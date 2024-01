10 piatti che ogni visitatore dell'Argentina deve provare

Oltre a trarre ispirazione dai migranti italiani e spagnoli, i piatti argentini presentano anche ingredienti provenienti dal nord-ovest andino e dalla Patagonia, nel sud.

Pronti per iniziare a mangiare?

Ecco 10 dei migliori piatti che ogni visitatore dell'Argentina dovrebbe provare.

Empanadas

Il cibo di strada preferito dell'Argentina, queste tasche di pasta ripiene sono simili all'empanadilla di Porto Rico o a un pasticcio della Cornovaglia.

Tradotto come "avvolto nel pane", le empanadas sono disponibili al forno o fritte e possono essere vegetariane o carnivore.

I ripieni più comuni sono pollo, formaggio e prosciutto, mais dolce, caprese o formaggio blu.

La carne di manzo - tagliata o affettata a mano - è sempre un'opzione popolare, anche se i condimenti come cumino, cipolla, uova sode o patate dipendono dalla provincia di origine.

Non dimenticate le specialità regionali: quinoa e formaggio di capra nella provincia nordoccidentale di Jujuy, o agnello in Patagonia.

Come distinguere i sapori?

La maggior parte delle empanaderías fornisce una pratica mappa di repulgue (termine usato per descrivere il metodo utilizzato per piegare i bordi della pasta) come guida per i diversi bordi arricciati, che denotano i sapori.

Choripan

Altro cibo di strada economico e allegro, il choripan viene solitamente servito come antipasto durante un asado (barbecue).

Ma grazie alla sua forma maneggevole, questo sandwich di salsiccia (in cui il chorizo o la salsiccia si uniscono alla padella o al pane) è uno spuntino ideale per i viaggiatori in movimento.

Si può spalmare di chimichurri, una salsa piccante a base di origano, prezzemolo, aglio, peperoncino e aceto di vino rosso, o di salsa criolla, una variante a base di pomodoro, cipolla e peperone rosso.

Sebbene il chorizo sia solitamente prodotto con carne di maiale, in alcuni ristoranti si possono trovare anche salsicce di cinghiale.

La pizza

Sebbene le torte argentine possano condividere alcune somiglianze fisiche con le loro cugine napoletane - hanno una forma circolare e una base di pasta.

Le somiglianze finiscono qui.

Le croste alte un centimetro tendono a ridurre la salsa di pomodoro e a compensare con una quantità di mozzarella così elevata che cola sul lato.

Le guarnizioni includono olive verdi, origano o peperoncino secco.

Un'intera pizza con formaggio e pomodoro viene spesso chiamata semplicemente "una muzza".

Alcune pizzerie tradizionali di Buenos Aires vendono la pizza al taglio, pensata per essere mangiata in piedi al bancone.

I clienti possono anche ordinare la faina, una fetta di frittella di ceci per assorbire il formaggio.

Milanesa

Un altro piatto argentino con influenze italiane è la milanesa, conosciuta come scaloppina nel resto del mondo.

Solitamente preparata con il silverside - un pezzo di manzo che si trova all'esterno della gamba - o con il petto di pollo, la carne viene martellata fino a ottenere un taglio sottile prima di essere immersa nel pangrattato e poi fritta o cotta al forno.

Le guarnizioni, tuttavia, aumentano il livello di eccitazione di questo piatto.

A caballo (a cavallo) significa condita con un uovo fritto, a la napolitana si alza la posta con formaggio e salsa di pomodoro, mentre a la suiza si usa il gruviera.

I grandi appetiti dovrebbero ordinare la completa, con prosciutto, formaggio e salsa di pomodoro. Da accompagnare con patatine fritte e un'insalata.

Provoleta

Questo formaggio provolone, morbido e rotondo, è un'esperienza alimentare piuttosto insipida, finché non viene messo sulla griglia.

La provoleta, prodotta con latte vaccino, si trasforma in una bontà appiccicosa ed è un classico antipasto dell'asado argentino, o barbecue.

