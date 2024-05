Umbach stellt fest, dass die Verluste in Russland sehr hoch sind.

Eine Militäroffensive der Russen auf Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, ist im Gange. Der Sicherheitsexperte Frank Umbach ist der Ansicht, dass die russischen Truppen trotz ihrer derzeitigen Überlegenheit gegen die Zeit arbeiten. Außerdem weist er auf ein Detail hin, das in den westlichen Medien nicht erwähnt wurde.

15:13 Uhr: Ministerin Schulze eröffnet Prothesenwerkstatt in der Ukraine

Die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat in der Ukraine das größte Prothesenzentrum für Kriegsopfer eingeweiht. Das Gebäude im westukrainischen Lwiw wurde von Deutschland mit 1,8 Millionen Euro finanziert und ist Teil eines orthopädischen Zentrums. Hier werden auch Spezialisten ausgebildet, und es ist ein Rehabilitationszentrum angeschlossen. Schulze erklärte bei der Eröffnungsfeier: "Dies ist ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Kraft." Unzählige Menschen haben durch Minen, Granaten und eingestürzte Gebäude Gliedmaßen, Arme oder sogar ihr Leben verloren.

14:48: Zelensky bestätigt russischen Angriff auf die Ukraine

Der ukrainische Präsident Zelensky hat bestätigt, dass russische Truppen einen Angriff gestartet haben. Nach Informationen des Kyiv Independent hat das russische Militär eine neue Offensive in der Region Charkiw gestartet. Die Ukraine reagiere mit ihren Truppen, Brigaden und Artillerie, so Zelensky weiter. Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass das russische Militär versucht habe, die Verteidigungslinie der Ukraine im Gebiet Charkiw zu durchbrechen.

14:09: Ukrainische Truppen planen Angriffe in der Nähe der Frontlinie in Bachmut

Obwohl die Ruinen von Bachmut in russischer Hand sind, kämpfen die ukrainischen Streitkräfte weiter um die Stadt. Sollten sie dieses Gebiet verlieren, befürchten sie, dass die Russen weiter vorrücken könnten. Daher suchen die Spähtrupps ständig nach Gelegenheiten für einen Angriff. Ihr Leben ist in unmittelbarer Gefahr, ausgesetzt zu werden.

13:47 Uhr: Russische Streitkräfte gewinnen einen Kilometer in der Oblast Charkiw

Einem Bericht zufolge ist das russische Militär einen Kilometer in die Oblast Charkiw im Nordosten der Ukraine in die Nähe von Wowtschansk vorgerückt. Dies meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen hochrangigen ukrainischen Militärbeamten. Der Beamte erklärte, das russische Militär wolle bis zu zehn Kilometer in der Oblast einnehmen, um eine Pufferzone zu schaffen. Die ukrainischen Streitkräfte kämpfen, um Moskaus Vormarsch zu blockieren.

13:28 Uhr: Zivilisten aus Wowtschansk evakuiert

Es herrscht große Unklarheit über einen möglichen russischen Vorstoß in der Oblast Charkiw im Nordosten der Ukraine. Ukrainischen Quellen zufolge konnte ein russischer Durchbruch verhindert werden. Die Zivilbevölkerung aus Wowtschansk und den umliegenden Regionen wird nun evakuiert, da der russische Beschuss zunimmt. Das berichtet die britische Zeitung "Guardian" und zitiert im ukrainischen Radiosender Hromadske den Leiter der Militärverwaltung von Wowtschansk, Tamaz Gambaraschwili: "Die meisten verlassen die Stadt mit ihren eigenen Transportmitteln, während wir auch einen Transport für Menschen organisieren, die kein Auto haben."

13:11 Uhr: Lange seziert die Parade: "Putin ist nicht so robust, wie er uns glauben machen will"

Traditionell stellt Russland bei der Militärparade am Tag des Sieges verschiedene gepanzerte Fahrzeuge und andere Militärtechnik vor. In diesem Jahr wird jedoch deutlich weniger Ausrüstung gezeigt. Der Verteidigungsexperte Nico Lange beschreibt, was die Bilder aus Moskau vermitteln und vor welchen Illusionen sich die westlichen Länder hüten sollten.

