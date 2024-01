15 anni fa, 3 chef giapponesi si sono incontrati in un bar di Sydney. Le loro strade si sono separate, ma il "destino" li ha riuniti a Hong Kong.

"Sono stato in Australia dal 2005 al 2014. Quindi ci siamo incontrati in un periodo intermedio?". Sato chiede all'amico.

"Forse nel 2009 o nel 2010?". Takano scrolla le spalle incerto e ride.

"Stavo bevendo in un bar di Sydney dopo il lavoro. Ho trovato un altro ragazzo giapponese nel bar. Gli ho chiesto: "Ciao, sei giapponese e lavori qui?" Anche lui era uno chef. Stesso argomento. Abbiamo potuto parlare", racconta Sato delle origini australiane della loro amicizia.

Takano aggiunge con piacere: "Non ricordo perché eravamo in quel bar".

I due inclinano la testa, cercando senza successo di evocare i ricordi della serata.

Alzando gli occhi e la mano, Ami Hamasaki - la moglie di Takano - risponde: "Mi ricordo".

"Stavo bevendo con alcuni amici in quel bar e mi sono ubriacata di brutto. Così ho chiamato Toru perché mi venisse a prendere", racconta.

"Poi è arrivato un altro ragazzo ubriaco (Sato). Hanno iniziato a parlare. Volevo andare a casa, ma Toru mi ha detto: 'Non andare ancora. Mi piace questo ragazzo'. E hanno continuato a parlare".

Più di dieci anni dopo, il trio si è incontrato casualmente di nuovo, questa volta a Hong Kong, dove sono diventati subito amici e alla fine hanno unito le forze per aprire Enishi, uno dei più recenti ristoranti teppanyaki di Hong Kong. Il nome è un omaggio alla loro amicizia: in giapponese significa "incontro destinato" o "destino".

Uniti dal desiderio di vedere il mondo

L'attività culinaria scorre nel sangue di Sato: suo padre possiede un bar izakaya nella città giapponese di Sendai e lui è cresciuto aiutando nel ristorante.

Pur amando la cucina giapponese, Sato ha sempre voluto allargare i suoi orizzonti culinari oltre i confini del suo Paese. Dall'età di 19 anni ha fatto la gavetta in un ristorante francese di Tokyo, prima che un amico che lavorava allo Yoshii, un ristorante giapponese omakase a due stelle Michelin di Sydney, lo contattasse per offrirgli un'opportunità di lavoro.

"Ero abbastanza giovane. Potevo sempre tornare in Giappone in qualsiasi momento. Per andare all'estero, era meglio andare in giovane età", racconta Sato.

Così si è trasferito a Sydney ed è diventato sous chef allo Yoshii.

Hamasaki, invece, ha sempre sognato di vivere in un altro Paese. All'età di 19 anni è andata a lavorare come cameriera in un ristorante teppanyaki di Kobe, prima che il capo cuoco del ristorante iniziasse a formarla in cucina.

"Fin da piccola ho sempre voluto andare all'estero perché volevo conoscere nuove culture", racconta.

"E sono stata fortunata a fare la chef, perché potevo lavorare ovunque. Ma era molto difficile trovare ristoranti teppanyaki giapponesi fuori dal Giappone. La maggior parte di essi si concentrava sul teppanyaki performativo".

Così, quando nel 2009 le è stato offerto un lavoro in un ristorante teppanyaki sulla Gold Coast australiana, Hamasaki ha accettato.

Takano, invece, aveva sempre desiderato andare in Australia prima ancora di entrare nell'industria culinaria.

"Il mio sogno era andare in Australia", racconta lo chef.

"Ma dopo la laurea non avevo competenze culinarie e non sapevo come avrei potuto raggiungere l'Australia. Dieci anni dopo ho trovato una soluzione".

Il piano: imparare a cucinare e approfondire la conoscenza della cucina giapponese, quindi utilizzare queste competenze per trovare lavoro in Australia.

"Due sogni diversi sono diventati un unico sogno", dice Takano.

Determinato, nel 2009 ha finalmente ricevuto un'offerta di lavoro in un ristorante teppanyaki in Australia, lo stesso di Hamasaki.

Gli incontri e la rottura

"Quando ci siamo incontrati per la prima volta, mi ha detto di avere un anno in più di me. Era una bugia. Undici anni", racconta Hamasaki alla CNN Travel mentre il marito fa un sorriso imbarazzato.

Non passò molto tempo prima che la coppia cominciasse a uscire.

Al nostro primo appuntamento, siamo andati a un musical a Brisbane perché volevo vedere "Cats"", ricorda lei.

"Mi disse che anche lui amava i musical. Una volta iniziata la musica, ha iniziato a dormire. Ero molto turbata".

Ma quelle bugie sfacciate non l'hanno scoraggiata.

"(Ripensandoci), è stato piuttosto divertente. È un ragazzo davvero gentile e mi è piaciuto molto", racconta Hamasaki.

Ben presto gli appuntamenti sono diventati vacanze e la coppia si è recata in diverse città australiane per visitare la città. È stato durante uno dei loro viaggi a Sydney che hanno incontrato Sato al bar dello sport.

Anche se l'atmosfera era amichevole, non sono diventati subito amici.

"Non sono rimasto a lungo", dice Sato. "Ero già (ubriaco) prima che Takano arrivasse. Il giorno dopo dovevo andare a lavorare. Ci siamo scambiati i contatti su Facebook e ci siamo detti che ci saremmo contattati quando avremmo visitato le nostre città".

