Roland Kaiser - Madame Tussauds Berlin lässt ihm zu Ehren eine Statue errichten

Schlagersänger Roland Kaiser (71) darf sich dieses Jahr über ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk freuen: Madame Tussauds Berlin kreiert eine eigene Wachsfigur des Musikers.

Caesar arbeitet derzeit in London an der lebensechten Wachsfigur, wobei die letzten Details vermessen werden. „Es ist eine außergewöhnliche Ehre für mich, Teil dieser außergewöhnlichen Serie zu sein“, sagte Roland Caesar in einer Pressemitteilung. „Ich konnte das Engagement und die Handwerkskunst der talentierten Künstler bei Madame Tussauds aus erster Hand erleben.“

Caesar spendet Bühnenkostüme für Wachsfiguren

Der 71-Jährige besuchte das Merlin Magic Making Studio in der britischen Hauptstadt, wo viele der Wachsfiguren für zahlreiche Museen auf der ganzen Welt entstehen. Insgesamt 12 Monate lang haben 21 Künstler an dem Doppelgänger des Musikers gearbeitet. „Es ist verrückt zu sehen, wie viele Details bereits sichtbar sind“, staunte er. Abschließend erhielt die Wachsfigur ein ganz besonderes Kostüm: ein von Caesar gestiftetes Bühnenbild aus seiner Privatstiftung.

Die Wachsfigur soll im Sommer 2024 in Berlin enthüllt werden.

Quelle: www.stern.de