12:42: Ukraine verstärkt Truppen in Charkiw

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass militärische Verstärkung in das Grenzgebiet von Charkiw entsandt wurde. Diese Verstärkung soll die Truppen verstärken und russische Angriffe abwehren. In den frühen Morgenstunden versuchten russische Truppen, die Grenze mit gepanzerten Fahrzeugen zu durchbrechen, wurden aber zurückgeschlagen; die Kämpfe gehen jedoch mit unterschiedlicher Intensität weiter.

12:31 Uhr: Gouverneur: Russische Truppen versuchen Durchbruch in Charkiw

Nach Angaben des Gouverneurs der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine, Oleh Synehubov, haben russische Truppen versucht, die Grenze zur Ukraine zu überwinden. Sie verstärkten den Beschuss der Stadt Wowtschansk nahe der Grenze zu Russland, so Synehubow auf Telegramm. Obwohl die ukrainischen Truppen zurückgedrängt wurden, "haben sie trotzig ihre Stellung gehalten und keinen Zentimeter verloren". Russland sei nicht in der Lage, auf die Stadt Charkiw vorzurücken, so Synehubov. Die russischen Aktionen an der Grenze seien ein Akt der "Provokation".

12:13: Frau bei russischem Beschuss in der Oblast Sumy getötet

Bei einem russischen Beschuss in der Oblast Sumy ist eine Person getötet und eine weitere verletzt worden. Nach Angaben der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform starb eine 64-jährige Frau, ein 17-jähriges Mädchen wurde im Bezirk Schostkynskyi verletzt. Der oberste Strafverfolgungsbeamte der Region, die regionale Staatsanwaltschaft, bestätigte, dass eine 64-jährige Frau ihr Leben verloren hat und ihre Enkelin im Alter von 17 Jahren verwundet wurde. In der Erklärung der Staatsanwaltschaft heißt es: "Am 10. Mai 2024, zwischen 07:10 Uhr, feuerten die Besatzer eine Stunde lang Artillerie auf die zivile Infrastruktur der Esman-Gemeinde im Schostkynskyi-Distrikt."

11:41 Nach russischen Angriffen droht der Ukraine Stromknappheit

Die Ukraine warnt davor, dass ihre Unternehmen und Industrien ihren Energieverbrauch aufgrund einer großen Stromknappheit einschränken müssen. Nach Angaben des staatlichen ukrainischen Energieversorgers Ukrenergo ist dies eine Folge der in letzter Zeit vermehrten Angriffe Russlands auf die Infrastruktur des Landes. In diesem Jahr gab es bisher fünf groß angelegte Angriffe auf die Energieinfrastruktur, der jüngste davon am 8. Mai. Volodymyr Kudrytskyi, der Leiter von Ukrenergo, befürchtet, dass die Importe aus Europa nach dem jüngsten Angriff nicht ausreichen könnten, um das Energiedefizit der Ukraine zu decken. Daher hat die Ukraine ihre Nachbarländer, wie z.B. Polen, um zusätzliche Energielieferungen gebeten.

11:23 FDP-Bundestagsfraktion gegen Ausschluss der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse

Die FDP-Bundestagsfraktion spricht sich dagegen aus, die Verteidigungsausgaben von der deutschen Schuldenbremse auszunehmen. Der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr erklärte in Berlin, die Verteidigungsausgaben sollten nicht von der Schuldenbremse abhängig sein, sondern von politischen Entscheidungen. Um dieses Haushaltsproblem zu bewältigen, will die Fraktion Prioritäten setzen und den Haushalt umschichten. Dagegen hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius dafür plädiert, die Verteidigungsausgaben und Teile der Krisenvorsorge von der Schuldenbremse auszunehmen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) wies diesen Vorschlag umgehend zurück und plädierte stattdessen für eine Umverteilung der Mittel innerhalb des großen Bundeshaushalts zur Ankurbelung der Wirtschaft.

10:51 Charkiw wird von russischer S-300-Rakete getroffen, es gibt Tote und Schäden

Charkiw wurde gestern Abend von einer russischen S-300-Rakete getroffen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt, Ihor Terechow, berichtet. Zwei Zivilisten wurden bei diesem Angriff verletzt, darunter ein 11-jähriges Kind und eine 72-jährige Frau. Berichten zufolge brach in drei Häusern ein Feuer aus, von denen zwei vollständig zerstört und ein weiteres teilweise beschädigt wurde. Bei dem Angriff wurden 26 Gebäude und mehr als 300 Fenster beschädigt.

