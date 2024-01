I biglietti gratuiti di Cathay Pacific per Hong Kong sono stati tutti richiesti in 2,5 ore

L'iniziativa Hello Hong Kong è stata introdotta per richiamare i turisti e rivitalizzare l'industria turistica della città, che ha subito un duro colpo quando per tre anni è stato quasi impossibile accedere all'hub finanziario a causa delle norme Covid.

Nel febbraio 2023, in occasione di un evento eclatante, i funzionari della città hanno annunciato che sarebbero stati distribuiti circa 500.000 biglietti aerei gratuiti sia ai residenti locali desiderosi di una vacanza sia ai viaggiatori internazionali desiderosi di visitare Hong Kong.

Sembrava troppo bello per essere vero per Kussin, che non è mai stato a Hong Kong e pensava che con l'alto costo dei biglietti aerei dagli Stati Uniti all'Asia non avrebbe potuto permettersi di visitarla da solo.

Domanda e offerta

I biglietti sono stati distribuiti in più fasi, suddivise per Paese o regione. Il 17 maggio i residenti negli Stati Uniti e in Canada hanno potuto tentare la fortuna.

Per poter partecipare all'estrazione, gli utenti dovevano registrare un account presso Cathay Pacific, la compagnia di bandiera di Hong Kong, e poi accettare di ricevere e-mail promozionali dalla compagnia aerea. Il giorno dell'estrazione, i viaggiatori speranzosi dovevano accedere al proprio account Cathay e attendere un codice promozionale da utilizzare per prenotare un biglietto gratuito.

Tuttavia, l'enorme richiesta ha fatto sì che si formassero lunghe code digitali ancor prima che i biglietti fossero disponibili.

Kussin racconta alla CNN di aver aspettato mezz'ora solo per accedere al suo account, ricevendo un messaggio di errore. Ha fatto il refresh e ha riprovato, ma è stato rimandato alla fine della fila e gli è stato detto che doveva aspettare più di un'ora. Alla fine, la sua ricerca non ha avuto successo.

Un rappresentante di Cathay ha riferito alla CNN che i biglietti sono stati tutti presi in due ore e mezza.

"Siamo molto incoraggiati dalla risposta entusiasta dei nostri soci Cathay che si sono registrati per l'offerta esclusiva di biglietti per Hong Kong", ha dichiarato il rappresentante. "In qualità di vettore nazionale di Hong Kong, siamo entusiasti di sostenere questa campagna per accogliere i visitatori di tutto il mondo a scoprire la bellezza della nostra amata città natale".

"Sono stato completamente spiazzato", dice Kussin. "Ho sentito la stessa storia da (altre) persone. Hanno aspettato in un'enorme coda digitale, non riuscivano a registrarsi e, se lo facevano, non trovavano il codice promozionale".

"Le tariffe aeree sono molto alte in questo momento, e andare a Hong Kong è davvero costoso. Sarebbe stato un ottimo affare e avrebbe risolto le mie vacanze dell'anno".

Invece, Kussin ha deciso di acquistare un biglietto meno costoso per il Portogallo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com