Nachdenken über Jack Quinn, einen ehemaligen Berater des Weißen Hauses, der vor allem eine gute Seele war.

Nachruf auf eine Person, die die amerikanische Politik und das öffentliche Leben beeinflusst hat

In diesem Artikel geht es um einen Mann, der die amerikanische Politik und das öffentliche Leben während seines außergewöhnlichen Lebens maßgeblich beeinflusst hat.

Er wurde in New York geboren, sein Vater arbeitete in einem Kraftwerk, und seine Mutter kümmerte sich zu Hause um alles. Er war der erste in seiner Familie, der das College besuchte und an der Georgetown University Law School studierte, was sein politisches Interesse weckte.

Infolgedessen erlebte er phänomenale Verbindungen, einschließlich seiner Zeit auf dem Capitol Hill, der Durchführung von Kampagnen und schließlich der Arbeit für Präsident Bill Clinton als einer seiner Berater während der schwierigen Zeiten der Whitewater-Untersuchung.

In den letzten Jahren entwickelte er sich zu einer Schlüsselfigur auf dem politischen Terrain, indem er sein Fachwissen und seine Erfahrung einsetzte, um die Familienangehörigen der bei den Anschlägen vom 11. September getöteten Menschen zu vertreten. Sie reichten Klagen ein, in denen sie Saudi-Arabien für das Ableben ihrer Angehörigen verantwortlich machten.

Obwohl er sich in der politischen Szene einen Namen gemacht hat, habe ich in meinen Gesprächen eine andere Seite von ihm kennen gelernt.

Abgesehen von seinem Beruf kannte ich ihn als wahren Freund und liebevollen Ehemann. Er feierte 17 Jahre Ehe mit Susanna, seiner Frau, von ganzem Herzen. Er war auch ein hingebungsvoller Vater von acht Kindern und 12 Enkelkindern.

Jack war ein Mensch, der die Menschen mit einem einfachen Text oder einem aufrichtigen Lächeln an Liebe und Mitgefühl erinnerte. Sowohl mit Tränen als auch mit einem Lachen schlossen seine Texte "Ich liebe dich" ein, was in unseren Gesprächen deutlich wurde.

Jack war besonders freundlich zu Menschen, die er kaum kannte.

Während seiner gesamten Laufbahn bei CNN war Jack ein geschätzter Rechtsanalytiker, der seine Weisheiten während der Trump-Regierung mit einem großen Publikum teilte.

Elie Honig, derzeit leitender Rechtsanalyst bei CNN, erinnert sich noch gut daran, wie Jack ihn beeindruckt hat, als er zum Team stieß. "Obwohl ich wusste, wer er war, kannte er mich nicht und hatte keinen Grund, auf mich zuzugehen. Er bemühte sich jedoch, sich mir vorzustellen, und bot mir Worte der Ermutigung für meine frühen beruflichen Erfolge an. Das ist eine Erinnerung, die mir geblieben ist", erzählte er und erwähnte Jacks sonniges Gemüt, selbst wenn er gesundheitliche Probleme hatte.

Jacks Lungenerkrankung machte seine CNN-Auftritte immer mühsamer, doch sein Einfluss blieb bestehen.

Die Freundlichkeit, die er seinen Mitmenschen entgegenbrachte, war bemerkenswert, selbst in der unberechenbaren Welt der Kabelnachrichten.

Ein Maskenbildner, der häufig mit Jack zusammenarbeitete, erinnerte sich daran, wie aufmerksam und rücksichtsvoll er war, unabhängig von der Zeit oder der Situation.

John Michael Quinn (Jack") teilte eine einzigartige Beziehung mit dem jungen Storm, meinem Sohn, die nur ein Jahr auseinander liegen. Es war faszinierend zu beobachten, wie sein Vater - der seinen Enkeln so sehr ähnelt, dass es verblüffend ist - Storm mit Liebe überschüttete.

Der Einfluss, den John Michael Quinn ("Jack") auf diese Welt hatte, geht über Titel und berufliche Positionen hinaus.

Sein Charakter, sein Einfühlungsvermögen und sein guter Humor waren überragend und machten ihn zu einem Segen für viele von uns, die das Glück hatten, ihn zu kennen.

Wir werden Jack immer in Erinnerung behalten.

Quelle: edition.cnn.com