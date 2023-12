Ich führe eine "Gesichtserkennung" an Gebäuden durch, um architektonische Geheimnisse zu entschlüsseln

Aber er war nicht immer genau. Obwohl der Algorithmus von Apple immer besser wird, neigte er dazu, Gesichter in Objekten zu finden - nicht nur in Statuen oder Skulpturen von Menschen, sondern sogar in Katzen oder Weihnachtsbäumen. Für mich wurden die Möglichkeiten am deutlichsten, als iPhoto einen menschlichen Freund von mir - ich werde ihn Mike nennen - mit einem Gebäude namens Große Moschee von Cordoba verwechselte.

Die Decke des Vorplatzes der Moschee ähnelte angeblich Mikes braunem Haar. Die Schichtung der beiden westgotischen Torbögen ähnelte angeblich dem Bereich zwischen Mikes Haaransatz und dem Rand seiner Stirn. Und schließlich ähnelte die Ausrichtung der maurischen Spitzbögen mit ihrem gestreiften Mauerwerk gerade so sehr Mikes Augen und Nase, dass die Software eine Moschee aus dem 10. Jahrhundert für das Gesicht eines Menschen aus dem 21.

Anstatt dies als Fehler zu betrachten, erkannte ich, dass ich eine neue Erkenntnis gewonnen hatte: Genauso wie die Gesichter von Menschen Merkmale haben, die von Algorithmen erkannt werden können, gilt dies auch für Gebäude. Das war der Beginn meiner Bemühungen um die Gesichtserkennung von Gebäuden - oder, um es formeller auszudrücken, um "architektonische Biometrie". Wie Menschen können auch Gebäude biometrische Identitäten haben.

Dem Gebäude ins Gesicht sehen

Im späten 19. Jahrhundert wurden in ganz Kanada und im Osmanischen Reich Bahnhöfe gebaut, da beide Länder versuchten, die Kontrolle über ihr Territorium und ihren regionalen Einfluss auszuweiten.

In beiden Ländern wurde ein zentrales Architektenteam damit beauftragt, Dutzende von ähnlich aussehenden Gebäuden zu entwerfen, die in einer riesigen Grenzlandschaft errichtet werden sollten.

Die meisten Planer waren noch nie an den Orten gewesen, an denen ihre Gebäude entstehen sollten, und hatten daher keine Ahnung, ob es dort steile Hänge, große Felsen oder andere Geländeunterschiede gab, die eine Änderung des Entwurfs erforderlich gemacht hätten.

Sowohl in Kanada als auch im Osmanischen Reich mussten die Bauleiter vor Ort ihr Bestes tun, um die offiziellen Pläne mit den Gegebenheiten vor Ort in Einklang zu bringen. Da die Kommunikation langsam und schwierig war, mussten sie oft selbst Änderungen an den Entwürfen der Gebäude vornehmen, um der örtlichen Topografie und anderen unterschiedlichen Bedingungen Rechnung zu tragen.

Hinzu kommt, dass die Menschen, die den Bau tatsächlich durchführten, aus einer ständig wechselnden multinationalen Arbeiterschaft stammten. In Kanada waren die Arbeiter Ukrainer, Chinesen, Skandinavier und amerikanische Ureinwohner, im Osmanischen Reich waren es Araber, Griechen und Kurden. Sie mussten Anweisungen in Sprachen befolgen, die sie nicht sprachen, und Baupläne und Zeichnungen verstehen, die in Sprachen beschriftet waren, die sie nicht lesen konnten.

Infolgedessen hinterließen die Ingenieure und Arbeiter ihre eigenen kulturellen Vorstellungen davon, wie ein Gebäude auszusehen hat und wie es konstruiert werden sollte, ihre bildlichen Fingerabdrücke auf dem, was gebaut wurde und wie es aussah. An jedem Ort gibt es subtile Unterschiede. Die hölzernen Fensterrahmen mancher Bahnhöfe sind abgeschrägt, manche Dächer haben Zinnen, und manche Rundbögen wurden durch leicht spitze Bögen ersetzt.

Andere gestalterische Veränderungen sind möglicherweise erst in jüngerer Zeit im Zuge von Renovierungen und Restaurierungen vorgenommen worden. In der Zwischenzeit hat die Zeit die Materialien abgenutzt, die Witterung hat die Strukturen beschädigt und in einigen Fällen haben Tiere ihre eigenen Elemente hinzugefügt - wie Vogelnester.

Die Menschen hinter den Fassaden

Bei den kanadischen und osmanischen Fallstudien hatten viele Menschen die Möglichkeit, das endgültige Gebäude zu beeinflussen. Die Variationen sind vergleichbar mit den Unterschieden zwischen den Gesichtern der Menschen - die meisten Menschen haben zwei Augen, eine Nase, einen Mund und zwei Ohren, aber wie genau diese Merkmale geformt sind und wo sie platziert sind, kann variieren.

Da ich Gebäude als Objekte mit biometrischer Identität betrachtete, begann ich, ähnliche Analysen wie bei der Gesichtserkennung einzusetzen, um die feinen Unterschiede zwischen den einzelnen Gebäuden zu ermitteln. Mein Team und ich setzten Laserscanner ein, um detaillierte 3D-Messungen von Bahnhöfen in der Türkei und in Kanada vorzunehmen. Wir verarbeiteten die Rohdaten, um computergestützte Modelle dieser Messungen zu erstellen.

So konnten wir die Hände der Erbauer erkennen und die geografischen und multikulturellen Einflüsse, die die Gebäude geprägt haben, aufzeigen.

Diese Erkenntnisse stellen die bisherige Annahme in Frage, dass Gebäude, wie eine Skulptur oder ein Gemälde, in erster Linie von einer einzigen Person beeinflusst werden. Unsere Arbeit hat gezeigt, dass Gebäude in Wirklichkeit nur mit einer Zeichnung beginnen, dann aber von einer Vielzahl von Schöpfern beeinflusst werden, von denen die meisten nie den heroischen Status eines Architekten oder Designers erreichen.

Bis heute gibt es keine guten Methoden, um diese Menschen auch nur zu identifizieren und ihre künstlerischen Entscheidungen herauszustellen. Die Abwesenheit ihrer Stimmen hat nur dazu beigetragen, die Vorstellung zu verstärken, dass Architektur nur von brillanten Individuen gemacht wird.

Mit der zunehmenden Verbreitung von 3D-Scannern, die vielleicht sogar Bestandteil von Smartphones sind, wird unsere Methode für fast jeden zugänglich sein. Die Menschen werden diese Technologie bei großen Objekten wie Gebäuden, aber auch bei kleinen Objekten einsetzen. Zurzeit arbeitet unsere Gruppe mit paläoindianischen Punkten, besser bekannt als "Pfeilspitzen", um eine ganz andere Geschichte, Geografie und eine Reihe von Umständen zu erforschen, als wir es mit den Bahnhöfen getan haben.

