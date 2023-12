Frankreich - Macron will die Einwanderungsgesetze überprüfen

FRANKREICH Präsident Emmanuel Macron fordert eine Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit eines gerade verabschiedeten Einwanderungsgesetzes, das in seinem Lager für Kontroversen gesorgt hat. „Der Präsident wird den Verfassungsausschuss einberufen, der erklären wird, was passiert ist“, sagte Premierministerin Elisabeth Boyne heute Morgen gegenüber France Internationale in Paris.

Das umstrittene Gesetz wurde am späten Dienstag vom Parlament verabschiedet, seine Fassung wurde jedoch auf Druck konservativer Oppositionsrepublikaner deutlich verschärft.Born sagte, die Regierung habe in einigen Aspekten Fragen zur Verfassung.

Die Entscheidung soll im Januar fallen

Der französische Verfassungsrat ist, ähnlich wie das deutsche Bundesverfassungsgericht, für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Gesetzen und Vorhaben zuständig. Überprüft die Kommission die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes vor dessen Inkrafttreten, fällt die Entscheidung innerhalb von dreißig Tagen, in dringenden Fällen innerhalb von acht Tagen. Wenn Macron noch vor Weihnachten den Verfassungsrat einberuft, dürfte im Januar klar sein, ob er das Gesetz in der jetzigen Form umsetzen kann oder ob es Nachbesserungen braucht.

Durch das Projekt hofft die Regierung, die Einwanderung strenger zu kontrollieren und die Integration zu verbessern. Das Gesetz löste in Teilen des Regierungslagers Unmut aus, einige Abgeordnete stimmten im Parlament dagegen. Born widerlegte Medienberichte, wonach Gesundheitsminister Aurelian Rousseau aus Protest gegen das Gesetz zurückgetreten sei. Der Präsident erhielt kein solches Rücktrittsgesuch. Macron wollte sich am Abend im Fernsehen zum Rechtsstreit äußern.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de