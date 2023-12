Frankreich - Ex-Frau des Serienmörders Fournilet zu lebenslanger Haft verurteilt

Die Ex-Frau des Serienmörders Michel Fournire ist in Frankreich wegen ihrer Beteiligung am Tod von zwei Frauen und einem Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. „Ich möchte mich entschuldigen“, sagte der 75-Jährige am Dienstag in seinen letzten Worten, berichtete der Sender BFMTV im Gerichtsgebäude von Nanterre bei Paris. Das Gericht kam dem Urteilsantrag der Anklage nach, die Verteidigung bot ein Schuldeingeständnis und eine höhere Strafe an.

Fourniret starb 2021 und seine Ex-Frau wurde 2008 zu lebenslanger Haft verurteilt. Fournire, von den Medien auch als „Ardennenmonster“ bezeichnet, entführte, vergewaltigte und ermordete sieben junge Mädchen und Frauen in Frankreich und Belgien. Die Ermittler gehen davon aus, dass seine Opferzahl viel höher war. Seine Ex-Frau Monique Olivier half ihm. Im aktuellen Prozess geht es außerdem um drei weitere Fälle, in denen die Justizbehörden das Paar zur Verantwortung ziehen.

„Ich habe in allen drei Fällen, die mir zur Last gelegt wurden, ein Geständnis abgelegt“, sagte Olivier unerwartet vor Gericht. Die 18-jährigen und 20-jährigen Frauen verschwanden 1988 bzw. 1990, und das 9-jährige Mädchen verschwand 2003. Lediglich die Leiche eines 1990 verschwundenen britischen Sprachassistenten wurde später gefunden. Olivier machte trotz Nachforschungen vor Gericht keine genauen Angaben zum Verbleib der beiden anderen Opfer.

Zum Ärger und Kummer der Angehörigen vor Gericht berief sich Olivier während des dreiwöchigen Prozesses immer wieder auf Gedächtnislücken, selbst wenn es um Einzelheiten der Tat ging. Insbesondere auf die Frage, warum sie nicht eingegriffen habe, bevor die entführte junge Frau ermordet werden sollte, konnte sie keine überzeugende Antwort geben.

Bei den derzeit verhandelten Fällen handelt es sich um den mutmaßlichen dritten, siebten und elften und letzten Mord an Fournire und seiner Ex-Frau. Die beiden gelten als das brutalste Paar in der französischen Rechtsgeschichte. Sie wurden im Gefängnis getrennt. Die Fälle wurden schließlich strafrechtlich verfolgt, nachdem die Abteilung „Cold Case“ jahrelange Ermittlungen zu Verbrechen durchgeführt hatte.

Fournirets grausame Mordserie kam im Juni 2003 ans Licht, als er in Belgien verhaftet wurde, weil er versucht hatte, ein 13-jähriges Mädchen zu entführen. Fournire wurde in den 1980er Jahren in Frankreich wegen der Vergewaltigung eines minderjährigen Mädchens zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, aber bereits nach zwei Jahren freigelassen.