Grigliata in una padella di dimensioni particolari o in un semplice piatto di alluminio, la provoleta viene spesso condita con origano e dovrebbe essere leggermente croccante all'esterno ma fusa all'interno.

Per un gusto cremoso ma acido, provate la provoleta di latte di capra.

Asado

La carne di manzo è così invitante in Argentina che anche i vegetariani hanno ceduto alle sue lusinghe.

Il modo migliore per assaggiarla è l'asado, che si riferisce sia al barbecue sia al modo tradizionale di grigliare la carne di manzo.

È l'evento sociale più importante in Argentina, che riunisce amici e famiglie ogni fine settimana.

Si tratta di un pasto in più fasi, che può durare diverse ore, e che comprende choripan, morcilla (sanguinaccio) e provoleta, prima di passare alle carni d'organo come le mollejas (animelle di manzo), i chinchulines (ciccioli) e i rinones (rognoni).

Per arrivare al piatto forte, si consiglia di provare il matambrito de cerdo (fianchetto di maiale) irrorato di succo di limone prima di assaggiare uno dei vari tagli, come il tenero ojo de bife (costata di manzo); il bife de chorizo (controfiletto), che si presenta con una striscia di grasso; il gustoso asado de tira (costine corte); e la saporita entrana (bistecca di manzo).

Sebbene l'asado a casa di un argentino sia l'esperienza più legittima, alcuni ristoranti servono la cosa migliore: una parrillada, una piccola griglia portatile con carboni ardenti che mantiene caldi i tagli.

Lama

Mangiare una bistecca di lama è la norma nel nord-ovest dell'Argentina, dato che questo camelide si è ben adattato agli oltre 2.000 metri di altitudine della provincia di Jujuy.

Il suo sapore è più rustico e terroso di quello della carne di manzo, ma i livelli di grassi sono più bassi, il che la rende un'alternativa salutare.

Si può assaggiare nelle empanadas, in uno stufato o come bistecca a sé stante. Alcuni ristoranti di lusso lo usano anche come carpaccio o tartare.

Humita

Consumata come spuntino salato o come piatto principale, l'humita è l'ultimo omaggio al mais. I pacchetti di foglie vengono slegati per rivelare il purè di mais all'interno.

L'intero pacchetto viene cotto al vapore o bollito.

Risalente all'epoca precolombiana, l'humita viene consumata in tutta la regione andina, tra cui Cile, Bolivia e Perù.

Preparata con mais fresco e latte, vi si aggiungono cipolla, spezie e talvolta formaggio di capra.

Locro

Stufato sostanzioso, il locro è un piatto nazionale tradizionalmente servito il 25 maggio, data della rivoluzione argentina.

Preparato con mais bianco, carne di manzo o di maiale, trippa e chorizo rosso, oltre ad altre verdure come fagioli bianchi, zucca e zucca, e condito con cumino e alloro, questo gustoso piatto in una ciotola è un ideale riscaldatore invernale.

Può essere arricchito con un pizzico di quiquirimichi, una salsa piccante a base di paprika, cipollotto e peperoncino.

Da provare anche la carbonada, un piatto simile che comprende mais dolce servito all'interno di una zucca condita al forno.

Dulce de leche

Alcuni argentini sostengono che leccare il dulce de leche (salsa di latte e zucchero caramellato) da un cucchiaio sia un pasto in sé.

Tuttavia, questa salsa dolce e appiccicosa di solito accompagna dolci come il flan.

Un'invenzione migliore è l'helado al gusto di dulce de leche.

Qualsiasi gelateria che non ne fosse provvista andrebbe presto in fallimento; il vantaggio è che il gelato argentino è denso e cremoso, tanto da dare del filo da torcere al gelato italiano.

Per il massimo dello zucchero, i coni DDL possono essere conditi con un po' (o molto) di salsa DDL.

Fonte: edition.cnn.com