10:13 Putin schlägt Michail Mischustin erneut für das Amt des Ministerpräsidenten vor

Wladimir Putin hat den früheren Ministerpräsidenten Michail Mischustin für das Amt des Premierministers in seiner nächsten Amtszeit vorgeschlagen. Dies teilte der Sprecher des Unterhauses des Parlaments am Freitag mit.

09:56 95 Scharmützel zwischen ukrainischen und russischen Truppen in den letzten 24 Stunden gemeldet

Ukrinform, der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, gibt an, dass es in den vergangenen Tagen 95 Scharmützel zwischen den ukrainischen Streitkräften und dem russischen Militär gegeben hat. Zusätzlich zu diesen Scharmützeln führte das russische Militär sechs Raketenangriffe, 80 Luftangriffe und 127 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern auf die Stellungen der ukrainischen Truppen sowie auf Städte und Dörfer durch.

09:18 Munz bezeichnet Putins Atomdrohung als politischen Trick bei Militärparade

Der ntv-Korrespondent Rainer Munz hält die Drohung Putins mit dem Einsatz von Atomwaffen während der Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland auf dem Roten Platz für ein politisches Manöver. Munz argumentiert, dass diese Drohung mit der zunehmenden Zahl ukrainischer Drohnen in der Nähe der russischen Grenze zusammenhängen könnte.

08:36 ISW: Zakharovas Vorwurf eines "naziähnlichen Völkermords" in Moldawien könnte als Deckmantel für russische Territorialansprüche dienen

Diese Woche beschuldigte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die moldauische Regierung, einen "naziähnlichen Völkermord" zu begehen. Die Analysten des US-amerikanischen Think-Tanks Institute for the Study of War spekulierten, dass dies ein Versuch Moskaus sei, einen Vorwand für einen künftigen russischen Vorstoß in der Republik Moldau zu schaffen und möglicherweise die Kontrolle über das gesamte Territorium des Landes zu erlangen. Zakharova äußerte sich in einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS anlässlich des "Tages des Sieges" über Nazi-Deutschland. Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass Putin vor kurzem damit begonnen hat, Narrative über die Diskriminierung russischer Bürger im Ausland zu verbreiten und zu behaupten, dass Russland in einen existenziellen geopolitischen Konflikt mit einer modernen Nazibewegung verwickelt ist.

Zu den pro-russischen Regionen der Republik Moldau gehören die autonome Region Gagausien und die abtrünnige Republik Transnistrien, die beide eine bedeutende russischsprachige Bevölkerung haben. Die Analysten vermuten, dass Moskau mit diesen Erklärungen den Boden für eine mögliche russische Invasion der gesamten Republik Moldau bereitet und die Demokratie und den EU-Beitrittsprozess des Landes gefährdet. Erwähnenswert ist auch, dass die Führer des kremlnahen Oppositionsblocks "Moldauischer Sieg" bei der Parade zum Tag des Sieges in Moskau anwesend waren, was möglicherweise auf die Absicht des Kremls hindeutet, diese Akteure zur Destabilisierung der Republik Moldau einzusetzen.

In Kaluga brennt eine russische Ölraffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff. Die Behörden berichten, dass drei Container mit Diesel und einer mit Heizöl in Brand gesteckt wurden. Der Gouverneur von Kaluga, Wladislaw Schapscha, erklärte, das Feuer in einem nicht näher bezeichneten Unternehmen sei bald gelöscht worden, ohne jedoch genau anzugeben, um welche Art von Unternehmen es sich handelte.

Kiew behauptet, dass in nur einem Tag 980 russische Soldaten entweder umgekommen sind oder nicht mehr im Krieg dienen können. Aus diesen vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Daten geht hervor, dass seit Beginn des Konflikts im Februar 2022 insgesamt 479.710 russische Soldaten "eliminiert" wurden. Nach Angaben der Regierung hat Moskau 7434 Panzer abgeworfen und Tausende anderer gepanzerter Fahrzeuge und Drohnen zerstört oder erbeutet. Über die eigenen Verluste und Verluste schweigt sich Moskau weiterhin aus.

