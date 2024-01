Whoopi Goldberg sagt, dass sie für "Till" keinen fetten Anzug getragen hat und korrigiert einen Kritiker

In einer gemischten Kritik erwähnt ein Reporter des Daily Beast Goldberg nur einmal und schreibt, dass Goldberg für ihre Rolle als Emmett Tills Großmutter "einen störenden Fettanzug" trug. Die Rezension wurde inzwischen überarbeitet, um diese Zeile wegzulassen, und enthält eine Anmerkung des Herausgebers.

"Es ist mir eigentlich egal, wie Sie den Film empfunden haben, aber Sie sollten wissen, dass das kein Fatsuit war", sagte Goldberg am Montag in der Sendung "The View". "Das war ich. Das waren Steroide."

Goldberg bezog sich damit auf ihre gesundheitlichen Probleme, die sie im vergangenen Jahr mit Ischias, einer Art Nervenschmerz, hatte, weswegen sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde und seitdem eine Gehhilfe benutzt. In der Sendung "The View" sagte sie, dass sie damals Steroide genommen habe, die zur Behandlung von Ischias-Symptomen eingesetzt werden können.

"Es ist in Ordnung, wenn man kein Fan des Films ist, aber man sollte die Blicke der Leute auslassen", sagte Goldberg.

Es ist allerdings nicht ungewöhnlich, dass eine beliebte und preisgekrönte Schauspielerin in einem prestigeträchtigen Film einen Fettanzug trägt. Viele Stars haben Fat Suits angezogen, manchmal auf erniedrigende Weise. Von Gwyneth Paltrow als fettleibige Frau in "Shallow Hal" von 2001 bis zu Sarah Paulson als Linda Tripp in "American Crime Story" vom letzten Jahr: Impeachment" sind die Schauspieler in den Fettanzügen oft nicht dick. Auch Männer haben Fat Suits getragen, meist in komödiantischen Rollen, darunter John Travolta in "Hairspray", Ryan Reynolds in "Just Friends" und Eddie Murphy in "Norbit".

Allein in diesem Jahr haben viele berühmte Schauspieler Fat Suits getragen: Renée Zellweger in "The Thing About Pam" und Tom Hanks in "Elvis" sind zwei Beispiele für Oscar-Preisträger, die für ihre Rollen dicke Anzüge getragen haben. Emma Thompson trägt einen solchen Anzug in der Musical-Verfilmung von "Matilda", die noch in diesem Jahr erscheinen soll, und Brendan Fraser spielt in dem preisgekrönten Film "The Whale" einen fettleibigen Mann am Ende seines Lebens, der mehrere Pfund an Prothesen trägt.

Die Zuschauer kritisieren diese Praxis häufig, vor allem dann, wenn ein Filmemacher sich dafür entscheidet, keinen Schauspieler zu besetzen, dessen Körperbau bereits dem der Figur entspricht. In einem kürzlich erschienenen Interview mit der New York Times sagte der pensionierte Professor und Medienforscher J. Kevin Thompson, dass der Einsatz von Fatsuits in den Medien - insbesondere wenn die von den Schauspielern in Fatsuits dargestellten Charaktere verspottet oder in einem wenig schmeichelhaften Licht dargestellt werden - für die Zuschauer psychologisch schädlich sein kann und dass Frauen unverhältnismäßig stark darunter zu leiden haben.

"Diese Rollen wurden am häufigsten mit 'Humor' in Verbindung gebracht, was natürlich nicht so lustig ist, wenn man selbst die Zielscheibe des Witzes ist", so Thompson gegenüber der Times.

In "Till" gibt es angeblich keine Schauspieler in fetten Anzügen. Der Film, der sich auf Mamie Tills Aktivismus und ihren Beitrag zur Bürgerrechtsbewegung nach der Ermordung ihres Sohnes Emmett konzentriert, wird am 14. Oktober in die Kinos kommen.

