Leonard „Lenny“ Bernstein (1918-1990) ist als „Der Meister“ in Erinnerung. Der Dirigent und Komponist, unter anderem beim Musical West Side Story, hat ihn in Filmen in verschiedenen Phasen seiner Karriere begleitet (in ausgewählten Kinos ab dem 6. Dezember und auf Netflix weltweit ab der Ausstrahlung am 20. Dezember). Aber vor allem steht seine Beziehung zu seiner Frau Felicia Montealegre Cohn Bernstein (1922-1978) im Mittelpunkt; dieses klassische Biopic wird zu einer Hommage an eine besondere Liebesgeschichte.

Gespielt wird Bernstein von Bradley Cooper (48), der auch nach „A Star Is Born“ (2018) nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Regisseur ein Zeichen setzt und One’s Identity hinter der Kamera und inszeniert . Das Drehbuch schrieben die Produzenten gemeinsam mit Josh Singer. Aufgrund zu vieler anderer Projekte übergab Steven Spielberg (77) die Regie an Cooper, während Martin Scorsese (81) ebenfalls zum Produktionsteam gehörte. Abgerundet wird die hochkarätige Besetzung durch die Oscar-Nominierte Carey Mulligan (38), die Bernsteins Frau spielt.

Cooper arbeitete sechs Jahre lang an „The Master“ und seiner Verwandlung in eine Musiklegende. Er tauschte sich auch mit Bernsteins Kindern aus, die ihm einen Katalog der Arbeiten ihres Vaters und ihres Zuhauses in Connecticut als Drehort zur Verfügung stellten. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Show sind also geschaffen, aber kann Cooper das auch schaffen?

Komplexe Persönlichkeit wird zur Herausforderung

Der Beginn des Films stellt einen großen Moment im Leben des Dirigenten dar: Durch Zufall vertrat Leonard Bernstein 1943 seine Kollegen auf der Bühne der Carnegie Hall in New York und stellte sein Talent als Dirigent unter Beweis. darstellen kann.

Es war der Beginn einer großen Karriere; Bernstein wurde später der erste amerikanische Musikdirektor des New York Philharmonic (1958–1969) und trat als Gastdirigent auf. Besondere Aufmerksamkeit und Bewunderung erregte das Werk von Gustav Mahler (1860-1911). Aber er wollte nicht nur dirigieren, er wollte komponieren. Bühnenproduktionen wie On the Town (1944) oder West Side Story (1957) waren große Erfolge. Das Wort „Maestro“ bedeutet nicht nur einen großen Musiker oder Komponisten, es kann sich auch auf einen Meister oder Lehrer beziehen, was Bernstein gegenüber fair ist, da er seine Fähigkeiten auch als Dozent weitergab.

Dies war jedoch nicht in erster Linie der große Durchbruch in seiner Karriere, sondern vielmehr seine Beziehung zur chilenischen Bühnen- und Fernsehschauspielerin Felicia Cohen Montealegre, die sich im Laufe des Films und über die Jahrzehnte hinweg entwickeln sollte. Untersuchen Sie. Es wird schnell klar, dass Dirigenten und Komponisten nicht nur aus Leidenschaft für Musik beschäftigt und unruhig sind. Auch in seinem Liebesleben scheint er die Freiheit zu genießen und möchte seine große Liebe zur Menschheit an verschiedene Menschen weitergeben. Selbst als Felicia in sein Leben trat, wollte er sich nicht auf seine Familie konzentrieren. Seine Frau erkennt, dass sie ihn nicht aufhalten kann und akzeptiert seine Ehe unter dem Vorwand der Homosexualität – aber unter einer Bedingung.

Auf der Suche nach Authentizität

Um die Lebensjahrzehnte des Paares im Bild verstreichen zu lassen, beginnt der Film in Schwarzweiß. Die Szene von Bernsteins erstem Erfolg und die Geschichte, wie sich das Paar kennenlernte, verblassen in der Erinnerung und erzeugen zunächst eine gewisse Distanz zwischen dem Publikum und den Figuren. Erst der Farbwechsel bringt einem die Charaktere und die Spannung zwischen ihnen näher.

Die visuellen Veränderungen, die Cooper und Mulligan an ihren Charakteren durchmachten, waren auch entscheidend für das Erleben der unterschiedlichen Zeiträume vor und auf der Leinwand. Sie verwenden eine Vielzahl von Prothesen, die geschickt dem fortgeschrittenen Alter der Charaktere Rechnung tragen, insbesondere Cooper als alternder Bernstein, der zunehmend hinter seiner Figur verschwindet.

Bernsteins Tochter Nina Bernstein Simmons bestätigte in einem Interview, dass die körperliche Transformation auf reale Weise erreicht wurde: „Ich erinnere mich, dass ich eines Tages einen Anruf von einer Nummer erhielt, die ich nicht kannte. FaceTime-Anruf. Ich nahm den Anruf entgegen und es war mein Vater.“ „Nach Make-up und Styling war es Bradley und ich musste lachen. Es war verrückt. Ich sah ihn mit einer Zigarette und einer Brille und es war alles wirklich seltsam.“

Auch Cooper, der zudem auf eine nicht unumstrittene Nasenprothese setzte („jüdisch aussehende“ Vorwürfe) und seine Stimme veränderte, um Bernstein möglichst ähnlich zu wirken, war bestrebt, die Authentizität des Schaffens des Musikers darzustellen. Mit schweißtreibender Ausdauer und ausdrucksstarker Mimik widmete er sich gekonnt dem für Bernstein typischen wilden Dirigierstil, der sich besonders in einer kraftvollen Aufführung von Mahlers Zweiter Symphonie zeigte. Die Symphonie der Kathedrale von Ely wurde zum Ausdruck gebracht. Die Tatsache, dass Cooper die Szenen und die Filmmusik auf von Bernstein geschriebenen und dirigierten Werken basierte, war ein entscheidender Faktor für die Ausdruckskraft des Films.

Auch Carey Mulligans Auftritt ist ausdrucksstark, da sie überhaupt nicht im Schatten von Cooper steht. Die Schauspielerin, Künstlerin und Aktivistin Felicia Montelegre Cohen-Bernstein porträtiert sie als starke Frau mit einer tiefen Liebe zu ihrem Ehemann, der, obwohl er seine Romanze äußerlich akzeptiert, unzufrieden und verletzt ist. Schließlich liefert sie die berührendste Szene des Films, in der die Zerbrechlichkeit ihrer Seele besonders deutlich zum Ausdruck kommt.

abschließend

Die Tatsache, dass Bernsteins Ehe im Mittelpunkt des Films steht, bedeutet, dass eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Werk des Komponisten, beispielsweise seinem Musiktheaterwerk, auf Eis gelegt wird. Auch seine Mobilität wird thematisiert, jedoch mit wenigen Details oder expliziten Szenen. Im Gegenzug bekam Carey Mulligan verdientermaßen mehr Leinwandzeit und sorgte für den emotionalen Höhepunkt im Film. „Der Meister“ kann sicherlich nicht alle Fragen beantworten und auch nicht jeden Aspekt von Bernsteins Leben und seiner komplexen Persönlichkeit offenbaren. Der Film weckte jedoch Interesse an ihm und seiner vielfältigen Kunst, insbesondere bei einem Publikum, das mit seinem Werk bisher weniger vertraut war. Im riesigen Internet lohnt es sich, einen Blick auf alte Aufnahmen zu werfen, wie zum Beispiel eine von Bernstein, der Mahlers Zweite Symphonie dirigiert, die Szenen aus dem Film nachbildet und die Authentizität von Coopers Spiel zeigt.

