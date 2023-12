Wie sich die utopischen Ideale der Sowjetunion in einen architektonischen Albtraum verwandelten

Im Vereinigten Königreich zum Beispiel werden Wohnblocks gewöhnlich als "sowjetisch" bezeichnet, wenn sie sich wiederholen und aus Stahlbeton bestehen. Währenddessen waren in der UdSSR schöne historische Städte wie Tallinn von "Museen der Misshandlung des Proletariats" (wie es der Historiker Norman Davies kürzlich formulierte) umgeben; und es sind wahrscheinlich diese Blöcke, die man auf dem Weg vom Flughafen zu einem Urlaub in Prag, Krakau oder Riga sieht, die die Leute meinen, wenn sie von "Kommieblocks" sprechen.

Nichts diskreditiert das gesamte Projekt des Aufbaus einer nicht-kapitalistischen kollektiven Gesellschaft mehr als diese charakterlosen Monolithen, die sich kilometerweit in alle Richtungen erstrecken, und ihr Kontrast zu den unregelmäßigen und malerischen Zentren, die von den feudalen Bürgern hinterlassen wurden, oder zu den großartigen klassischen Perspektiven der bürgerlichen Stadt.

Davor, so wird suggeriert, flüchteten die Menschen, als sie die Berliner Mauer niederrissen.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass diese "unmenschlichen" Bauten, die kaum noch als "Architektur" zu erkennen sind, in der Regel das Ergebnis einer der humansten Politiken des Sowjetimperiums sind - der Bereitstellung von angemessenem Wohnraum, der so stark subventioniert wurde, dass er praktisch kostenlos war - die Mieten für diesen Wohnraum wurden in der Regel auf 3 bis 5 Prozent des Einkommens festgesetzt.

In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre wurde mit dem massenhaften Bau dieser Wohnungen begonnen. Reformer wie [der sowjetische Ministerpräsident Nikita] Chruschtschow versprachen, dass sie - buchstäblich zum ersten Mal in fast allen diesen Städten - angemessenen Wohnraum für alle Arbeiter schaffen würden, in dem sie keine Zimmer oder Wohnungen mit anderen Familien teilen müssten, in dem sie Zentralheizung, Strom, warmes Wasser und andere damals unübliche Annehmlichkeiten hätten.

Dies musste schnell geschehen, denn sowohl der Krieg als auch die rasante industrielle Revolution hatten zu einer massiven Überbevölkerung der Städte geführt.

Wie sie aus [Karl Marx'] Das Kapital oder [Friedrich] Engels' Die Lage der arbeitenden Klasse in England wussten, führte die erste industrielle Revolution zu schrecklichen Wohnverhältnissen, bei denen Hunderttausende von Menschen in Kellern und Höfen zusammengepfercht waren. Sie versprachen, genau die industriellen Kräfte zu nutzen, die dies verursacht hatten, um die Lösung zu finden - massenhaft produzierte Wohnungen, die in Fabriken hergestellt wurden, genau wie Autos oder andere Dinge.

In den 1970er Jahren wurden in der UdSSR mehr Werkswohnungen gebaut als irgendwo sonst auf der Welt.

Was ist also schief gelaufen?

Vom Modell aus sehen die Projekte immer prächtig aus, und von oben sind sie großartig: Dort sind die Muster der Blöcke klar zu erkennen, die Parklandschaft und die Seen sehen wirklich grün aus - abstrakte Bilder des modernen Luxus.

Doch der Boden ist - zumindest in der konventionellen Ansicht - unlesbar. Stattdessen sind die Platten von Gestrüpp umgeben, ohne tragfähigen öffentlichen Raum oder Zusammenhalt.

So wurden auch die Sozialsiedlungen des Westens oft gesehen - eine von oben verordnete Auferlegung von Architekten und Planern auf die unwissenden Arbeiter und Bauern, die ihr Baby (das Gemeinschaftsleben an einem Ort mit einer unverwechselbaren Identität) mit dem (sicherlich unbestreitbar schmutzigen) Badewasser verloren.

Lesen Sie mehr inLandscapesof Communism: A History through Buildings, jetzt erschienen.

Quelle: edition.cnn.com