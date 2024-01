Dove andare quest'estate: Una dozzina di idee di destinazioni

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, nel primo trimestre del 2023 gli arrivi internazionali erano già all'80% dei livelli pre-pandemia e si prevede una forte estate nell'emisfero settentrionale.

Ciò significa che pianificare una vacanza estiva quest'anno potrebbe rappresentare una sfida per i viaggiatori, dato che i voli per molte destinazioni si stanno riempiendo e alcune compagnie aeree stanno applicando tariffe aeree record. Anche gli hotel e le case in affitto si stanno riempiendo nelle località più popolari.

Quindi, se state ancora pensando di fare una vacanza estiva, agite in fretta e prendete in considerazione le seguenti idee di destinazioni per iniziare:

Madrid, Spagna

Madrid è "la capitale più sottovalutata" d'Europa, afferma Jack Ezon, fondatore e socio amministratore di EMBARK Beyond, un'agenzia di viaggi di lusso. La città offre una vivace scena gastronomica e un favoloso shopping, "il tutto a una frazione del costo dei suoi vicini più famosi".

L'arte e la cultura della città sono di livello mondiale; i musei Prado e Reina Sofia sono solo due delle numerose offerte culturali della città. Ezon considera inoltre Madrid la "base perfetta" per esplorare altre famose destinazioni spagnole come Toledo, Segovia e Siviglia.

New York

Forse la storia più importante della Grande Mela quest'estate è la celebrazione in tutta la città del 50° anniversario della nascita dell'hip-hop, avvenuta l'11 agosto 1973 ad opera del DJ Kool Herc durante una festa di compleanno nel Bronx.

La celebrazione dell'anniversario comprende mostre al Bronx Terminal Market, alla New York Public Library, al Museum of the City of New York, al Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute e alla Queens Public Library, oltre a un open mic il 30 giugno alla Columbus Library e al tour di tre ore di Hush Tours "birthplace of hip-hop", che visita Harlem e il Bronx.

Città del Capo, Sudafrica

Considerata da molti la città più bella del mondo - sede, tra l'altro, della Table Mountain e della Riserva Naturale di Cape Point - Città del Capo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alle più costose e affollate destinazioni estive in Europa e nel Mediterraneo. Offre inoltre una cucina di classe mondiale, visite a diverse aziende vinicole o tenute nelle vicinanze e opportunità di parapendio, discesa in corda doppia, nuoto con le foche e kayak con i pinguini.

Regione Piemonte, Italia

Invece dell'affollata Costiera Amalfitana, dirigetevi a nord-ovest verso il Piemonte, dice Jen Tenzer, un'altra consulente di viaggio di EMBARK Beyond. La regione "ha tutto: alloggi di lusso, antichi castelli, ristoranti premiati dalla guida Michelin e panorami mozzafiato". Il ristorante Piazza Duomo, ospitato in un palazzo di Alba, detiene le ambite tre stelle Michelin e una stella verde per la sostenibilità. Altri possibili svaghi sono le visite ai vigneti e la caccia al tartufo estivo.

Los Angeles, California

Tinseltown festeggia un importante anniversario: il centenario dell'iconica insegna di Hollywood, eretta nel 1923 per 21.000 dollari dall'editore del Los Angeles Times Howard Chandler come cartellone pubblicitario per il suo lussuoso complesso immobiliare di Hollywoodland. Per una vista libera dell'insegna, fate un'escursione a Griffith Park, Runyon Canyon o Bronson Canyon, oppure fermatevi al lago artificiale del Lake Hollywood Park per una passeggiata o un picnic con vista diretta sull'insegna.

Perù

Jennifer Tombaugh, presidente del tour operator Tauck, raccomanda il Perù, dove le proteste politiche dell'inizio dell'anno si sono placate; il consiglio di viaggio del Dipartimento di Stato americano per il Perù è ora allo stesso livello di Spagna e Regno Unito.

