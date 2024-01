Wer ist Dylan Mulvaney, der Anwalt der Transsexuellen?

Ihre Online-Persönlichkeit ist durchweg positiv. Aber als sie anfing, Videos zu posten, die von Bud Light, Olay und Nike gesponsert wurden, wurden ihre Konten mit Anti-Trans-Hass überflutet.

CNN hat die Vertreter von Mulvaney um eine Stellungnahme gebeten.

Mulvaneys Markenpartnerschaften haben eine neue Welle von Anti-Trans-Angriffen ausgelöst. Viele dieser Kritiker - darunter Prominente und Mitglieder des Kongresses - beleidigen, erniedrigen und bedrohen sie sogar in ihren Kommentaren. Ihre Reaktion war bisher, sie auszublenden, selbst wenn die hasserfüllte Rhetorik eskalierte.

Mulvaney wurde ein TikTok-Star der Pandemie-Ära

Mulvaney begann ihre Karriere am Theater und tourte als eine der Hauptdarstellerinnen des Erfolgsmusicals "The Book of Mormon" durch Nordamerika. Doch als die Pandemie im Jahr 2020 die meisten persönlichen Veranstaltungen absagte, wandte sich Mulvaney an TikTok. Sie postete fröhliche und informative Clips über ihr Leben als queere Person.

Nachdem sie sich während der Pandemie eine große Fangemeinde aufgebaut hatte, outete sich Mulvaney im März 2022 als Transfrau . Sie hatte "Angst und schämte sich ein wenig, sich als binär zu bezeichnen", erzählte sie ihren Fans - sie hatte sich bereits während der Pandemie als nicht-binär geoutet -, erkannte aber schließlich, dass sie "das innere Kind ehren" wollte, das seit Jahren wusste, dass sie ein Mädchen war.

So begann ihre TikTok-Serie "Days of Girlhood", in der sie fast jeden Tag ihrer Transition dokumentierte, von ihren Erfahrungen mit der Hormonersatztherapie über den Hass von Trans-Gegnern bis hin zu den Ergebnissen ihrer Feminisierungsoperation im Gesicht(FFS).

Zu den weiteren bemerkenswerten Momenten gehört Tag 221, an dem Mulvaney für Now This News den US-Präsidenten Joe Biden interviewte und ihn fragte, ob er das Recht der Staaten unterstütze, geschlechtsspezifische Gesundheitsfürsorge zu verbieten. Er sagte ihr, dass er dies nicht unterstütze und zitierte seinen verstorbenen Sohn, den damaligen Generalstaatsanwalt von Delaware, Beau Biden, der sich für Maßnahmen zum Schutz von Trans-Personen in Delaware einsetzte. Und an Tag 279, dem Tag vor ihrer Operation, sagte sie, sie sei "doxxed" worden, was bedeutet, dass ein Zuschauer ihre Adresse ohne ihre Zustimmung im Internet veröffentlicht hat.

Den 365. Tag feierte sie im März mit einem Live-Auftritt im Rainbow Room des Rockefeller Centers, dessen Erlöse an das Trevor Project, eine LGBTQ-Selbstmordpräventionsorganisation, gespendet wurden.

Partnerschaften mit großen Marken ziehen den Zorn der Anti-Trans-Bewegung auf sich

Mit ihrer wachsenden Popularität im Internet ging Mulvaney Partnerschaften mit großen Marken ein, darunter Kate Spade, das Naturdeodorant-Unternehmen Native und die Haarpflegeserie Olaplex. Doch ein kurzer digitaler Werbespot für Bud Light veranlasste einige Fans der Marke, ihr eine Flut von Anti-Trans-Hass entgegenzuschleudern.

In dem Clip, der kurz nach ihrem 365. Geburtstag gedreht wurde, scherzte Mulvaney, sie wisse nicht, was March Madness sei, wolle es aber mit einer Dose Bud Light genießen. Die Marke schickte ihr auch eine personalisierte Dose mit ihrem Gesicht darauf.

Das Sponsoring von Bud Light für Mulvaney veranlasste einige Kritiker der Transsexuellen, zum Boykott der Marke aufzurufen. Kid Rock filmte sich selbst dabei, wie er Kisten des Bieres schoss, und beendete sein Video mit "f**k Bud Light und f**k Anheuser-Busch". Der texanische GOP-Abgeordnete Dan Crenshaw bezeichnete die Werbung in einem Instagram-Video als "dumm", in dem er sagte, er würde "jedes einzelne Bud Light im Kühlschrank wegwerfen", nur um dann seinen Mini-Kühlschrank in der Garage zu öffnen und keine Bud Light-Dosen zu finden. Allerdings befanden sich im Kühlschrank mehrere Karbach-Biere, eine Marke von Anheuser-Busch, dem Mutterkonzern von Bud Light. The Daily Beast schrieb, Crenshaws Boykottversuche seien "gescheitert".

