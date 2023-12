"Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig - Hochzeit mit Noah Baumbach

2023 ist ein aufregendes Jahr für Greta Gerwig (40): Sie erzielte große Erfolge mit der Realverfilmung von „Barbie“, brachte im Sommer ihren zweiten Sohn zur Welt und heiratete nun ihren Partner Noah Baumbach (54). nach einer 12-jährigen Beziehung. Ein Sprecher des erfolgreichen Regisseurs bestätigte die gute Nachricht gegenüber der amerikanischen Zeitung People.

Arbeiten Sie zusammen, um sie zu verbinden

Personen berichteten weiter, dass das Paar im New Yorker Rathaus seine Gelübde austauschte. Die beiden sind seit 2011 ein Paar und haben zwei Söhne. Sie trafen sich während der Dreharbeiten zu dem 2010 von Baumbach inszenierten Film „Greenberg“, in dem sie die Hauptrolle spielte. Sie arbeiteten auch an „Barbie“ zusammen, da sie gemeinsam das Drehbuch schrieben. Der auf der berühmten Puppe basierende Realfilm wurde zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres und stellte mehrere Gerwig-Rekorde auf. Im August 2023 war „Barbie“ der erste Film einer Regisseurin, der mehr als 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einspielte.

Im Jahr 2019 verriet Baumbach in einem Interview mit der Vogue, warum er die Zusammenarbeit mit einem Partner liebt. „Ich denke, die Freude am Schreiben besteht für uns darin, dass es alles durchdringt. Ich habe ihr Ausschnitte aus meinem Film gezeigt und dann ein paar Monate später ihren Film gesehen. Ich möchte nicht superglücklich klingen, aber es war wirklich großartig.“ Beobachten Sie, wie jemand, den Sie lieben, etwas tut, das Sie lieben. „Im Jahr 2020 hatten beide das Glück, gleichzeitig für den Oscar nominiert zu werden: Baumbach war für „Marriage Story“ in den Kategorien „Bester Film“ und „Bestes Originaldrehbuch“ nominiert, Gerwig war für „Bester Film“ nominiert Nominierungen für „Little Women“, „Film“ und „Bestes Originaldrehbuch“. Kategorie „Adaptiertes Drehbuch“.

Als sie gemeinsam über den roten Teppich der Oscar-Verleihung liefen, sagte Baumbach Reportern, dass sein Partner ihn zu „einem besseren Menschen und besseren Schriftsteller“ mache. „Wenn wir zusammen schreiben, versuche ich immer, sie zu beeindrucken. Ich habe das Gefühl, dass ich besser schreibe, weil ich härter arbeite. Ich möchte, dass sie beeindruckt ist.“

Ihre Söhne wurden 2019 und 2023 geboren

Aber nicht nur beruflich sind sie offensichtlich ein gutes Team. Ihr erster Sohn, Harold, wurde im März 2019 geboren. Im Juli gab Greta Gerwig in einem Interview mit Elle fast beiläufig bekannt, dass sie einen zweiten Sohn bekommen würden.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de