Selena Gomez sagt, dass sie vielleicht nur noch "ein Album" vor sich hat

"Ich habe das Gefühl, dass ich noch ein weiteres Album vor mir habe", sagte Gomez am Montag in der Episode des "Smartless" -Podcasts.

"Je älter ich werde, desto mehr möchte ich etwas finden, auf das ich mich konzentrieren kann", fuhr sie fort und fügte hinzu, dass sie sich idealerweise auf ihre Karriere als Schauspielerin konzentrieren möchte.

Schon früh sagte Gomez, dass sie "eine ernsthafte Schauspielerin" werden wolle. Ihre Musikkarriere begann nur, weil Disney an sie herantrat, um ein Album zu machen, während sie in den späten 2000er Jahren in der Disney Channel Sitcom "Wizards of Waverly Place" mitspielte.

"Ich dachte, es würde Spaß machen, und ich dachte vor allem, dass es ein Hobby sein würde, das mir wirklich Spaß macht", sagte sie. "Ich wollte eine Schauspielerin sein. Ich hatte nie wirklich vor, hauptberuflich Sängerin zu werden, aber anscheinend hat sich dieses Hobby in etwas anderes verwandelt."

Gomez hat seit 2013 drei Studioalben veröffentlicht, mit Hits wie "Come & Get It", "Same Old Love" und "Lose You to Love Me". Für ihre spanischsprachige EP "Revelación" erhielt sie 2022 ihre erste von zwei Grammy-Nominierungen für das beste Latin-Pop-Album. Ende letzten Jahres veröffentlichte sie ihre neueste Single "Single Soon".

Gomez, die dank "Wizards" schon früh zu einer Teenager-Ikone wurde, spielt derzeit auch die Hauptrolle in der von der Kritik gefeierten Hulu-Serie "Only Murders in the Building" an der Seite von Martin Short und Steve Martin und hat in verschiedenen Filmen wie "Spring Breakers" und "A Rainy Day in New York" mitgespielt.

Das Hin- und Herpendeln zwischen ihrer Musik- und Schauspielkarriere hat Gomez zu schaffen gemacht, sagte sie in der Podcast-Episode vom Montag, zum Teil aufgrund ihrer psychischen Probleme - ein Thema, über das sie in ihrer 2022 erschienenen Doku-Serie "Selena Gomez: My Mind & Me" offen sprach.

Obwohl sie zugab, dass nichts sie zwingt, sich zwischen der Musik und der Schauspielerei zu entscheiden, räumte sie ein, dass sich in der Zukunft eine Entscheidung abzeichnen könnte.

"Ich werde mich entspannen wollen, weil ich müde bin", sagte sie.

Zusätzlich zu ihren Aktivitäten in der Musik und der Schauspielerei gründete Gomez 2020 ihre Kosmetikfirma Rare Beauty, die sie im Podcast als "das größte Geschenk" bezeichnete.

"Ich habe es während Covid gestartet und es ist einfach durchgestartet und ich könnte nicht dankbarer sein", fügte sie hinzu. "Ich bin wirklich stolz."

