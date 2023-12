"Davos 1917" - Historische Agentenserie mit Topstars

Die sechsteilige historische Dramaserie „Davos 1917“ spielt in einem Sanatorium in den schneebedeckten Schweizer Alpen während des Ersten Weltkriegs (1914–1918). Internationale Kurgäste, Entscheidungsträger und Spione versammeln sich an einem abgelegenen Ort. Als die Tochter des Hauses, die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabatule (Dominic Devonport, 1996), von einem Einsatz des Roten Kreuzes an der Front zurückkehrt, ist sie schwanger und ihre uneheliche Tochter wird ihr im Kreißsaal weggenommen. Stattdessen sollte sie einen einflussreichen Politiker heiraten, um das finanziell angeschlagene Pflegeheim „Kronwald“ zu retten. Gräfin Ilsa von Hausner (Janet Hein, 54) ist ein imaginärer Kurgast, der Johannas verzweifelte Situation ausnutzt. Sie entpuppt sich als Agentin des deutschen Geheimdienstes und heuert Johanna an ...

Damit ist die erste Folge abgeschlossen, die zusammen mit den Folgen zwei und drei an diesem Mittwoch (20. Dezember) um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.

Was passiert als nächstes?

Im Verlauf der Geschichte entwickelt sich Johanna zu einer Schlüsselfigur in einem Spionagenetzwerk in einer patriarchalischen Welt, „inspiriert von wahren Begebenheiten“, heißt es in der Inhaltsangabe. Um ihre Tochter zurückzugewinnen, gerät sie in ein gefährliches Spiel – und wird plötzlich zum entscheidenden Faktor ...

Die erste Folge wird am Donnerstag (21. Dezember) zur Hauptsendezeit mit den Folgen 4-6 ausgestrahlt.

Wer spielt?

Die spannende Handlung wird durch ein brillantes Ensemble zum Leben erweckt. An erster Stelle steht Dominic Devonport als Johanna. Die schweizerisch-amerikanische Schauspielerin wurde für die weibliche Hauptrolle in der RTL-Serie Sissi (2021–2022) gecastet. Auszeichnungen: Nominierungen für den Romy-Preis, den Deutschen Fernsehpreis und den Jupiter-Preis.

Die Münchner Schauspielerin Janet Hein spielt die undurchsichtige Gräfin Ilsa von Hausner. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die vielbeschäftigte Grimm-Preisträgerin auch im Tatort: ​​Außer Kontrolle (Folge 1, 26. Dezember, 20.15 Uhr) zu sehen. TV- und Film-Highlights wie „Luden“ (2023), „Herzog Park“ (2022), „Königspalast“ (2021), „Lindenberg!“ Do Your Thing“ (2020), „Werk ohne Autor“ (2018) oder „Winter“ „Kartoffelknödel“ (2014) sind in ihrer Filmografie zu finden.

Zu den weiteren berühmten Gesichtern in „Davos 1917“ gehört David Cross (33, „Krabat“, „Der Vorleser“, „Der Mann des Königs“) als Dr. Davos. Mangold Sunnyi Melles (65, „Tatort: ​​Mord unter der Mistel“) als Olga Belova, Cornelius Oboni Cornelius Obonya (54, „Crime“) als General Taylor oder Stipe Erceg (49, „Dear Woman“) als skrupelloser Ford Lantz .

Quelle: www.stern.de