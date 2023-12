Inhaltsverzeichnis

Das sind die Zutaten (24 Stück)

Wie man dieses Gericht zubereitet

Weihnachtsrezept - Food-Bloggerin Sally Özcan: „Diese Nussstücke habe ich als Kind geröstet“

Seit zwölf Jahren ist Sally Özcan mit ihren Koch- und Backvideos in den sozialen Medien erfolgreich. Mittlerweile leitet sie ein Unternehmen namens „Sallycon Valley“ mit über 140 Mitarbeitern. Im stern-Podcast „The Boss – Power Is Female“ spricht sie über ihren Weg von der Grundschullehrerin zur Gründerin und Unternehmerin. Sie diskutiert mit dem mehrfachen Aufsichtsratsmitglied Simone Menne, warum man manchmal mutig sein und das Gegenteil von dem tun muss, was alle erwarten.

Zu Weihnachten teilte sie ihr Nus Corners-Rezept mit Stern. „Als Kind habe ich diese Nussstücke immer geröstet. Das Rezept von meinem Nachbarn zu bekommen, ist für mich eine tolle Kindheitserinnerung.“

Die Nussstücke werden aus Haselnüssen und Kokosraspeln hergestellt. „Wenn Sie möchten, können Sie auch andere Nüsse verwenden, zum Beispiel Pistazien“, sagt Sally Özcan. „In kleinere Stücke geschnitten machen sie sich auch perfekt auf Plätzchenblechen. Und sie schmecken das ganze Jahr über hervorragend.“

Das sind die Zutaten (24 Stück)

Teig

300g Mehl 1 Teelöffel Backpulver 125g Butter 2 Eier 100g Zucker

Nusszutaten

200g Butter

200g Zucker

1 Teelöffel Vanilleextrakt 70g Wasser

200g Haselnüsse (gemahlen)

200g Kokosraspeln

Gehe zur Fertigstellung

150g Aprikosenmarmelade

200g dunkle Schokoladenglasur

Wie man Gerichte zubereitet

Planen Sie etwa 40 Minuten Vorbereitungszeit und 30 Minuten Backzeit ein.

Teig

Alle Zutaten schnell zu einem festen Teig verkneten. Auf einen Teller drücken und 30 Minuten im Kühlschrank kalt stellen.

Nusszutaten

Butter mit Zucker, Vanille und Wasser in einen Topf geben und kurz aufkochen, bis sich alle Zutaten vermischt haben. Nun die Haselnüsse und die Kokosraspeln dazugeben und verrühren. Die Mischung vom Herd nehmen und kurz abkühlen lassen.

Ofen vorheizen

Den Backofen auf 170°C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Geröstete Nussstücke

Den Teig auf dem Grill flach ausrollen. Mit einer Gabel mehrmals einstechen und mit Aprikosenmarmelade bestreichen. Die Nussmischung darauf verteilen und glatt streichen. Die Nussspalten im vorgeheizten Backofen etwa 25 bis 30 Minuten backen. Es sollte goldbraun sein. Aus dem Ofen nehmen und vollständig abkühlen lassen. Entfernen Sie mit einem Backmesser den Backrost und schneiden Sie das Backblech je nach Wunsch in 24 große Nussspalten oder kleinere Dreiecke – so passen sie perfekt auf das Backblech.

Endmutterwinkel

Die Glasur fein hacken und im heißen, aber nicht mehr kochenden Wasserbad zu zwei Dritteln schmelzen. Den Guss aus dem Wasserbad nehmen und den restlichen Guss unterrühren. Dadurch wird es auf ca. 30°C abgekühlt, ohne dass beim Abkühlen ein grauer Schleier entsteht. Die Längsseiten der Dreiecke in die Kuvertüre tauchen oder auf den Teller streichen. Luftdicht verpackt sind sie mehrere Wochen haltbar. Kopiere es nach Herzenslust, deine Sally!

Quelle: Sally's World

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de