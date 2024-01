Dokumente zeigen, dass China während Trumps Amtszeit mehr als 5,5 Millionen Dollar in seinen Immobilien ausgab

Diese Zahlungen umfassten insgesamt Millionen von Dollar von der chinesischen Botschaft in den Vereinigten Staaten, einer staatlichen chinesischen Bank, die vom US-Justizministerium beschuldigt wird, Nordkorea bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen, und einem staatlichen chinesischen Lufttransportunternehmen. Die Buchhaltungsunterlagen von Trumps ehemaliger Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars USA wurden von den Demokraten im House Oversight Committee eingesehen.

In einem Bericht stellen die Demokraten fest, dass China eines von 20 Ländern ist, die während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten im Weißen Haus insgesamt mindestens 7,8 Millionen Dollar an Trump gehörende Unternehmen und Immobilien gezahlt haben, darunter seine Hotels in Washington DC, New York und Las Vegas.

Die Dokumente bieten zusätzliche Belege für die seltene Praxis, dass ausländische Regierungen Geld direkt an Unternehmen ausgeben, die einem amtierenden Präsidenten gehören, sind aber keine vollständige Aufzeichnung aller ausländischen Zahlungen an Trumps Unternehmen während seiner Zeit im Weißen Haus.

Damals erklärte Trumps Anwalt , der ehemalige Präsident plane, ausländische Gewinne aus seinen Hotels an das US-Finanzministerium zu spenden. Der Betrag, den die Trump Organization in den Jahren 2017 und 2018 gespendet haben soll, liegt jedoch weit unter den geschätzten Auslandszahlungen, die an die Hotels geflossen sind.

Trump hat sich vor seinem Amtsantritt geweigert, sich von Firmenvermögen und Immobilien zu trennen, was bedeutet, dass er weiterhin mit wenig Transparenz von seinen verschiedenen Geschäften profitieren konnte.

Die Demokraten sagen, dass die zusätzlichen Buchhaltungsunterlagen neue Fragen über mögliche Bemühungen aufwerfen, Trump über seine Unternehmen zu beeinflussen, während er im Weißen Haus war.

Als Beispiel verweisen die Ausschussdemokraten auf die Tatsache, dass Trump es abgelehnt hat, Sanktionen gegen die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) zu verhängen, ein staatliches Unternehmen, das Immobilien im Trump Tower in New York gemietet hat.

Aus einem Bericht der Securities and Exchange Commission aus dem Jahr 2012 geht hervor, dass sich die von der chinesischen Bank gezahlte Grundmiete auf 1,9 Millionen Dollar belief, und von Mazars vorgelegte Dokumente bestätigen, dass die Bank mindestens bis 2019 im Trump Tower bleibt.

Im Jahr 2016 beschuldigte das Justizministerium die Bank, sich mit einer nordkoreanischen Bank verschworen zu haben, um die US-Sanktionen zu umgehen.

Bei seinem Amtsantritt hat Trump die ICBC jedoch nicht sanktioniert, obwohl republikanische Kongressmitglieder gefordert hatten, "maximalen finanziellen und diplomatischen Druck" auszuüben, indem "mehr chinesische Banken ins Visier genommen werden, die mit Nordkorea Geschäfte machen", schrieben Demokraten des House Oversight Committee in einem Bericht, der den Inhalt der Mazars-USA-Unterlagen zusammenfasst.

Auf die Frage nach den Zahlungen Chinas an Immobilien, die Trump gehören, sagte der Sprecher der chinesischen Botschaft, Liu Pengyu, gegenüber CNN: "China hält sich an den Grundsatz der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und kommentiert keine Fragen, die mit der Innenpolitik der USA zusammenhängen."

"Gleichzeitig möchte ich betonen, dass die chinesische Regierung von chinesischen Unternehmen immer verlangt, dass sie im Ausland in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften operieren. Die Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen China und den USA ist für beide Seiten von Vorteil. China ist dagegen, dass die USA Wirtschafts- und Handelsfragen zwischen China und den USA politisieren", so Pengyu weiter.