Russland hat die Region Sumy im Laufe des Tages mit 302 Angriffen und 60 separaten Angriffen heimgesucht. Dabei wurden 11 Grenzgemeinden mit Mörsern, Drohnen, Raketen und Kanonen angegriffen, die in der gesamten Region Terror auslösten. Velyka Pysarivka, eine Stadt mit einer Vorkriegsbevölkerung von rund 4.000 Einwohnern, wurde mit 67 Explosionen am stärksten getroffen. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat einen Mann aus Charkiw festgenommen, der ukrainische Stellungen ausspioniert und deren Koordinaten an russische Geheimdienstmitarbeiter weitergegeben haben soll. In der vergangenen Nacht registrierte die Militärverwaltung von Charkiw zehn ukrainische Drohnen, die feindliche Angriffe abwehrten, sowie zwei mysteriöse Flugabwehrraketen. Die genaue Lage dieser Raketen ist unbekannt.

Der Gouverneur der russischen Region Kaluga, Wladislaw Schapscha, teilt auf Telegramm mit, dass ein kurzes Feuer, das nach einem ukrainischen Drohnenangriff ausgebrochen war, inzwischen gelöscht wurde, ohne dass es Verletzte gab. Das betroffene Unternehmen wird nicht genannt.

Russische Behörden berichten, dass eine russische Drohne in der Nähe von Moskau abgeschossen wurde. Es gibt keine Berichte über Verletzungen oder Schäden an zivilen Objekten durch den Vorfall. Unbestätigte Informationen.

Der ukrainische Verteidigungsminister Boris Pistorius betont, wie wichtig die Einigkeit des Westens im Kampf gegen Russlands Expansionsbestrebungen ist. Er erklärt weiter: "Die Botschaft lautet heute: Wie in anderen Momenten der transatlantischen Annäherung, wie der Berliner Luftbrücke, dem Marshallplan oder der Wiedervereinigung Deutschlands - lasst uns diese transatlantische Chance erneut ergreifen."

Bei einem russischen Luftangriff auf Charkiw wird ein Wohnviertel beschädigt und gerät in Brand. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekhov, bestätigt einen Verletzten. Fünf Explosionen sollen die Stadt erschüttert haben.

Während seiner Reise nach Washington betont der ukrainische Verteidigungsminister Boris Pistorius die Einigkeit der westlichen Streitkräfte. "Ich bin zuversichtlich, dass nur ein vereintes Amerika und Europa den Westen stabil halten und ihn vor den expansiven Bestrebungen Russlands und den Macht- und Herrschaftsgelüsten anderer Akteure schützen können", erklärte Pistorius. Er fügte hinzu: "Meine Botschaft heute ist: Wie in anderen Fällen transatlantischer Partnerschaft, etwa bei der Berliner Luftbrücke, dem Marshallplan oder der Wiedervereinigung Deutschlands - lasst uns diese transatlantische Chance erneut ergreifen."

Moskau behauptet, seine Luftabwehr habe eine Drohne in der Gegend südlich von Moskau abgeschossen. Es wurden keine Verletzten oder Schäden durch den Abschuss gemeldet. Die Angaben bleiben unbestätigt.

Zelenskij plädiert für einen EU-Beitritt der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij setzt sich weiterhin für den Beitritt seines Landes zur EU ein. In seiner täglichen Videoansprache erklärte er: "Wir haben es verdient, und die Europäische Union auch". Zelensky glaubt, dass die EU davon profitiert, wenn sie Länder aufnimmt, die die europäischen Werte hochhalten. Kiew rechnet mit formellen Verhandlungen im Juni.

Artilleriegeschosse der tschechisch geführten Initiative sollen im Juni in der Ukraine ankommen

Laut dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel wird die erste Ladung Munition, die im Rahmen der von Tschechien geleiteten Initiative beschafft wurde, im Juni in der Ukraine eintreffen. Pavel erklärte im Februar, dass 500.000 155-mm-Granaten und 300.000 122-mm-Granaten im Ausland identifiziert worden seien und mit Hilfe der EU-Verbündeten gekauft werden könnten. Länder wie Belgien, die Niederlande, Deutschland, Schweden, Kanada, Polen, Frankreich, Dänemark und Slowenien haben Mittel zugesagt, so dass die Ukraine möglicherweise 1,5 Millionen Granaten erhalten wird. Die ersten 180.000 Stück Munition sollen im Juni geliefert werden, und es wurden bereits Verträge über weitere Granaten unterzeichnet.

