettonico di Hegra, Maraya è nato dalla collaborazione tra lo studio di design italiano Giò Forma Studio e Black Engineering.

"Crediamo davvero che se un edificio non può competere con il paesaggio, dovrebbe valorizzarlo", racconta alla CNN Florian Boje, architetto di Maraya, a proposito del suo progetto iniziale.

E prosegue: "Abbiamo avuto la fortuna di visitare il sito e siamo rimasti profondamente colpiti dal paesaggio naturale e culturale, così quando abbiamo presentato il nostro progetto, la prima cosa che abbiamo scritto è stata: 'Qui non si dovrebbe costruire nulla di visibile, quindi se proprio dobbiamo, dovrebbe essere un cubo a specchio silenzioso'".

Il risultato, che ha richiesto sei mesi dall'ideazione alla consegna e appena 76 giorni di costruzione, è stato presentato nel 2019.

Sfide specifiche del sito

Mettere grandi quantità di vetro nel mezzo di un deserto rovente potrebbe sembrare una ricetta per una visione accecante.

Boje e il suo team hanno cercato di trovare materiali che potessero migliorare la vista del paesaggio senza esacerbare le condizioni di sole e caldo.

La prima soluzione è stata un nuovo tipo di vetro, realizzato con il rame.

Giò Forma Studio ha collaborato con l'azienda statunitense Guardian Glass per creare Guardian UltraMirror, un prodotto di rivestimento personalizzato realizzato per tenere conto del clima caldo e soleggiato dell'Arabia Saudita.

In totale, l'edificio è rivestito da 9.740 pannelli.

"L'ingegno e la perseveranza hanno dato i loro frutti per Guardian Glass, che ha dovuto sviluppare le soluzioni per le esigenze uniche della Maraya Concert Hall", ha dichiarato in un comunicato Jasmin Hodzic, direttore marketing per l'Asia e il Medio Oriente dell'azienda.

"Le sfide poste dal terreno e dai tempi erano davanti a noi, ma abbiamo proceduto", ha aggiunto.

Il calore intenso può causare l'ossidazione del vetro, quindi il team ha sviluppato un rivestimento speciale per il vetro di Maraya, in grado di resistere alle tempeste di sabbia, alle enormi fluttuazioni di temperatura e ad altre sfide climatiche quotidiane che possono verificarsi nel deserto.

"La sottile curvatura della facciata fa sì che, da lontano, l'edificio appaia come un miraggio scintillante del panorama circostante, ma quando i visitatori si avvicinano, vedono un riflesso perfetto di loro stessi".

Arte nel deserto

Sebbene Maraya sia sempre stato concepito per sorgere nella valle dell'Ashar di AlUla, ricca di palme, il luogo esatto è stato scelto in un modo che l'architetto definisce "analogico", semplicemente portando grandi specchi nella distesa di sabbia e decidendo quale fosse il punto migliore.

La sfida più grande è stata quella di creare in un territorio puro e incontaminato di paesaggi inimmaginabili, che è anche in fase di sviluppo e di scoperta dal punto di vista culturale e che quindi sta ancora sviluppando la sua identità e il suo linguaggio di design", dice Boje.

Qual è il linguaggio del design a cui si riferisce Boje?

Oltre a Maraya, nell'area storica e nei suoi dintorni sta sorgendo una vera e propria marea di luoghi d'arte, con alcuni dei nomi più prestigiosi del mondo culturale.

L'editore francese di libri d'arte Assouline ha pubblicato una serie di titoli che presentano l'archeologia e l'architettura saudite. L'espositore di arte visiva DesertX si è insediato due volte ad AlUla, portando artisti da tutto il mondo a creare opere specifiche per il sito.

Ma non è tutto. All'inizio di quest'anno, Le Monde ha riferito che gli "architetti" Renzo Piano e Richard Rogers stavano firmando un accordo di consulenza per la costruzione di un avamposto del famoso Centre Pompidou di Parigi ad AlUla, con il nome provvisorio di Perspective Galleries.

Ma l'esperienza di Boje nel progettare Maraya è stata molto più di un edificio. Racconta alla CNN di essersi innamorato di AlUla, al punto che il suo studio vi ha ora un ufficio permanente.

Approfondimento

Sebbene alcuni visitatori possano accontentarsi di fotografare il Maraya e tutti i suoi angoli scintillanti, sarebbe un peccato non andare anche all'interno dell'edificio.

Oltre agli spettacoli musicali, Maraya ospita mostre d'arte, tra cui, recentemente, la prima mostra in Arabia Saudita di Andy Warhol, il leggendario artista americano che traeva ispirazione dalla cultura pop e dalla pubblicità.

Un'altra attrazione importante è il ristorante del Maraya, il Maraya Social, arroccato sul tetto con vista ininterrotta sul deserto.

Gestito dallo chef britannico Jason Atherton, che ha ottenuto una stella Michelin per il suo ristorante londinese Pollen Street Social, l'estetica è quella dell'Europa e del Medio Oriente, con piatti da condividere in stile mezze.

Non perdetevi gli eccellenti dessert, in particolare il pudding di banane e datteri che, considerando che dall'edificio si possono praticamente toccare le numerose fattorie di datteri di AlUla, è il piatto più locale che ci sia.

L'alcol è vietato in Arabia Saudita, quindi molti ristoranti e locali notturni - tra cui il Maraya Social - si sono impegnati a creare menu di mocktail artigianali divertenti e creativi.

L'hotel più vicino al Maraya è il grande resort Banyan Tree.

Ispirato alla cultura beduina, l'hotel dispone di suite con sezioni all'aperto sotto tende moderne e avvolgenti, oltre a focolari all'aperto, piscine private e aree per osservare le stelle.

Alcuni ospiti scelgono di percorrere a piedi i due chilometri che separano la valle, ma l'hotel mette a disposizione anche delle auto per il trasporto tra i due punti.

Comunque, che si arrivi a piedi o in auto, il modo migliore per vedere Maraya è venire più di una volta. Dalla luce rosa screziata del tramonto all'alba scintillante, ogni momento della giornata crea un'esperienza completamente diversa.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com