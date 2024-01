Warum Filmschurken moderne Architektur lieben

Bonds Widersacher, der Attentäter Francisco Scaramanga, hat sein Versteck in einem hoch aufragenden Kalksteinkarst verschanzt. Als 007 das abgelegene Haus betritt, legt Scaramangas Handlanger Nick Nack in der Kontrollstation des Hauses einen Schalter um und schickt den Helden in ein schwindelerregendes, rot beleuchtetes Freudenhaus des Schreckens.

Der in Miami lebende Architekt Chad Oppenheim sah den Film und das Versteck von Scaramanga zum ersten Mal, als er sieben Jahre alt war. Es war der Beginn einer Besessenheit vom ultimativen Versteck. "Entweder wurde ich ein Superschurke und baute eines dieser Verstecke oder ich wurde Architekt", sagt er.

In "Lair", einem kürzlich bei Tra Publishing erschienenen Buch, in dem 15 höchst geheimnisvolle Behausungen in Schwarz-Weiß-Architekturzeichnungen dargestellt sind, erkundet Oppenheim seinen dunklen Weg, den er nicht gegangen ist. Dazu gehören das nordische Alpenversteck in "Ex Machina", das spinnenartige Unterwasserhaus in "Der Spion, der mich liebte", die schnittige Mount-Rushmore-Behausung in "Der unsichtbare Dritte" und das unheimliche brutalistische Hauptquartier der Wallace Corporation in "Blade Runner 2049".

Die Verstecke haben im Allgemeinen Gemeinsamkeiten: Sie sind ursprünglich, ehrfurchtgebietend, hochtechnisiert, jenseitig, oft unpraktisch und orientieren sich stark an den Grundsätzen des Modernismus. Das Buch wirft die Frage auf: Warum leben die Bösen in guten Häusern?

"Die Verstecke der Bösewichte haben immer die aufreizendste Architektur, die dazu einlädt, der Bösewicht zu sein", sagte Leah Greenblatt, leitende Kritikerin von Entertainment Weekly, bei einer Podiumsdiskussion in New York City zum Buch. Abgesehen von dem titelgebenden Elternhaus in Skyfall", fragte sie, hat James Bond überhaupt ein Zuhause? Oppenhenheim spielte auch mit dem Gedanken an das Versteck des Helden - die Fledermaushöhle, die Festung der Einsamkeit -, aber im Allgemeinen findet er, dass Superschurken "ein bisschen mehr Tiefe haben", sagte er.

Oppenheim und sein Team erstellten eine Rubrik, in der sie festlegten, welche Verstecke in die Endauswahl kamen - und was als echte Schurkerei galt. "Erstens mussten die Verstecke vor allem aufstrebend sein. Außerdem mussten sie aus architektonischer Sicht unglaublich schön sein", erklärte er. Die verschwenderische, von John Lautner entworfene Villa des Pornoregisseurs Jackie Treehorn in "The Big Lebowski" wurde weggelassen, weil man ihn nicht als echten Antagonisten ansah. Darth Vaders Höllenfeuerfestung in "Star Wars" fiel ebenfalls zugunsten des Todessterns aus, weil Oppenheim entschied, dass niemand auf einem unhaltbaren Vulkanplaneten leben wollte.

Sie entschieden sich auch für Bösewichte, die große Visionen für die Menschheit hatten, und nicht so sehr für die brutale Natur von Serienmördern wie Hannibal Lecter. "Sie sind in gewisser Weise sehr utopisch, weil sie glauben, dass sie das Richtige tun - wie die meisten Größenwahnsinnigen", so Oppenheim. Die von ihnen gewählte Architektur repräsentiert ihre schillernden Persönlichkeiten. "Viele dieser Bösewichte wollen entweder altmodische Gentlemen sein, oder sie wollen super hypermodern sein, und es gibt nicht wirklich ein Dazwischen", bemerkte Greenblatt - mit Ausnahme des Hightech-Außenbereichs und des "Downton Abbey"-ähnlichen Innenraums von Karl Strombergs Seespinne, räumte sie ein.

"Lair" untersucht, wie modernistische, futuristische und utopische Architektur lange Zeit mit Amoralität in Verbindung gebracht wurde. Im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts wurden schnittige Häuser aus Glas, Stahl und Beton, die ebenso minimalistisch wie extravagant sind, zum archetypischen Heim für den idealistischen Einsiedler mit heimtückischen Ambitionen.

