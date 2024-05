"Young Sheldon" hat eine überraschende Schlagkraft, während es seinem Ende auf CBS immer näher kommt.

In der letzten Staffel von "The Big Bang Theory" wussten die Zuschauer, was auf sie zukommen würde, als sich das Prequel "Young Sheldon" seinem Ende näherte. Trotzdem fühlte sich das plötzliche Klopfen an der Tür in der letzten Folge wie ein brutaler Schlag an.

In der Folge bereitete sich der junge Sheldon Cooper (Iain Armitage) darauf vor, aufs College zu gehen. Doch dann kam die traurige Nachricht: Sein Vater, George Sr. (Lance Barber), hatte gerade einen Herzinfarkt erlitten, und das war der Anfang vom Ende für ihn. Noch erschütternder war, dass er gerade die lang ersehnte Chance erhalten hatte, vom Highschool-Football-Trainer zum College-Trainer aufzusteigen, und ein Angebot von Rice in Houston erhielt.

Der ausführende Produzent Steve Holland sagte gegenüber CNN: "Wir wussten immer, dass es ein paar große Momente in Sheldons Leben gab: der Tod seines Vaters und sein Wechsel zu Caltech." Man entschied sich, diese Ereignisse jetzt in der Serie stattfinden zu lassen und nicht erst in den letzten Folgen, damit die Charaktere im Serienfinale die Nachwirkungen verarbeiten können.

"Chuck Lorre, unser Mitschöpfer der Serie, schlug diesen Zeitplan vor", sagte Holland und erklärte, dass nach sieben Staffeln Comedy (mit dem einen oder anderen ergreifenden Moment), "wir die Zuschauer vielleicht nicht am Ende den Verlust ihrer Lieblingsfigur betrauern lassen wollen."

Obwohl der ältere Sheldon (Jim Parsons) in der Originalserie den Tod seines Vaters erwähnte, könnte seine Erinnerung nicht ganz korrekt gewesen sein, da er nicht immer der zuverlässigste Erzähler in Bezug auf seinen Vater und dessen mutmaßliche Fehler war. Die Zuschauer sollten jedoch beachten, dass sie trotz des Endes von "Young Sheldon" nicht das letzte Mal die Coopers auf CBS sehen werden. Ein kommendes Spin-off mit Georgie (Montana Jordan) und Mandy (Emily Osment) - mit dem Titel "Georgie & Mandy's First Marriage" - wurde bereits für die Saison 2024-25 bestellt.

Während die Produzenten darüber nachdenken, wie sie die Zukunft gestalten können, bestätigte Holland, dass ihr Hauptaugenmerk darauf lag, das Ende von "Young Sheldon" so stark wie möglich zu gestalten. "Wir haben uns wirklich nur darauf konzentriert, die Serie so kraftvoll wie möglich zu beenden", sagte er.

Quelle: edition.cnn.com