Kiew schränkt Straßenbeleuchtung aufgrund von Strommangel ein

Aufgrund russischer Angriffe auf das ukrainische Energiesystem hat die Kiewer Verwaltung die abendliche Straßenbeleuchtung eingeschränkt. Diese Angriffe führten zu weitreichenden Stromausfällen im ganzen Land. Am Mittwochabend griff Russland die Oblaste Poltawa, Kirowohrad, Saporischschja, Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Kiew und Winnyzja an, wobei vor allem die Energieinfrastruktur betroffen war. Zwei Wasserkraftwerke mussten infolgedessen abgeschaltet werden.

EU-Botschafter in der Ukraine: Kiew könnte bis 2030 der EU beitreten

Die EU-Botschafterin in der Ukraine, Katarina Mathernova, geht davon aus, dass der Beitritt der Ukraine zur EU im Jahr 2030 erfolgen könnte. Sie räumt jedoch ein, dass es schwierig ist, das genaue Beitrittsdatum zu bestimmen. Im November 2023 befürwortete die Europäische Kommission die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Kiew, in denen vier zusätzliche Reformen gefordert wurden, die abgeschlossen werden sollten. Der Europäische Rat nahm die Beitrittsverhandlungen im darauf folgenden Monat auf.

Zelensky entlässt Chef der Leibwache nach gescheitertem Attentatsplan

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij hat den Chef seiner Leibwache entlassen, nachdem ein Attentat vereitelt worden war. Serhiy Leonidovich Rud wurde per Präsidialdekret von seinem Posten als Chef des Staatssicherheitsdienstes der Ukraine enthoben. In dieser Woche wurden zwei Offiziere verhaftet, die das Attentat geplant haben sollen. Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU gab bekannt, dass ein vom russischen Geheimdienst FSB kontrolliertes "Agentennetz" hinter dem Mordversuch steckte.

Ukrainischer Oligarch wegen mutmaßlichen Auftragsmordes an Anwalt in Haft

Am 9. Mai erließ ein Kiewer Gericht einen Haftbefehl gegen den Oligarchen Ihor Kolomoisky in einem Mordfall. Er wird bis zum 7. Juli in Haft bleiben, ohne die Möglichkeit einer Kaution. Kolomoisky, ein umstrittener ukrainischer Geschäftsmann, wurde am 2. September 2023 wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit seinen Öl- und Gasbeteiligungen verhaftet. Die Ermittler verdächtigen Kolomoisky auch, vor über zwei Jahrzehnten den Mord an dem Leiter einer Anwaltskanzlei auf der Krim in Auftrag gegeben zu haben. Nachdem sich der Anwalt geweigert hatte, einen Beschluss einer Aktionärsversammlung zu annullieren, soll der Oligarch Attentäter beauftragt haben, ihn zu töten.

Zelenskij setzt Kommandant nach zweimonatiger Abwesenheit wieder ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski hat Dmytro Hereha wieder als Kommandeur der ukrainischen Unterstützungskräfte eingesetzt. Hereha war im März zugunsten von Oleksandr Yakovets seines Postens enthoben worden. Im Zuge der von Zelensky vorgenommenen Umstrukturierung der militärischen Führungspositionen wurde Hereha von seinen Aufgaben entbunden. Yakovets, der nur zwei Monate lang als Kommandeur fungierte, wurde anschließend entlassen. Die Unterstützungskräfte der ukrainischen Streitkräfte spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Truppen.

19:59 Uhr - Ausschreibung für Kiews Präsidenten verschwindet von der Liste des russischen Innenministeriums

Die Fahndungsausschreibungen für Wolodymyr Zelenskij und Petro Poroschenko, den derzeitigen und den früheren Präsidenten der Ukraine, sind von der Website des russischen Innenministeriums verschwunden. Nach Angaben des russischen Nachrichtenportals Mediazona geschah dies, nachdem die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti sie am Wochenende entdeckt hatte. Mediazona behauptet, dass die beiden ukrainischen Präsidenten von einem Büro des russischen Innenministeriums in der besetzten ukrainischen Region Donezk auf die russische Fahndungsliste gesetzt wurden. Wahrscheinlich geschah dies Ende Februar.

