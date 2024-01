Kelly Clarkson erklärt, warum sie einen "Neuanfang" in New York brauchte

Die Sängerin und Talkshow-Moderatorin, die Mutter von Tochter River Rose, 9, und Sohn Remington Alexander, 7, ist vor kurzem mit ihrer Familie von Kalifornien nach New York umgezogen, nachdem ihre Ehe mit Ex-Mann Brandon Blackstock gescheitert war.

"Ich war in L.A. sehr unglücklich, und das schon seit mehreren Jahren. Ich brauchte einen Neuanfang", sagte sie gegenüber People.

Clarkson sagte, sie habe NBC gebeten, "The Kelly Clarkson Show" mit ihr quer durchs Land zu ziehen, um diesen Wechsel zu erleichtern.

"Wir haben NBC gesagt: 'Ich will nicht undankbar klingen, aber ich kann hier nicht mehr bleiben, wegen meiner mentalen Gesundheit, wegen mir und meinen Kindern.' Denen ging es auch nicht gut", sagte Clarkson über ihre Kinder. "In den letzten Jahren bin ich einfach aufgetaucht und habe gelächelt und das getan, was ich tun sollte, aber man kann sich nur so lange abkapseln, bis man zusammenbricht."

Clarkson sagte, dass die Energie von New York sie wiederbelebt habe und dass sie sich jetzt viel besser fühle.

"Wir gehen ein paar Mal mit den Hunden im Park spazieren. Wir gehen Eis essen, denn meine Tochter macht mich mürbe. Wir machen Schleim und gehen ins Museum", sagt sie über ihr Leben in der Stadt.

Die vielen Spaziergänge in der Stadt tun auch nicht weh, fügte Clarkson hinzu.

"Ein Spaziergang in der Stadt ist ein gutes Training", sagte sie. "Und ich stehe im Moment sehr auf Infrarot-Saunen. Und ich habe gerade ein kaltes Bad genommen, weil mich alle erschöpft haben."

"The Kelly Clarkson Show" wurde gerade für einen Critics Choice Award für die beste Talkshow nominiert. Clarkson sagte, sie fühle sich in diesen Tagen bei der Arbeit präsenter.

"Ich habe ein paar wirklich harte Jahre hinter mir, und selbst in der ersten Staffel war es hinter verschlossenen Türen hart", sagte sie. "In der 5. Staffel fühle ich mich einfach gut und weiß, dass es meinen Kindern gut geht - und der Staub hat sich gelegt. Staffel 5 ist meine erste Staffel, in der ich wirklich jede Minute genießen kann."

