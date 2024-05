Mann, der in der Silvesternacht 2022 drei NYPD-Beamte mit einer Machete angegriffen hat, wird zu 27 Jahren Haft verurteilt.

Trevor Bickford, 20 Jahre alt, hat zugegeben, im Januar drei Angestellte und Beamte der US-Regierung angegriffen und versucht zu ermorden, wie CNN berichtet.

In einer Erklärung vom Donnerstag beschrieb der US-Staatsanwalt Damian Williams Bickford als vom radikalen islamischen Extremismus beeinflusst. "Trevor Bickford griff drei NYPD-Beamte gewaltsam an, die lediglich die öffentliche Sicherheit während der Silvesterfeierlichkeiten am Times Square aufrechterhielten", sagte Williams. "Glücklicherweise hat die sofortige Reaktion eines Beamten Bickfords Angriff gestoppt und damit den potenziellen Schaden für unschuldige Umstehende minimiert, die leicht ebenfalls hätten angegriffen werden können."

Williams fügte hinzu: "Bickfords Verurteilung und Strafe sind eine Mahnung, dass Versuche, Angst und Schrecken zu verbreiten, mit der unerschütterlichen Entschlossenheit beantwortet werden, New York City, unser Land und unsere geschätzten Werte der Selbstverwaltung und Freiheit zu schützen."

CNN hat einen Anwalt von Bickford um eine Stellungnahme gebeten.

Bickford, ein aus Maine stammender US-Bürger, kam nach New York City, um "den Dschihad zu bekämpfen und so viele seiner Ziele wie möglich zu ermorden", wie die US-Staatsanwaltschaft schreibt.

Am 31. Dezember 2022 betrat Bickford den Sicherheitskontrollpunkt am Times Square und schlug mit einer Machete einen Beamten mit der Klinge und einen anderen Beamten mit dem Griff der Machete auf den Kopf. Anschließend versuchte er, einen dritten Beamten mit der Waffe anzugreifen, der ihm nach Angaben der Polizei in die Schulter schoss.

Vor seinem Angriff hatte Bickford Materialien konsumiert, die für die radikal-islamische Ideologie warben, und sich der extremistischen Ideologie und dem daraus resultierenden Dschihad verschrieben, den er im Zentrum von New York City ausüben wollte, so die US-Staatsanwaltschaft weiter. Bickford wollte sich ursprünglich den Taliban in Übersee anschließen, entschied sich dann aber für Anschläge in den USA.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com