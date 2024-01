Vor "Steamboat Willie" gab es eine wenig bekannte Version von Mickey Mouse - und er war nicht sehr nett

Ab 1928 spielte die schelmische Walt-Disney-Ikone die Hauptrolle in Kurzfilmen, die vor den Hauptattraktionen in den Kinos in den USA liefen. Er bezauberte die Kinobesucher mit seinen schwarz-weißen Streichen und seinem hohen Quietschen, unterstützt von einer innovativen neuen Tontechnik.

Der bekannteste Micky-Maus-Film aus dieser Zeit ist "Steamboat Willie", der siebenminütige Kurzfilm, der im November desselben Jahres in die Kinos kam und seinen internationalen Ruhm begründete. Aber das war nicht Mickeys Debüt auf der Leinwand. Sein erster Auftritt war in "Plane Crazy", einem Stummfilm, der Monate vor "Steamboat Willie" in die Kinos kam und Mickey in einem wenig schmeichelhaften Licht zeigt.

Die 1928 urheberrechtlich geschützte Stummfilmversion von "Plane Crazy" und "Steamboat Willie" sind in diesem Jahr gemeinfrei, d. h. sie dürfen ohne Erlaubnis weitergegeben, kopiert oder verwendet werden.

Im Gegensatz zu "Steamboat Willie" werden Fans "Plane Crazy" nicht auf Disney+ finden und auch nicht mehr als eine kurze Erwähnung in den Annalen der Disney-Geschichte. Hier erfährst du, was du über den allerersten Micky-Maus-Kurzfilm wissen musst und warum du ihn wahrscheinlich noch nicht kennst.

Plane Crazy" war nicht sofort ein Erfolg

In "Plane Crazy" versucht Mickey, ein zweisitziges Flugzeug zu steuern, um Charles Lindbergh nachzueifern, der 1927 seinen historischen Flug von New York City nach Paris absolvierte. Minnie nimmt den Beifahrersitz, und nach einigen hektischen Pannen und dem versehentlichen Melken der Kuh Clarabelle hebt das Paar erfolgreich ab.

Doch dann beginnen die Dinge ein wenig seltsam zu werden. Nachdem Minnie seine Annäherungsversuche zurückgewiesen hat, steuert Mickey das Flugzeug in waghalsigen Schleifen, um sie zu erschrecken. Als sie vor Angst zittert, lacht er sie aus und verwickelt sie dann in eine ungewollte Knutscherei.

Genervt von den Possen ihres Verehrers springt Minnie schließlich aus dem Flugzeug und rettet sich mit einem Fallschirm in ihrer Unterhose in Sicherheit. Mickeys Landung ist weit weniger anmutig, und er wird von Minnie zurückgewiesen, nachdem sie über ihre wogende Unterwäsche gelacht hat.

"Plane Crazy" und ein weiterer früher Kurzfilm, "The Gallopin' Gaucho", waren als Stummfilme keine unmittelbaren Erfolge. Erst als Disney und sein Mitarbeiter Ub Iwerks in "Steamboat Willie" ihre Animation mit Ton synchronisierten, lernte das Publikum die Zeichentrickmaus lieben.

Um aus dem Erfolg von "Steamboat Willie" Kapital zu schlagen, wurden 1929 Tonversionen von "Plane Crazy" und "The Gallopin' Gaucho" in die Kinos gebracht. ("Plane Crazy" mit Ton wird erst 2025 öffentlich zugänglich sein.

Die frühe Mickey Mouse war böser als heute

Die ersten Mickey-Cartoons zeigten ihn als stacheliger und wutanfälliger als das gutmütige Disney-Maskottchen, das die Fans heute kennen. Seiner geliebten Minnie gegenüber benahm er sich wie ein Schuft, drehte ihr mit Loopings den Magen um und stahl ihr Küsse. Dieser Mickey wetterte, kämpfte und scheiterte regelmäßig - all das war Teil seines frühen Reizes.

