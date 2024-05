Eine Neuauflage von "The Office" soll sich auf eine angeschlagene Nachrichtenpublikation konzentrieren.

"Domhnall Gleeson ('Ex Machina') und Sabrina Impacciatore ('The White Lotus' Staffel 2) werden die Hauptrollen in einer noch unbetitelten Mockumentary-Serie spielen, wie am Mittwoch in einer Presseerklärung bekannt gegeben wurde. Die neue Comedy-Serie handelt von einem Dokumentarfilmteam, das nach dem Erfolg seiner Reportage über die Dunder Mifflin-Filiale in Scranton ein neues Thema finden muss. Sie stoßen auf eine sterbende Zeitung im Mittleren Westen und den Verleger, der sie mit Hilfe von freiwilligen Reportern wiederbeleben will. Greg Daniels, der für die Anpassung von "The Office" an das amerikanische Publikum bekannt ist, wird zusammen mit Michael Koman, dem Mitschöpfer von "Nathan For You", die Serie leiten. Daniels und Koman werden die Serie auch zusammen mit den ursprünglichen "Office"-Schöpfern Ricky Gervais und Stephen Merchant produzieren. Die amerikanische Serie "Office", in der unter anderem Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Rainn Wilson und BJ Novak mitspielen, feierte 2005 ihr Debüt und wurde 2013 eingestellt. Das einzigartige Mockumentary-Format der Serie, bei dem die Charaktere in die Kamera sprechen, machte viele Schauspieler zu bekannten Namen. Es ist noch nicht bekannt, ob Mitglieder der Originalbesetzung Gastauftritte in der kommenden Peacock-Sendung haben werden, deren Dreharbeiten im Juli beginnen sollen."

