Pattie Mallette, die Mutter von Justin Bieber, ist begeistert davon, zum ersten Mal Großmutter zu werden.

Am Donnerstag teilte Mallette ein Video auf ihrem verifizierten Instagram-Account, in dem sie ihre Reaktion auf die Bekanntgabe ihres Sohnes Justin Bieber und seiner Frau Hailey Bieber, dass sie bald Eltern werden, zeigt.

Aufgeregt erklärte Mallette: "Ich habe auf diesen Tag gewartet, und jetzt, wo sie die Neuigkeiten mitgeteilt haben, kann ich endlich mit euch allen feiern. Oh mein Gott, ich werde Großmutter! Ich freue mich so sehr für Justin und Hailey... sie werden die beste Mutter und der beste Vater aller Zeiten sein. Lobt Gott."

Mallette drückte ihre Freude auch in der Bildunterschrift des Videos aus: "BABY BIEBER IS ON ITS WAY!!! ICH WERDE OMA!!!"

Außerdem drückte Justins Vater, Schauspieler Stephen Baldwin, seine Unterstützung mit einer herzlichen Nachricht auf Instagram aus.

"Ich liebe euch", schrieb Baldwin neben einen Screenshot des Fotos, auf dem das Paar seine Schwangerschaft bekannt gibt. "Unbeschreiblich gesegnet. Lobt Gott. Lasst uns bereit sein, etwas Spaß zu haben!"

Bieber, 30, und seine 27-jährige Frau, ein Model und Unternehmerin, sind seit sechs Jahren verheiratet.

Quelle: edition.cnn.com