"Mickey war nicht perfekt, aber er fand immer einen einfallsreichen Weg, um sich aus Situationen zu befreien", sagt der leitende Animator Eric Goldberg in der Disney+ Dokumentation "Mickey: The Story of a Mouse".

Sobald Mickey von den Kinokindern geliebt wurde, war es an der Zeit, in den Worten des Animationshistorikers David Gerstein, "sein Verhalten zu verbessern".

"Er darf sich nicht so verhalten, dass man es als 'schlechtes Benehmen' bezeichnen könnte", sagt Gerstein in der Disney+ Dokumentation. Mitte der 1930er Jahre wurde Mickey zu einem reinen Heterosexuellen und ist es seitdem geblieben.

Zeitgenössische Zuschauer haben sich besorgt über den älteren, gröberen Mickey geäußert. Ein Letterboxd-Benutzer namens Rian merkte an, dass die "Plane Crazy"-Version der Maus "eine Art Gossenratte" war, die Minnie manipulierte und grausam den Schwanz eines Truthahns ausrupfte, um ihn für sein Flugzeug zu verwenden.

Mickey ersetzte eine frühere Figur

Mickey Mouse war Walt Disneys zweite anthropomorphe Zeichentrickfigur, aber die erste, die dem Erfinder wirklich gehörte.

Die Maus wurde angeblich 1928 von Walt Disney erdacht, nachdem Universal Pictures die Rechte an Oswald the Lucky Rabbit, einer Charlie Chaplin-ähnlichen Zeichentrickfigur, die Disney und Iwerks in den späten 1920er Jahren geschaffen hatten, zurückerhalten hatte. Disney wollte weiterhin Zeichentrickfilme produzieren, aber ohne Oswald brauchte er einen neuen großohrigen Star.

Was es für Mickey bedeutet, in den öffentlichen Besitz überzugehen

Nun, da zwei der ersten Micky-Maus-Kurzfilme gemeinfrei sind, können andere Personen und Einrichtungen als die ursprünglichen Urheberrechtsinhaber die Kurzfilme bearbeiten oder von ihnen abschreiben. Im Grunde sind die Urheberrechte erloschen, und die Werke gehören nun der Öffentlichkeit.

Ein Beispiel dafür, wie das aussehen kann, sind die originalen Winnie-the-Pooh-Geschichten des Autors A.A. Milne, die seit 2022 gemeinfrei sind. Während Disneys Zeichentrickversionen von Pooh und seinen Hundertmorgenwald-Nachbarn weiterhin urheberrechtlich geschützt sind, sind die Urheberrechte an Milnes Pooh-Geschichten abgelaufen. Also drehte der britische Regisseur Rhys Frake-Waterfield im Jahr 2023 einen unabhängigen Horrorfilm über einen mörderischen Pooh und Ferkel, die sich an Christopher Robin rächen wollen.

Kreative können die aktuellen Versionen von Mickey und Minnie jedoch nicht ohne die Beteiligung und Genehmigung der Walt Disney Company in einem Projekt verwenden. Nur die frühesten Schwarz-Weiß-Versionen von Disneys Lieblingsmäusen sind gemeinfrei geworden.

"Modernere Versionen von Mickey bleiben vom Auslaufen des Urheberrechts von Steamboat Willie unberührt, und Mickey wird weiterhin eine führende Rolle als globaler Botschafter für die Walt Disney Company in unseren Geschichten, Themenparkattraktionen und Merchandising-Artikeln spielen", so ein Disney-Sprecher gegenüber CNN Business.

CNN hat Disney um eine Stellungnahme zu seinen Plänen für "Plane Crazy" und "Steamboat Willie" gebeten.

In der Zwischenzeit haben viele Fans bereits schlaue Wege gefunden, den Flussschiff-Kapitän Mickey in Cartoons, Memes und andere originelle - und ganz und gar nicht Disney-typische - Szenarien einzubinden.

Quelle: edition.cnn.com