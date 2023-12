Sila Sahin und mehr - Diese Serienstars feiern ihre Rückkehr im Jahr 2023

Fans der Serie werden im Jahr 2023 einige beliebte Gesichter wieder auf ihren Fernsehbildschirmen begrüßen dürfen. Wer zu welcher Serie wechselte – und warum einige Schauspieler nur kurze Comeback-Auftritte hatten, erfahren Sie hier:

Sirah Shaheen

Die gebürtige Berlinerin Sila Sahin (38) ist vor allem durch ihre Rolle als Ayla Höfer in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt. Von 2009 bis 2014 spielte sie in der RTL-Serie mit. Anschließend trat sie in verschiedenen Formen in Erscheinung – seit Juni 2023 steht sie wieder in der täglichen Serie vor der Kamera. In Alles was zählt (RTL) spielte sie die Rolle der Miray Öztürk. Ihre erste Folge wurde am 24. August ausgestrahlt. Die Rückkehr der Serie ist definitiv ein Kraftakt für die Schauspielerin, die mittlerweile Mutter von zwei kleinen Söhnen ist. Wie sie im RTL-Interview sagte, sei sie „verängstigt und zweifelhaft“ hinsichtlich der Arbeit an ihrer neuen Serie.

Schließlich weiß sie aus ihrer Zeit bei „GZSZ“, dass das Shooting von Dailys kein Zuckerschlecken ist: „Dailys zu drehen ist ein harter Job. Normalerweise arbeitet man dort von 6:30 bis 18:00 Uhr.“ 30 Uhr Einsatz: Setting, Text, Make-up, Kostüme, Timing – alles muss passen. „Es gibt keinen Platz und keine Zeit zum Nachlassen. Außerdem habe man auch noch den Text des nächsten Tages studiert und sei „abends um 11 Uhr müde aufs Bett gefallen.“ In diesen Rhythmus müsse sie erst wieder zurückfinden. Aber um Gleichzeitig vermisse sie aber auch diese Routinen, ein solches Team und die Interaktion mit den Fans. „Als Schauspielerin ist es auch eine große Ehre, so lange senden zu dürfen und jeden Tag Schauspieler auftreten zu lassen.“ Wer kann nach so vielen Drehtagen so viel Erfahrung sammeln wie ein tägliches Drama? „Im Dezember gab sie bekannt, dass sie die Serie vorübergehend verlassen werde: Ihre letzte Folge wird voraussichtlich am 12. Januar 2024 ausgestrahlt.

Miriam Landstein

Seit Oktober ist der ehemalige „Verbotene Liebe“-Star Miriam Landstein (49) in der RTL-Serie „Unter uns“ zu sehen. Die Dreharbeiten begannen am 9. August, der zufällig ihr 49. Geburtstag war, daher gab es zur Begrüßung Blumen und Geburtstagskuchen: „Das wird ein unvergesslicher Tag, weil ich meinen Geburtstag und den ersten eines neuen Dramas noch nie zusammen gefeiert habe.“ Kamera. „Die Schauspielerin, vor allem bekannt als die intrigante Gräfin Tanya von Landstein, spielte eine Hauptrolle in der TV-Serie „Verbotene Liebe“ (1995–2015) und der Streaming-Neufassung von „Verbotene Liebe – Next Generation“ (1995–2015). ) spielte diese Rolle 20 Jahre lang, mit vielen Unterbrechungen in dieser Zeit. 2021). Wieder Teil der täglichen Serie zu sein, sei „ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagte sie. In Unter uns spielt sie Patrizia Neumann-Goldberg, die Besitzerin einer großen Hotelkette. Landstein freut sich auf ihren neuen Job und sagt: „Es ist eine tolle Rolle mit vielen spannenden und schönen Geschichten.“

Martin Amknecht

Vielen Zuschauern ist Martin Amknecht (61) als „Lindenstraße“-Bösewicht Robert Engel bekannt, den er von 1987 bis 1992 verkörperte. Im November feierte er mit Unter uns ein kurzes Comeback. In einer Veranstaltungswoche unter dem Motto „Vertrau mir – ich bin dein Mörder“ wird er zum Verbrecher. Seinen Gastauftritt erklärte der Schauspieler in einer RTL-Pressemitteilung: „Als Schauspieler mag ich es, in allen Formen und mit unterschiedlichen Charakteren zu arbeiten. Ich denke, das Böse ist eine gute Sache, weil ich jetzt älter bin und es wirklich gut spielen kann.“ Vielfältig Weg. "

Susan Sidropoulos

Im Januar sorgte Susan Sideropoulos (43) für den „GZSZ“-Hammer: Zwölf Jahre später kehrt sie zu der Erfolgsserie zurück, durch die sie zwischen 2001 und 2011 berühmt wurde. Doch das von vielen Fans erwartete Comeback währte nicht lange. Im April verabschiedete sie sich als Sarah Moreno von Community on Good Times, Bad Times. „Ich bin so dankbar, dass wir das ‚fast‘ unmöglich, aber möglich gemacht haben“, sagte Sidropoulos gegenüber RTL. Für sie geht es in der Arbeit um emotionale Zeitreisen und das Wiedererleben der Erfahrung im gegenwärtigen Moment. Eine Mischung aus einer Reihe von Möglichkeiten. Aber wer weiß, vielleicht wird es dieses Mal kein Abschied für immer sein: „Ich sage im Grunde nie nie!“

Lily Holland

Von 2005 bis 2008 war Lilli Hollunder (37) eine der Darstellerinnen der ARD-Serie Verbotene Liebe. Im Sommer 2023 begann die zweifache Mutter und Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis René Adler (38) in ihrem Haus in Hamburg mit den Dreharbeiten zu „Notruf Hafenkante“. In der neuen Staffel der ZDF-Serie spielt sie die ehrgeizige Polizistin Isabell Nowak. Obwohl ihr zweites Kind, Tochter Billie, erst im November 2022 zur Welt kommt, möchte sie so schnell wie möglich wieder vor der Kamera stehen: „Natürlich ist es eine schwierige Entscheidung, weil ich mein Kind nicht aufgeben werde, um eine zu werden.“ Mutter Aber ich muss „Ich denke auch an mich selbst und fühle mich glücklich, wenn ich arbeite“, sagte sie in einem Interview mit Bild.

Aaron Kosuta

Im Jahr 2016 spielte der Schauspieler Aaron Koszuta (29) die Valentine in „Unter Uns“. Doch im darauffolgenden Jahr verließ er die Serie wieder. Der Grund dafür ist, dass seine Figur in Hamburg eine Ausbildung zum Polizisten absolviert hat. Nach sechs Jahren kehrt Aaron Koszuta 2023 in seine ursprüngliche Rolle zur „Unter uns“-Familie zurück. Die Dreharbeiten begannen Ende Oktober.