"Die moderne Wohnarchitektur wird fast ausschließlich mit bösen, instabilen, egoistischen, obsessiven und von der Lust am Fleisch getriebenen Charakteren identifiziert", schreibt Joseph Rosa in einem Essay des Buches. "Wären sie noch am Leben, würde dies die Pioniere der Moderne, die mit ihrer Bewegung eine gesunde, ehrliche und moralische Lebensweise fördern wollten, zutiefst schockieren."

Während das Familienleben im Fernsehen meist in gemütlichen, traditionellen Umgebungen dargestellt wurde, waren modernistische Bauten für eigensinnige Junggesellen reserviert - wie Don Draper in "Mad Men", der sein koloniales Vorstadthaus mit Betty für saubere Linien und eine neue Liebe in Manhattan verließ.

Die moderne Architektur wurde von den Amerikanern nicht so bereitwillig angenommen. Rosa weist darauf hin, dass das Misstrauen gegenüber der Technologie nach dem Zweiten Weltkrieg die Vorstellung vertiefte, dass Fortschritt und Innovation gefährlich sein könnten.

Produktionsdesigner beziehen sich oft auf die monumentalen Gussbetonformen des Brutalismus oder die kollektiven sozialen Ideen des Konstruktivismus, um dystopische Szenarien zu entwerfen. Der von Ken Adams entworfene Bunker in "Dr. Strangelove" und die düsteren Hochhäuser in "A Clockwork Orange" folgen dieser Linie. Auf der Podiumsdiskussion kommentierte der Filmkritiker Chris Nashawaty den Konstruktivismus: "Es ist eine Architektur der Propaganda, und wie bei all diesen Schurken, Diktatoren oder kommunistischen Herrschern geht es darum, die Menschen davon zu überzeugen, dass es Macht, Gedanken und Macht gibt."

Aber viele Superschurken fühlen sich auch von der Natur angezogen. Solche Neigungen finden einen unwahrscheinlichen Einfluss in Frank Lloyd Wright, dessen organische Architekturbewegung eine Symbiose mit der Umwelt predigte. Hollywood findet seine Lieblingsverstecke oft in den Entwürfen des Architekten und Wright-Schützlings John Lautner: die Aussichtshäuser in den Hollywood Hills in "Body Double" und "Lethal Weapon 2" und das Wüstenversteck in "Diamonds Are Forever". Wright taucht auch in "Der unsichtbare Dritte" wieder auf. Hitchcock bat den Architekten, das Haus auf dem Mount Rushmore zu bauen, konnte ihn sich aber nicht leisten und baute stattdessen eine Kulisse, die von den Arbeiten des Architekten inspiriert war.

Die Kraft der Natur selbst zu nutzen, ist die ultimative Meisterleistung des Ehrgeizes. In Die Unglaublichen" hat das Haus von Buddy Pine auf einer Vulkaninsel eine Wand aus Lava. "Star Wars" Der Todesstern ähnelt einem Mond, hat aber die Macht, ganze Welten zu zerstören - eine Idee, die aus der Geschichte stammt: Die USA, die Sowjetunion und Nazi-Deutschland haben alle das Potenzial eines tödlichen Satelliten in der Umlaufbahn in Betracht gezogen.

Oppenheim sieht eine Verbindung zwischen unserem eigenen zerstörerischen Verhalten und dem Drang des Bösewichts, die Natur zu beherrschen. "Wir haben wirklich versucht, den Planeten zu erobern. (Unsere) Zivilisation hat die Natur zu ihrem Vorteil manipuliert, und wir bauen einfach immer mehr", sagte er.

Schurken verkörpern unsere schlimmsten Neigungen mit grandiosen, zerstörerischen Visionen. Sie nutzen ihre Verstecke, um sich von der Menschheit zurückzuziehen, und suchen Zuflucht in makellosen Räumen, ihren komplizierten Verteidigungssystemen und der Abgeschiedenheit geheimer Kammern oder eines weit entfernten Vulkankratersees.

Aber ihre Sehnsüchte sind letztlich sehr menschlich. "Diese Höhlen verhöhnen die Idee der Häuslichkeit, denn in gewisser Weise ist es das, was sie wollen", sagt Nashawaty. "Sie wollen diese großen Häuser. Sie wollen das, was alle wollen."

"Lair Radical Homes And Hideouts Of Movie Villains" ist jetzt bei Tra Publishingerhältlich .

Dieser Artikel wurde aktualisiert, um den Standort von Scaramangas Versteck im Film "Der Mann mit dem goldenen Colt" wiederzugeben, anstatt den Standort des Romans.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com