Notlage - Die Situation stabilisierte sich nach dem Vulkanausbruch in Island

Nach einem spektakulären Vulkanausbruch in Island haben die Behörden über Weihnachten eine Evakuierungsstelle im betroffenen Gebiet vollständig geschlossen. Die regionale Polizei von Grindavik teilte auf Facebook mit, dass der gesamte Verkehr und alle Stopps in Grindavik verboten seien, solange die Risikobewertung des isländischen Wetteramtes in Kraft sei. Auch die Blaue Lagune, ein nahegelegenes geothermisches Bad, das besonders bei isländischen Touristen beliebt ist, wird nicht in Betrieb sein.

Die polizeiliche Entscheidung folgt auf eine Phase, die am Montagabend begann und in der sich das Naturwunder zumindest vor Ort beruhigt zu haben schien. Am Mittwoch tauchte die glühend rote Lava zunächst nur in abgelegenen Gebieten der schneebedeckten Region auf, wie eine Live-Aufnahme des RÚV-Radios zeigte. Mittags kann man beobachten, wie Lava aus einem kleineren Krater sprudelt.

Die Epidemie könnte bald abklingen

Die Bedingungen scheinen viel weniger schwerwiegend zu sein als vor einigen Wochen, als der Ausbruch erwartet wurde. Die Lava bildete zunächst eine regelrechte Feuerwand und schäumte aus einem schätzungsweise vier Kilometer langen Erdriss. Laut RÚV ist derzeit nur ein Drittel der Kolumne aktiv. Die Aktivität ist stabil. Allerdings beeinflusste die schlechte Sicht aufgrund des Schneefalls die Lagebeurteilung.

Der Vulkanologe Tovaldur Thordarson sagte, der Ausbruch habe sich verlangsamt und könne in den kommenden Tagen – möglicherweise bis zum Wochenende – nachlassen. Auch die Zahl der Erdbeben in der Region ist deutlich zurückgegangen: Der Ausbruch am Dienstagabend wurde von Hunderten Erschütterungen begleitet – zwei davon übertrafen die Stärke 4,0 – und am Mittwoch gab es nur vereinzelte Erschütterungen, wie Daten des Wetteramts zeigten.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Gefahr vorüber ist. Das Bureau of Meteorology warnt davor, dass sich plötzlich neue Schornsteine ​​öffnen könnten. Die Behörden haben außerdem eine Gefahrenbewertungskarte veröffentlicht, in der das Risiko für Grindavik und die umliegenden Gebiete als „hoch“ eingeschätzt wird – obwohl die Lava die Küstenstadt knapp 40 Kilometer südwestlich von Reykjavik noch nicht erreicht hat. Die Feststellung gilt vorläufig bis zum 28. Dezember, in dieser Zeit gilt auch das polizeiliche Aufenthaltsverbot in Grindavík. Die Stadt mit fast 4.000 Einwohnern wurde im November evakuiert, doch seit kurzem dürfen die Bewohner zumindest tagsüber in ihre Häuser zurückkehren.

Umstehende warnen

Die Polizei bittet Vulkanbegeisterte zudem, sich gut zu überlegen, ob sie bei den aktuellen Wetterbedingungen wirklich bereit sind, die beschwerliche 18 bis 20 Kilometer lange Wanderung in das Gebiet auf sich zu nehmen. Die Behörden schrieben auf Facebook, dass Weihnachten bevorstehe und sie wollten, dass die Retter während der Feiertage zu Hause bleiben. Eine Sprecherin der Katastrophenschutzbehörde sagte RÚV, dass es besser sei, die Weihnachtsstimmung in den Einkaufszentren von Reykjavik zu genießen oder zu Hause heißen Kakao zu trinken, anstatt sich auf den Weg zum Ausbruch zu machen.

Quelle: www.stern.de