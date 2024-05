Ein Mann wurde verhaftet, weil er versucht hatte, in das Haus von Drake in Toronto einzubrechen, einen Tag nachdem dort eine Schießerei stattgefunden hatte.

Ein männlicher Verdächtiger wurde am Mittwoch festgenommen, kurz nachdem er versucht hatte, in das Haus des Rap-Künstlers Drake in Toronto einzudringen, wo am Vortag ein Wachmann erschossen worden war.