Unstable" entfesselt Rob Lowe in einer uninspirierten Vater-Sohn-Komödie auf Netflix

Die Ursprünge der Serie gehen darauf zurück, dass der jüngere Lowe seinen berühmten Vater über die sozialen Medien trollte, was die Produzenten (zu denen auch Rob Lowe gehört) dazu veranlasste, ein Schaufenster zu suchen, um diese Dynamik auszunutzen. Das nicht sonderlich originelle Ergebnis zeigt den älteren Lowe als Ellis Dragon, einen wohlhabenden Biotech-Unternehmer, der nach dem Tod seiner Frau von "exzentrisch" zu "durchgeknallt" wird.

Aus Sorge, dass Ellis' Verhalten das Unternehmen gefährden könnte, holt die Firmenleitung - angeführt von der zugeknöpften Finanzchefin Anna (Sian Clifford) - seinen Sohn Jackson zu sich, in der Hoffnung, dass der Junge einen stabilisierenden (daher der Titel) Einfluss ausüben wird. Doch Jackson hat sich aus einem bestimmten Grund auf den Weg gemacht, um dem großen Schatten seines Vaters zu entkommen.

Nach der Entwicklung von Victor Fresco (einem erfahrenen Sitcom-Autor, zu dessen Referenzen "Santa Clarita Diet" und "Andy Richter Controls the Universe" gehören) wird "Unstable", sobald man den familiären Teil der Prämisse hinter sich gelassen hat, zu einer Art Variation von "30 Rock", mit einer Menge ausgefallener Talente, die verwöhnt werden müssen, um den Laden am Laufen zu halten.

Die Dynamik beinhaltet fast sofort ein romantisches Dreieck um Jackson, der die Aufmerksamkeit zweier genialer Laborantinnen, Ruby (Emma Ferreira) und Luna (Rachel Marsh), auf sich zieht, wobei die erste ihr Interesse an ihm offen bekundet und die zweite sich schüchtern hinter ihrer Brille und einem Freund versteckt, den sie eigentlich gar nicht so sehr mag.

Diese Situationen sind tatsächlich süß, wenn auch ein wenig zu vertraut, aber abgesehen von dem offensichtlichen Vorteil, dass Lowe seine alberne Seite (siehe die "Austin Powers"-Filme) voll ausleben kann, gerät die Serie mit den Vorstandsmitgliedern, die Ellis entthronen wollen, und einem Therapeuten (Fred Armisen), der in seine absonderliche Umlaufbahn gezogen wird, in den Bereich der Cartoon-Charaktere.

Zugegeben, es spricht einiges für eine Komödie, die nicht viel mehr anstrebt, als lustig zu sein, und während John Owen Lowe (der zuvor mit seinem Vater in der A&E-Serie "The Lowe Files" auftrat ) seine eigenen Einzeiler zum Besten gibt, ist dies kaum das erste Beispiel für eine Hollywood-Produktion, die von einem "Nimm-dein-Kind-zur-Arbeit"-Unterbau motiviert ist.

"Unstable" ist in diesem Zusammenhang nicht schlecht, aber das "un", das einem am meisten in den Sinn kommt, gehört eigentlich zu "necessary".

"Unstable" hat am 30. März auf Netflix Premiere.

Quelle: edition.cnn.com