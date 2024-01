Come una destinazione inaspettata del Medio Oriente sta diventando un paradiso dell'arrampicata

"Questa zona è davvero lontana da tutti", dice, facendo una pausa dal suo lavoro. "Forse qualche escursionista è venuto a esplorare. Ma... sono soprattutto i locali a vivere qui e a pascolare le pecore".

Alabdu è il primo istruttore di arrampicata su roccia certificato in Arabia Saudita. Nel tempo libero, crea nuove vie di arrampicata, sperando di attirare più persone verso questo sport. Negli ultimi quattro anni ha aperto 11 vie a Tanomah, una città nel sud-ovest dell'Arabia Saudita.

Mentre l'Arabia Saudita investe nello sport sia all'estero che in patria, Alabdu dice di voler aumentare personalmente il profilo dell'arrampicata.

"La maggior parte delle persone non pensa che [l'Arabia Saudita] sia una destinazione per l'arrampicata. Ed è questo l'obiettivo che ci prefiggiamo: renderla tale, offrendo più vie, rendendole accessibili e promuovendole".

Spendere molto per lo sport

Negli ultimi anni l'Arabia Saudita è balzata agli onori della cronaca per i suoi importanti investimenti nel settore sportivo. Dai sontuosi contratti per il calcio - tra cui la Coppa del Mondo di calcio del 2034 - al lancio della serie di golf LIV, il Paese ha speso miliardi in affari di alto profilo. I critici chiamano questa spesa "sportwashing", un modo per distogliere l'attenzione dalla situazione dei diritti umani. Ma i funzionari affermano che si tratta di una strategia per diversificare l'economia basata sul petrolio, nell'ambito del piano Vision 2030.

In patria, l'Arabia Saudita è anche impegnata a incoraggiare i cittadini a essere più attivi e a vivere in modo più sano. Il Paese spera di aumentare il numero di sauditi che fanno esercizio fisico una volta alla settimana entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, il governo organizza eventi sportivi, campagne nazionali e gare.

Sebbene il calcio sia lo sport più popolare in Arabia Saudita, tra il 2015 e il 2022 il numero di federazioni sportive nel Paese è triplicato: Oggi il Paese ne vanta oltre 95, tra cui la Saudi Hiking and Climbing Federation, istituita nel 2018.

Trovare nuovi percorsi in Saudi

Alabdu è nato nella città sudoccidentale di Abha ed è cresciuto tra lì e Gedda. Ha iniziato ad arrampicare nel 2014 e, dall'Australia al Vietnam, dice di aver scalato in almeno 17 Paesi. Per un po' ha pensato che avrebbe potuto seguire la sua passione solo all'estero.

"Quando sono tornato per la prima volta in Saudi ... non riuscivo a trovare la roccia di qualità che arrampicavo al di fuori dell'Arabia Saudita", racconta. "Ho pensato: "Arrampicherò solo quando sarò in viaggio". Ed è stato un po' sconvolgente".

Tutto è cambiato nel 2016, quando ha visitato Tanomah per la prima volta. La regione ha temperature moderate per la maggior parte dell'anno e ospita le montagne Sarawat, che si estendono dal sud-ovest dell'Arabia Saudita allo Yemen. Qui Alabdu non solo ha trovato pareti rocciose più solide, più sicure da scalare, ma la catena montuosa offriva anche una varietà di vie di arrampicata. Ed erano accessibili dalla città.

"Tanomah è un po' lontana da Riyadh e da Jeddah", spiega Alabdu. "Ma ne vale la pena quando si arriva qui perché... si può facilmente arrivare dall'hotel alla falesia in meno di 10 minuti. E questo credo sia un grande vantaggio".

Ispirato da questa scoperta, Alabdu si è recato in Nevada per allenarsi con l'American Mountain Guides Association (AMGA). Nel 2019, dopo aver completato il programma AMGA per istruttori di monotiri, è diventato il primo istruttore di arrampicata certificato in Arabia Saudita.

Condividere una passione

Nel 2021, Alabdu ha fondato la società che ora si chiama Granite Climbing. Si occupa di consulenze per il governo e per le aziende che desiderano avviare attività di arrampicata indoor o outdoor in Arabia Saudita. Guida anche spedizioni per i turisti che vogliono scalare le montagne del Paese. Offre inoltre lezioni private e di gruppo.

"Molte persone pensano che sia uno sport difficile, ma in realtà ci sono tutti i gradi... da vie facilmente accessibili a vie molto avanzate", dice Alabdu mentre rovista tra gli attrezzi nel suo zaino. "Ci sono persone che pensano: 'Non sarò mai in grado di farlo'. E poi la fanno, e poi ne fanno un'altra, e all'improvviso sono arrampicatori".

"Questo è ciò che amo dell'arrampicata e dell'insegnamento dell'arrampicata".

Alabdu stima di aver dato lezioni di arrampicata a circa 300 persone in Saudi. La maggior parte viene per un solo corso introduttivo, ma una manciata di persone è rimasta come cliente regolare.

Quando non insegna, Alabdu è spesso a Tanomah per chiodare nuove vie. Si tratta di ripulire una parete rocciosa da eventuali rocce sciolte, decidere dove posizionare gli spit in acciaio inossidabile e poi trapanarli.

In questa mattina di settembre, Alabdu sta chiodando una via su una falesia del Parco Alsharaf. Dice che la parete rocciosa su cui sta lavorando è alta circa 2.300 metri. Oltre alle 11 vie tracciate a Tanomah, Alabdu dice di averne chiodate circa altre 10 in una piccola città a sud di Riyadh.

La missione di Alabdu è ispirata dal desiderio di condividere la sua passione con gli altri. Ma è anche pronto a riconoscere le sue motivazioni personali. Molte escursioni di arrampicata richiedono la presenza di un partner, qualcuno che stia a terra e faccia da contrappeso all'arrampicatore, una tecnica nota come assicurazione. E poiché l'arrampicata è ancora così nuova in Saudi, può essere difficile trovare degli assicuratori.

"Questo, in generale, è un grosso problema in Saudi: trovare dei compagni di arrampicata. Ma di solito si risolve rendendo popolare l'area di arrampicata", dice Alabdu. "Più traffico c'è, meno problemi ci sono a trovare compagni".

"Speriamo che questo attiri arrampicatori dal GCC [Paesi del Golfo], dall'Arabia Saudita e anche a livello internazionale. E questo potrebbe sembrare egoistico", dice ridendo. "Ma così avrò sempre delle soste".

Fonte: edition.cnn.com