I due si sono tenuti in contatto sui social media, ma il destino li ha portati altrove.

Sato si è trasferito a Londra per lavorare in un altro ristorante.

Hamasaki ha accettato un'offerta di lavoro a Dubai.

Takano è rimasto sulla Gold Coast.

La coppia pensava che il trasferimento significasse la fine della loro relazione.

"È stato come dire: 'Mi è piaciuto molto, ma ciao ciao'", racconta Hamasaki del loro addio.

Destinati a Dubai

Ma la separazione è durata solo un anno prima che anche Takano trovasse lavoro a Dubai. Non ha detto alla sua ex ragazza che stava arrivando, scegliendo invece di presentarsi all'improvviso.

"Sono rimasta così sorpresa", racconta Hamasaki.

Sebbene Takano affermi che i dirigenti dell'hotel lo abbiano invitato a lavorare a Dubai, sua moglie ha un'altra visione della situazione: "Voleva solo inseguirmi".

Takano ammette che la sua presenza ha sicuramente addolcito l'affare.

"Se Ami non fosse stata a Dubai, non sarei stato a Dubai e non avrei accettato l'offerta".

Tuttavia, egli rimase nella città degli Emirati Arabi Uniti solo per otto mesi prima di trasferirsi nuovamente per un lavoro a Monaco. Questa volta, però, hanno deciso di provare a far funzionare le cose.

"La nostra relazione era a distanza. Comunicavamo solo su Skype e via e-mail", racconta Hamasaki, che è rimasto a Dubai da solo per un altro anno prima di tornare in Giappone per prendersi una pausa dal mondo maschile dei ristoranti.

"Stavo facendo le unghie", dice Hamasaki, mentre il marito è visibilmente sorpreso da questa nuova informazione.

Ho aperto la porta e ho visto questi due".

Nel 2016, Takano è stato invitato a dirigere la cucina di un ristorante teppanyaki di Hong Kong e ha chiesto ad Hamasaki di unirsi a lui.

Lei lo fece e la coppia si sposò un anno dopo.

Poi, una sera dello stesso anno, a Hong Kong si è verificata una scena familiare.

"Sono andato al ristorante di un amico dopo il lavoro. Ho aperto la porta e - che cavolo - ho visto questi due seduti lì", racconta Sato, che all'insaputa di Takano e Hamasaki si era trasferito a Hong Kong nel 2015.

I tre sono diventati molto amici e Sato e Takano hanno sviluppato un legame speciale.

"Parliamo di tutto, soprattutto di lavoro perché siamo entrambi maniaci del lavoro. Condividiamo esperienze di vita l'uno con l'altro e ci incontriamo sempre dopo il servizio per fare una riunione con del vino", racconta Sato.

Dopo aver guidato le cucine di alcuni ristoranti, ha deciso di aprire il suo ristorante, Censu, nel 2021. Il locale si ispira al cibo tradizionale degli izakaya giapponesi e al concetto di Wabi-sabi, "l'apprezzamento della bellezza imperfetta e della semplicità".

L'idea di Enishi è nata durante un incontro dopo il servizio con Takano.

"Censu è stato il mio progetto da solista e ho sempre voluto avere qualcosa con i miei buoni legami", dice Sato.

In Enishi, i piatti sono influenzati dai tre chef e dalla loro nuova città.

C'è una rivisitazione moderna del sashimi e una tempura di fiori di zucchina croccante e cremosa.

L'involtino primavera teppanyaki con shirasu (bianchetti) è una fusione delle culture alimentari di Hong Kong e del Giappone. Gli chef hanno portato nel menu anche pezzi della loro città natale, come il sanbaizu di ostriche (un condimento a base di aceto di riso, zucchero e salsa di soia) della prefettura di origine di Sato, Miyagi, e la ricetta di Hamasaki per il niku miso (salsa a base di miso e carne di maiale macinata) su daikon.

"È la combinazione delle nostre esperienze e delle nostre storie. Raramente si vede un ristorante teppanyaki con una presentazione francese/occidentale, e alcuni dei piatti che creiamo provengono dalle nostre famiglie", dice Sato. "Ad esempio, il riso in pentola proviene dalla madre di Toru e abbiamo usato la nostra esperienza culinaria per perfezionarlo e servirlo con orgoglio".

Sebbene il trio lavori insieme al menu, la coppia di coniugi si occupa della cucina di Enishi, mentre Sato trascorre la maggior parte del tempo a Censu, che dista solo 10 minuti a piedi.

Ricordando il suo secondo incontro all'estero con la coppia, Sato dice di essere ancora sorpreso dalla strada che hanno preso le loro vite.

"Ci siamo incontrati in un'altra città, di nuovo, nella stessa situazione di quando eravamo in Australia", dice.

La differenza questa volta è che Takano e Sato non hanno mai smesso di parlare da allora.

"Cammino qui quasi ogni giorno durante la pausa", dice Sato delle sue visite a Enishi.

"Ci frequentiamo sei volte alla settimana. Credo nel destino, credo sempre che l'incontro con una nuova persona o un'esperienza ti dia una nuova lezione. Tutti contano nella mia vita e sono così felice di aver incontrato (Toro e Ami) lungo la strada".

Fonte: edition.cnn.com