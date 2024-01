One Piece" kommt mit vielen Fans zu Netflix. Wenn du nicht schon einer von ihnen bist, solltest du dir die Mühe sparen

Stattdessen fällt die acht Episoden umfassende erste Staffel auf die Fallstricke herein, die mit dem Versuch verbunden sind, eine ganz andere Kunstform in das Live-Action-Leben zu übertragen - eine Herausforderung, die Netflix bereits mit dem kurzlebigen "Cowboy Bebop" erfahren hat . Die Schwierigkeiten zeigen sich in dem sehr eigenwilligen Ton von "One Piece", der sich manchmal wie eine Kinderserie anfühlt, wie ein surrealer Traum, der durch den Geist des Regisseurs David Lynch gefiltert wurde, und wie ein "Fluch der Karibik"-Film, der auf halluzinogenen Drogen produziert wurde.

Die Haupthandlung dreht sich um einen jungen, aufstrebenden Piraten namens Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy, dessen Figur sich immer mit seinem ganzen Namen anspricht), der auf der Suche nach einem legendären, lange vermissten Schatz ist, der als "One Piece" bekannt ist, ein Kunststück, das es ihm ermöglichen würde, sein Ziel zu erreichen und sich selbst zum König der Piraten zu ernennen.

Verfolgt von einer rücksichtslosen Behörde, den Marines, stellt Luffy eine widerwillige und exzentrische Crew zusammen, zu der der begabte Schwertkämpfer Roronoa Zoro (Mackenyu), die Diebin Nami (Emily Rudd) und der Schleuder schwingende Usopp (Jacob Romero) gehören.

Oh, und haben wir schon erwähnt, dass Monkey sich dehnen kann wie Mr. Fantastic von den Fantastischen Vier, nachdem er eine magische Frucht gegessen hat, die ihn in Gummi verwandelt hat, nur eine der außergewöhnlichen Kräfte, die bei Freunden und Feinden zu sehen sind - wie bei dem schlecht gelaunten Clown-Piraten, dessen Körperteile unabhängig voneinander funktionieren?

So seltsam das auch klingen mag, das Haupthindernis für den Kauf von "One Piece" liegt in seinen wilden Schwankungen, die im Handumdrehen von überzogener Gewalt zu Laune übergehen können - sinnbildlich für all die Einflüsse, die Eiichiro Oda in das Ausgangsmaterial eingewoben hat, aber anscheinend jenseits der Fähigkeit der Schöpfer der Serie (Matt Owens und Steven Maeda), etwas zu schaffen, das Uneingeweihte durchgehend fesselt.

Das Daily Beast bezeichnete "One Piece" als "die am meisten gehypte Netflix-Serie des Jahres". Die Serie wurde offensichtlich mit viel Liebe und einer nicht geringen Menge an Netflix-Geldern zusammengestellt und zaubert gelegentlich riesige Monster, aufwendige Actionsequenzen und Schwertkämpfe sowie ein bizarres Make-up hervor, das wie verworfene Outtakes aus "Der Herr der Ringe" aussieht. Außerdem hat Netflix mehr als 380 Episoden der Zeichentrickserie in sein Angebot aufgenommen, so dass dies wirklich nur die Spitze des Eisbergs ist.

Die Serie in den Griff zu bekommen, ist jedoch so schwer zu fassen wie der Schatz, und während die Legionen der bestehenden Fans sich wahrscheinlich eifrig in dieses Meeresabenteuer stürzen werden - und wer weiß, vielleicht finden sie ja auch Gesellschaft -, werden diejenigen, die einfach nur sehen wollen, worum es geht, wahrscheinlich auf dem Trockenen sitzen bleiben.

"One Piece" feiert am 31. August auf Netflix Premiere.

Quelle: edition.cnn.com