In einer Erklärung, die u. a. von Rolling Stone und Buzzfeed veröffentlicht wurde, erklärte Anheuser-Busch Anfang des Monats: "Anheuser-Busch arbeitet mit Hunderten von Influencern über unsere Marken hinweg zusammen, um auf authentische Art und Weise mit dem Publikum über verschiedene Demografien hinweg in Kontakt zu treten. Von Zeit zu Zeit produzieren wir einzigartige Gedenkdosen für Fans und für Marken-Influencer, wie Dylan Mulvaney. Diese Gedenkdose war ein Geschenk, um einen persönlichen Meilenstein zu feiern und ist nicht für den Verkauf an die breite Öffentlichkeit bestimmt."

Bud Light hat auf seinem Instagram-Account nichts mehr gepostet, bevor Mulvaney ihre Anzeige am 1. April teilte.

Ein ähnlicher Anti-Trans-Hass folgte, nachdem Mulvaney diesen Monat eine Anzeige für Nike gepostet hatte. Die Sportbekleidungsmarke reagierte mit einem Kommentar zu einem ihrer jüngsten Instagram-Posts, der keine Bilder von Mulvaney enthielt, nachdem zahllose Instagram-Nutzer den Kommentarbereich mit negativen Äußerungen gegenüber Mulvaney überflutet hatten.

"Ihr seid ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs eurer Gemeinschaft! Wir begrüßen Kommentare, die zu einer positiven und konstruktiven Diskussion beitragen", schrieb Nike in dem Kommentar, der oben an den Beitrag angeheftet wurde. "Seid freundlich (Herz-Emoji) Seid inklusiv (Herz-Emoji) Ermutigt euch gegenseitig (Herz-Emoji)."

Mulvaney trat vor kurzem auch in einer TikTok-Werbung für Olay auf, die einige Anti-Trans-Nutzer dazu veranlasste, zum Boykott der Marke aufzurufen.

Die Gegenreaktion hat auch einige prominente Persönlichkeiten wie Howard Stern und Rosie O'Donnell dazu veranlasst, sich zur Unterstützung von Mulvaney zu äußern. "Solange Sie niemanden verletzen, bin ich in Ihrem Team", sagte Stern in einer Folge seiner Sirius XM-Radioshow.

Daten der ACLU zeigen, dass seit dem 3. April eine Rekordzahl von Anti-LGBTQ-Gesetzen in diesem Jahr eingeführt wurde - 417 im Jahr 2023, verglichen mit 180 Gesetzen im letzten Jahr - und viele von ihnen richten sich gegen junge Trans-Personen, die versuchen, Zugang zu geschlechtsangleichender Gesundheitsversorgung zu erhalten. Mulvaney hat darüber gesprochen, dass die geschlechtsangleichende Behandlung, die sie erhalten hat, "ihr so viel Frieden gebracht hat" und dass sie Trans-Personen, die sie suchen, in größerem Umfang zur Verfügung stehen sollte.

Mulvaney sagt, dass sie versucht, Anti-Trans-Hass auszublenden

In einem Interview mit dem Rolling Stone sagte Mulvaney letzte Woche, dass sie zwar zunächst versucht habe, ihren Anti-Trans-Kritikern eine Chance zu geben, aber dann gemerkt habe, dass deren Positionen auf "purem Hass" beruhten.

"Ich habe jetzt ein wenig Frieden mit der Tatsache geschlossen, dass die Leute ein Problem mit meiner Transität oder mit meiner Freude haben", sagte sie Anfang des Monats dem Rolling Stone. "Und das liegt an ihnen. Das hat nichts mit mir zu tun, und ich muss an die Leute denken, zu denen ich aufschaue und die diese Version von mir feiern. Das sind die Leute, auf die ich hören sollte."

Auf ihren sozialen Profilen postete sie eine prägnantere Botschaft.

"Dieser Song fühlte sich angesichts der Woche, die ich hatte, passend an", schrieb sie in einer Bildunterschrift zu einem Clip ihres Day 365 Auftritts, bei dem sie "No One is Alone" aus dem Musical "Into the Woods" sang. "Danke an euch alle, dass ihr mir das Gefühl gebt, dass ich nicht allein bin."

