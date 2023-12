Einblicke in die 760 Millionen Dollar teure Restaurierung der Kathedrale Notre Dame

Während sich Touristen und Pariser vor der UNESCO-geschützten Kathedrale versammelten, um die Rückkehr eines ihrer Wahrzeichen zu bewundern - das derzeit noch von einem Gerüst umhüllt ist -, herrschte auf der Baustelle von Notre Dame Hochbetrieb. Fast 500 Handwerker sind mit dem Wiederaufbau beschäftigt, um sicherzustellen, dass das Pariser Wahrzeichen in weniger als einem Jahr für die Öffentlichkeit wiedereröffnet werden kann.

"Es ist faszinierend zu sehen, wie etwas von solch historischem Wert restauriert wird", sagte Stephan Book, ein Tourist aus Schweden, der mit seiner Tochter und seinem 80-jährigen Vater Paris besucht. "Und der Ehrgeiz, das alles in fünf Jahren zu schaffen", fügte er hinzu, "das ist wie damals, als Kennedy sagte, (die Menschen) würden zum Mond fliegen."

Bei einem kürzlichen Besuch auf der Baustelle versprach Präsident Emmanuel Macron , dass die Arbeiten "im Zeitplan" liegen und Notre Dame am 8. Dezember 2024 für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird - fünf Jahre und sieben Monate nach dem Brand, der große Teile des 860 Jahre alten Gebäudes im April 2019 zerstört hat.

"Wir gehen davon aus, dass wir bis zu den Olympischen Spielen (im Juli) den oberen Teil der Turmspitze entrüsten und den größten Teil der Dacharbeiten abschließen können, so dass die Pariser und Besucher aus aller Welt sehen können, wie nah die Kathedrale an der Wiedereröffnung ist", erklärte Philippe Jost von der für die Konservierung und Restaurierung der Kathedrale zuständigen öffentlichen Einrichtung Rebuilding Notre Dame de Paris am 13. Dezember vor dem französischen Parlament.

Diejenigen, die das gotische Bauwerk von außen bewundern, sind bereits begeistert von der Aussicht, die Kathedrale wieder betreten zu können.

"Das erste Mal war ich vor 60 Jahren in Paris, dann vor 40 Jahren", sagt Stephans Vater, Göran Book, der sich daran erinnert, dass er Notre Dame bei jedem seiner früheren Besuche in Paris betreten hat. "Jetzt bin ich 80", fügt er hinzu. "Wenn ich nächstes Jahr noch lebe, muss ich zur Wiedereröffnung zurückkommen.

Eine monumentale Anstrengung

Nach Angaben von Rebuilding Notre Dame de Paris sind fast 250 Unternehmen und Kunstwerkstätten in ganz Frankreich damit beschäftigt, an der Renaissance der Kathedrale zu arbeiten. Dazu gehören Zimmerleute, Steinmetze, Gerüstbauer, Bildhauer, Vergolder, Glasmacher und sogar Orgelbauer, die die 8.000 Pfeifen und 115 Register der großen Orgel von Notre Dame, der größten in Frankreich, restaurieren.

Nach dem Brand von 2019 waren die ersten zwei Jahre der Arbeit der Sicherung des Gebäudes, der Fertigstellung von Projektstudien und der Vergabe von Aufträgen gewidmet. Die Restaurierungsphase begann dann offiziell im September 2021.

In den letzten Monaten wurden die sichtbarsten Fortschritte bei der Restaurierung des Dachstuhls, der Turmspitze und der großen oberen Galerien erzielt.

Alban Dubois, der als Kellner im Cafe Panis gegenüber von Notre Dame arbeitet, hat die täglichen Fortschritte von den Fenstern seines Arbeitsplatzes aus beobachtet.

Er war am Tag des berüchtigten Brandes dort, um Tische zu bedienen, und erinnert sich, wie er schockiert beobachtete, wie die Flammen immer größer und die Fenster seines Restaurants immer heißer wurden. "Die Leute versammelten sich (im Restaurant) und sahen hilflos zu", sagte er. "Einige Leute weinten... Es war alles sehr traurig."

Jetzt freut sich Dubois auf die Wiedereröffnung der Kathedrale und sagt voraus, dass viele Leute vorbeikommen werden, um ihr einen Besuch abzustatten. "Auch wenn (Notre Dame) schon so viele Jahre hier ist, wird es ein bisschen wie eine Einweihung sein", sagte er.

Jost zufolge werden 14 Millionen Besucher erwartet, die sich die Ergebnisse der Restaurierung ansehen wollen.

Aufbruch ins 21. Jahrhundert

Während das ursprüngliche Aussehen von Notre Dame wiederhergestellt wird, hat Präsident Macron auch den Wunsch geäußert, dass unser Jahrhundert "seinen Platz unter den vielen anderen hat, die in den Werken dieser Kathedrale vorkommen".

Anfang dieses Monats kündigte er einen Wettbewerb an, der es zeitgenössischen Künstlern ermöglichen soll, sechs der Glasfenster auf der Südseite von Notre Dame nachzubilden, um "das 21.

In ähnlicher Weise wurde der Name des französischen Generals, der den Wiederaufbau von Notre Dame beaufsichtigte, bevor er Anfang des Jahres bei einem Bergunfall ums Leben kam, in das Holz der Turmspitze eingraviert. Jean-Louis Georgelin wird für immer ein Teil von Notre Dame bleiben", sagte Macron, der am 8. Dezember, dem Tag, an dem die Eichenturmspitze der Kathedrale ihren Platz wieder einnahm, persönlich an der Gravur teilnahm.

Auch die Namen derjenigen, die am Wiederaufbau von Notre Dame mitgewirkt haben, wurden in der neuen Kathedrale dauerhaft verankert. Im Inneren des goldenen Hahns auf der Turmspitze wurde am 16. Dezember ein versiegeltes Röhrchen angebracht, das ein Dokument mit den 2 000 Namen der an den Arbeiten Beteiligten enthält.

Der frühere Hahn auf der Turmspitze der Kathedrale war am Tag nach dem Brand beschädigt in den Trümmern gefunden worden. In ihm befanden sich die Reliquien (die sterblichen Überreste) der Heiligen Denis und Geneviève sowie ein Fragment der Dornenkrone Christi, die alle unversehrt geblieben sind und nun in den neuen Hahn eingesetzt wurden, so die Diözese Paris.

Der alte Hahn wird zusammen mit den sechs Glasfenstern, die ersetzt werden sollen, in einem neuen Museum untergebracht, das Notre Dame gewidmet ist und dessen Eröffnung Macron vor kurzem angekündigt hat. "Es wird ein Museum der Kunst, ein Museum der Geschichte, ein Museum, das die ständige Baustelle von Notre Dame de Paris beschreibt", sagte er.

Die Kosten für den Wiederaufbau von Notre Dame werden auf etwa 700 Millionen Euro (767 Millionen US-Dollar) geschätzt. Insgesamt wurden nach Angaben von Rebuilding Notre Dame de Paris 846 Millionen Euro (928 Millionen US-Dollar) an Spenden von 340.000 Spendern aus 150 Ländern gesammelt.

Jost sagte, dass das gespendete Geld, das nicht für den Wiederaufbau verwendet wird, wahrscheinlich auf andere Weise "der Kathedrale zugute kommen" wird.

Quelle: edition.cnn.com