Qui il dollaro è forte e, come dice Tombaugh, "i peruviani accolgono i viaggiatori a braccia aperte". Tra i luoghi di maggiore interesse figurano la capitale Lima, dove si trova una scena gastronomica di fama mondiale, la Valle Sacra degli Incas, fuori Cusco, e Machu Picchu, un sito Patrimonio dell'Umanità che l'UNESCO definisce "probabilmente la più sorprendente creazione urbana dell'Impero Inca al suo apice".

Santa Fe, Nuovo Messico

Santa Fe non è mai affollata, secondo Janel Carnero, consulente di viaggio di EMBARK Beyond, che consiglia di visitare la più antica capitale degli Stati Uniti, fondata nel 1610. La ricca storia di Santa Fe, fatta di culture ispaniche, native americane e anglosassoni, è visibile nell'arte, nell'architettura, nella cucina e nelle tradizioni.

I visitatori possono "respirare l'aria fresca dei mercati locali", dice Carnero, "guardare un artista locale creare un capolavoro proprio davanti a loro" e farsi catturare da "tramonti e stelle". Tra i mercati, il Santa Fe Artists Market si tiene il sabato da marzo a dicembre e il Santa Fe Farmers' Market il sabato e il martedì.

Vienna, Austria

Vienna è pronta "a diventare una delle principali destinazioni europee, una città indoor/outdoor che è multiculturale e celebra la sua storia, la musica, l'arte e le scene culinarie", afferma Virtuoso, una rete globale di agenzie di viaggio specializzate in viaggi esperienziali e di lusso.

Quest'anno ricorre il 150° anniversario dell'Esposizione Universale di Vienna del 1873, il 200° anniversario della fondazione del produttore di vetro viennese di fama mondiale Lobmeyr e il 300° anniversario dell'apertura del museo del Belvedere, tutti celebrati con mostre speciali.

Buenos Aires, Argentina

Questa splendida città cosmopolita è la capitale dell'Argentina, la capitale della cultura dell'America Latina e la capitale mondiale del tango, per non parlare della città natale di Papa Francesco. Ha anche molti hotel eccezionali, tra cui l'Alvear Icon Hotel & Residences a Puerto Madero, un vivace quartiere che un tempo era un porto. E, cosa forse più importante, la città offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, in parte perché la stagione invernale/bassa si svolge durante l'estate dell'emisfero settentrionale.

Malta

Questo Paese insulare al largo delle coste italiane offre una combinazione unica di culture mediterranee e arabe. Ospita tre siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, tra cui templi megalitici risalenti al IV millennio a.C.. La capitale fortificata di La Valletta, altro sito UNESCO, è "una delle aree storiche più concentrate del mondo".

L'arcipelago offre anche opportunità di ristorazione, navigazione e vita notturna, oltre a numerosi siti religiosi. Qui sono state girate alcune parti di "Game of Thrones"; i fan possono visitare i luoghi.

Thailandia

La Thailandia offre un'ottima pausa "dalle affollate località turistiche europee", dice Deborah Gellis, di EMBARK Beyond. I punti salienti sono le località balneari come Koh Samui e Phuket, la vivace capitale nazionale Bangkok e la provincia settentrionale di Chiang Rai, famosa per i suoi templi buddisti.

Sebbene l'estate sia la stagione delle piogge, Gellis afferma che i rovesci sono spesso brevi e intermittenti. I voli per la Thailandia possono essere costosi a causa della capacità limitata, ma una volta arrivati è un valore eccezionale.

Albania

L'Albania è un gioiello del Mediterraneo che probabilmente quest'estate sarà meno affollato della Grecia e della Croazia, dice Joao Donadel, un altro consulente di viaggio di EMBARK Beyond. Ha una splendida costa con spiagge incontaminate; Butrint, un sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO che un tempo era una colonia greca e una città romana, poi abbandonata durante il Medioevo; oltre alle opportunità di fare escursioni, trekking ed esplorare i grandi spazi aperti.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com