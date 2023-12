Dimostranti cercano di prendere d'assalto il municipio di Belgrado per protestare contro le elezioni "rubate" in Serbia

I manifestanti hanno tentato di accedere all'Assemblea cittadina di Belgrado, utilizzando aste di bandiera e pietre per rompere le finestre dell'edificio, ma sono stati respinti dalla polizia con scudi antisommossa e gas lacrimogeni, ha riferito l'affiliata serba della CNN N1.

Almeno 35 persone sono state arrestate domenica, secondo N1, in quello che è stato il sesto giorno consecutivo di proteste dopo le elezioni parlamentari e locali.

Il Partito Progressista Serbo (SNS), al governo, ha ottenuto il 47% dei voti dopo che il presidente Aleksandar Vucic aveva indetto un'elezione lampo, consolidando la sua decennale presa di potere nella nazione balcanica che sta cercando di entrare nell'Unione Europea pur mantenendo stretti legami con la Russia.

Una missione di monitoraggio internazionale ha dichiarato che le elezioni si sono svolte in "condizioni ingiuste", citando la parzialità dei media, l'influenza impropria di Vucic e "l'intimidazione e la pressione sugli elettori, compresi i casi di acquisto di voti".

I membri della coalizione di centro-sinistra "Serbia contro la violenza" - un nascente movimento di opposizione fondato dopo mesi di proteste anti-governative quest'estate - hanno partecipato alla protesta di domenica e hanno accusato Vucic di furto elettorale.

"Vucic, hai rubato non uno, ma migliaia e migliaia di voti", ha dichiarato Marinika Tepic, in sciopero della fame dalle elezioni. Ha chiesto l'annullamento delle elezioni.

Srdjan Milivojevic, anch'egli membro della coalizione di opposizione, ha definito Vucic un "ladro come il mondo non ha mai visto prima". È stato visto tentare di aprire la porta del municipio, ma non è riuscito a entrare.

"Vucic, vattene", ha scandito la folla all'esterno dell'edificio.

Rispondendo alle proteste in un discorso alla nazione domenica sera, Vucic ha detto ai serbi di non preoccuparsi "perché non c'è nessuna rivoluzione in corso".

"Non saranno in grado di ottenere nulla con questo, e cerchiamo di non ferire nessuno dei dimostranti casuali reagendo in modo mite e pacifico", ha detto Vucic, secondo la Radio Televisione della Serbia.

Le proteste arrivano mentre il governo di Vucic sta affrontando una crescente pressione internazionale per indagare sulle segnalazioni di irregolarità elettorali durante il voto della scorsa settimana.

L'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE ha dichiarato che la giornata elettorale è stata "caratterizzata da numerose carenze procedurali". Il Ministero degli Esteri tedesco ha dichiarato che i risultati sono "inaccettabili per un Paese candidato all'UE".

La Missione di osservazione elettorale del CRTA, un'organizzazione indipendente con sede a Belgrado, ha riferito che la "migrazione degli elettori" - con cui le persone sono state trasportate "da altre regioni della Serbia e dall'estero" per votare in specifici comuni - "potrebbe essere stata usata su larga scala per influenzare i risultati delle elezioni locali".

Andreas Schieder, membro austriaco del Parlamento europeo, ha dichiarato che "la notizia dei pullman di non residenti che vengono a votare a Belgrado è scioccante. Furto di voti, corruzione e concussione non devono essere ammessi in un mondo democratico".

I gruppi studenteschi di Belgrado hanno annunciato che lunedì bloccheranno il traffico per sei ore in due zone della città, continuando a chiedere l'annullamento delle elezioni.

Fonte: edition.cnn.com