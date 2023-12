Moon Hoon bringt eine farbenfrohe "Fantasie"-Villa an die südkoreanische Meeresküste

Genau das wollte er mit seiner Pumda Pool Villa in der verschlafenen südlichen Küstenstadt Namhae, Südkorea, erreichen.

Die gestapelten und versetzten Villen ahmen die umliegenden Reisterrassen nach, während sich die Farben an der Meereswelt orientieren. In jeder Villa gibt es bestimmte Themen: Kreise, die Blasen symbolisieren, Sechsecke, die die Form von Wassermolekülen darstellen, und große Überhänge, die an die traditionelle koreanische Architektur erinnern.

Das Design mag wie eine gewagte Ergänzung zu diesem Hang erscheinen, aber Hoon ist der Meinung, dass sich Ferienhäuser besonders anfühlen sollten. Schließlich sind diese Räume zum Spielen, Entspannen und Genießen gedacht.

Dies ist nicht einmal das einfallsreichste Projekt von Hoon. In der Vergangenheit hat er bereits Gebäude mit abstehenden Hörnern und bonbonfarbenen Wirbeln gebaut.

Hoon ist der Ansicht, dass sein Sinn für Humor perfekt zu Südkorea passt.

"Es ist ein altes Land, etwa 5.000 Jahre alt, aber seit der Neuzeit ist es sehr jung und jugendlich. Wenn es so viele Veränderungen gibt, kann die Architektur ziemlich frei sein, weil der Kontext nichts vorschreibt", sagt er.

"Ich möchte als ein Architekt bekannt sein, der die Grenzen der Architektur erweitert hat. Kann Architektur das tun? Kann sie so weit gehen? Muss sie so weit gehen? Ist es richtig, so weit zu gehen? Ist es albern, so weit zu gehen? Ist es gut, so weit zu gehen?"

