Thomas Gottschalk und "Wetten - Kein Interesse an den Cowlitz-Brüdern

Wie wäre es mit „Wetten, dass...“? Nachdem sich Thomas Gottschalk (73) in seiner letzten Show vom Moderator verabschiedet hat? Das bereitet dem deutschen Fernsehen Sorgen. Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass Bill Cowlitz und Tom Cowlitz (beide 34) ab 2025 die Kult-TV-Show übernehmen werden. Thomas Gottschalk hat diese Spekulationen nun selbst in seinem gemeinsamen Podcast „Die Supernasen“ mit Mike Krüger (72) kommentiert. Er schien von einem möglichen Nachfolger nicht begeistert zu sein.

„Das ist nicht die richtige Entscheidung“

In der aktuellen Folge von „Plastische Chirurgie und Charterfolg“ auf RTL+ am 19. Dezember geht Mike Krüger auf das Thema „Wetten, dass...?“-Nachfolger ein. Er las, dass „Heidi Klums Adoptivsohn“ die TV-Show übernehmen wollte. Gottschalk antwortete, er habe die Gerüchte gehört und sich sofort an DF2 gewandt, um sich nach der Situation zu erkundigen: „Natürlich habe ich sofort gefragt, ob das der Fall sei, weil ich natürlich daran interessiert war, was mit der Show passieren würde. DF2 hat das nicht getan.“ Diskussionen - nicht mit dem einen, nicht mit dem anderen Cowlitz. Nicht einmal mit Heidi Klum, die sozusagen die Erziehungsberechtigte beider ist.

Seiner Meinung nach handelte es sich bei der Aussage der Cowlitz-Brüder um „ein Gerücht“. Er meinte: „Es war nicht die richtige Entscheidung ‚Bet...?‘, die beiden weiterzuführen.“ Sie konnten auch ihre Show „That's My Jam“ nicht fortsetzen. „Sie hatten einmal eine Show, aber sie wurde bedingt abgesagt.“ „Das liegt an mangelndem Publikum“, sagte Gottschalk im Podcast. Die Sendung wurde im Sommer nach drei Folgen aus dem frei empfangbaren Fernsehen von RTL genommen.

Wie funktioniert „Wetten, dass...?“ eigentlich? weiter?

Ende November kündigten Bill und Tom Kaulitz an, „Wetten, was ist mit...?“ übernehmen zu wollen und wiederholten die Ankündigung Anfang Dezember in ihrem „Kaulitz Hills“-Podcast. Auf Anfrage von Nachrichtenagenturen in den Nachrichten teilte DZD selbst Ende November mit: „Deutsche TV 2 wird zu gegebener Zeit entscheiden, wie dieses Format fortgeführt wird.“

