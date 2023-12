Le défenseur des Buffalo Bills, Von Miller, affirme que les allégations de violence domestique sont "100% fausses".

"Moi et ma petite amie, nous avons des problèmes comme n'importe quel autre couple, mais il n'y a jamais eu aucune de ces choses qui ont été alléguées contre moi", a déclaré M. Miller. "J'espère qu'avec le temps, toutes ces choses seront éclaircies. Parfois, la vie n'est qu'une question de vie. Il faut juste continuer à pousser et à avancer. Les gens qui me connaissent et ceux qui m'ont côtoyé connaissent mon caractère, ils savent qui je suis".

Lorsqu'on lui a demandé ce qui n'était pas vrai dans ces allégations, il a répondu : "Tout est faux".

Miller, qui est originaire de DeSoto, au Texas, se trouvait dans son État d'origine pendant la semaine de repos des Bills lorsque la police a réagi à l'incident présumé, le 29 novembre. Miller s'est rendu au service de police de Glenn Heights le 30 novembre et a été libéré contre une caution de 5 000 dollars.

"Vous savez, ce n'est pas une situation drôle, mais tout cela est incorrect et tout cela est faux. La seule chose qui est vraie, c'est que nous avons un troisième fils en route", a-t-il déclaré.

Selon l'affidavit du mandat d'arrêt de la police de Dallas, Miller est accusé d'avoir agressé sa petite amie enceinte. La victime présumée a déclaré à la police que Miller lui avait ordonné de quitter l'appartement qu'ils partagent à Dallas après une dispute verbale. Alors qu'elle rassemblait ses affaires personnelles pour partir, Miller "s'est approché d'elle et a commencé à la bousculer, tout en lui disant de quitter l'appartement", indique la déclaration sous serment.

La police indique que la femme l'a informée qu'elle était enceinte de six semaines.

Dans le rapport, la femme affirme qu'à un moment donné, M. Miller lui a arraché une partie de ses cheveux, ce qui l'a fait tomber par terre.

Elle a également déclaré aux agents que M. Miller avait à deux reprises "exercé une pression" avec sa main autour de son cou, alors qu'elle était encore en mesure de respirer. M. Miller aurait quitté l'appartement après que la femme ait dit qu'elle allait appeler la police. Le rapport de police indique qu'un agent a "observé des abrasions mineures sur la main gauche de la plaignante ainsi que des ecchymoses sur son cou, des blessures correspondant à une pression exercée sur le cou". Des ecchymoses ont également été constatées plus tard sur l'abdomen et le bras gauche de la plaignante.

CNN n'a pas été en mesure de trouver les coordonnées de la petite amie de Miller. La chaîne WFAA, affiliée à CNN, a indiqué qu' elle l'avait jointe par texto et qu'elle avait déclaré : "Les choses ont été exagérées hors de leur contexte. C'est vraiment scandaleux !" Elle a qualifié l'incident d'"énorme malentendu" et de "désaccord verbal".

Miller a continué à jouer pour les Bills depuis l'arrestation. Le directeur général des Bills , Brandon Beane, a déclaré au début du mois que Miller jouerait tant que la procédure judiciaire se poursuivrait.

"Il s'agit d'une affaire très sérieuse et nous allons prendre toutes les précautions nécessaires. La culture, le caractère et toutes ces choses sont très importantes. Mais nous devons aussi nous rappeler que nous devons laisser la procédure judiciaire suivre son cours. Le gars que nous connaissons ici depuis un an et demi, cela ne semble pas être dans ses habitudes", a-t-il déclaré.

Miller, l'un des plus redoutables passeurs de la NFL au cours de la dernière décennie, a signé un contrat de six ans et 120 millions de dollars avec les Bills l'année dernière. A 34 ans, après plusieurs blessures, il n'a réalisé que trois plaquages et aucun sack cette saison et n'a participé qu'à 11 des 15 matchs.

Les journalistes de CNN Andy Rose, David Close et Ben Morse ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com