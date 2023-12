Brauchtum - Die Ziehungen der spanischen Weihnachtslotterie haben begonnen

Spanien schaut gespannt zu: In Madrid beginnt heute pünktlich um 9 Uhr die jährliche Ziehung der Glückszahlen der berühmten Weihnachtslotterie. Tickets können bis 22 Uhr am Vorabend erworben werden. Im alten Königlichen Opernhaus in Madrid gaben Schüler des Internats San Ildefonso die Ergebnisse bekannt – sie sangen wie seit Generationen.

Auf die Gewinner warteten am Freitag Preise im Gesamtwert von knapp 2,6 Milliarden Euro. Die meisten Tickets werden in Spanien verkauft, aber zunehmend nehmen auch Ausländer online teil.

Die Zeremonie dauert bis zu vier Stunden und es werden auch einige kleinere Preise verlost. Der Jackpot heißt „El Gordo“ (Der Dicke) und der Preis für das gesamte Los beträgt 4 Millionen Euro. Es wurde 185 Mal ausgezahlt, da jede der 100.000 Lottozahlen gleich oft verkauft wurde.

Die 1812 in Cádiz gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und gemessen an den Gesamteinsätzen als die größte. Obwohl der individuelle Gewinnbetrag nicht so hoch ist wie bei einigen anderen Lotterien, gibt es dennoch viele Gewinner.

In Spanien ist die Weihnachtslotterie ein Riesenereignis: Manche Menschen kaufen bereits im Juli Lose, doch die meisten stehen in den Tagen vor Weihnachten vor über 10.000 Verkaufsstellen Schlange und plaudern mit Nachbarn und sogar Fremden. Sie alle hoffen, eines Tages einen großen Sieg zu erringen.

