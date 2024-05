Die Eurovision kehrt zu ihren Wurzeln zurück: Ein Leitfaden für den ABBA-inspirierten, Lasagne-besessenen Song-Wettbewerb

Die Messlatte lag 1974 nicht allzu hoch, als Paul Ankas "Having My Baby" die Charts anführte und es 2006 auf die CNN-Liste der schlechtesten Songs aller Zeiten schaffte. Doch Abba, damals noch in menschlicher Gestalt, sind die inoffiziellen Hüter des Eurovision Song Contest, der sich zu einem der lebendigsten und farbenprächtigsten Musikereignisse der Welt entwickelt hat.

Nach ihrem "Waterloo"-Durchbruch vor 50 Jahren kehrt der diesjährige Eurovision Song Contest nach Schweden, der geistigen Heimat der Veranstaltung, zurück, nachdem Loreen den Wettbewerb im Mai letzten Jahres gewonnen hat und damit die erste Person ist, die den Wettbewerb zweimal gewonnen hat. Unglaublichere Zufälle gibt es nicht - ist das nicht der Beweis für einen Eurovisions-liebenden Gott?

Loreen, die unangefochtene Königin der Eurovision, sieht das nicht ganz so. "Einige Leute denken, dass Schweden die geistige Heimat der Eurovision ist - ich sehe es als ein sich ständig veränderndes Gebilde, wen interessiert schon der Ort", sagt sie gegenüber CNN.

Nun, das war nicht die Erzählung, die wir im Sinn hatten. Aber Loreen, die den glitzernden Staffelstab von ABBA übernommen hat, verspürt sicher einen Hauch von Nostalgie, wenn sie die vier legendären Gesichter sieht, die überall in Malmö, der Gastgeberstadt, aufgehängt sind?

"Ich schaue mir ABBA an und denke: 'Mann, ich will diese Hosen'", ruft sie begeistert aus. "Diese Plateauschuhe, wo kann ich die wohl finden?"

Kannst du einfach etwas Nettes über ABBA sagen, damit wir über die Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbs sprechen können?

"Es ist ein unglaubliches Kunstwerk", lobt sie und denkt über ihre Musik und ihren Stil nach. "Das ganze ABBA-Konzept ist eine tolle Sache!"

Während ABBA der Vergangenheit angehören, sind Baby Lasagne, Windows95Man und Nemo (eine Person, kein Fisch) in der Gegenwart angekommen. Und der diesjährige Eurovision Contest ist so dynamisch, absurd und kraftvoll wie immer.

CNN hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Proben fieberhaft zu verfolgen und jeden Song akribisch zu analysieren, um Ihnen diesen umfassenden Leitfaden für den Eurovision Song Contest 2024 zu präsentieren.

Die Künstler haben zwei Halbfinalrunden überstanden, und 26 haben es ins große Finale am Samstag geschafft, das um 21 Uhr Ortszeit (15 Uhr EST) in Malmö beginnt.

Wie Sarah Bonnici aus Malta es ausdrückt: "Es geht wieder los, was?

"Ich muss nicht normal sein"

Für den Rest der Welt ist die Ausrichtung der Eurovision eine prestigeträchtige Ehre. Für Schweden fühlt es sich langsam an wie die schrullige Improvisationstruppe eines Freundes, der man versprochen hat, sich das anzusehen, es aber in letzter Minute vergessen hat, als man gerade mit einem Glas Pinot Grigio in ein Schaumbad steigen wollte.

Der diesjährige Fanpark ist ein bisschen billig, schimpfen erfahrene Eurovisions-Fans. Die öffentlichen Proben waren nur halb voll, und für das Finale gibt es nur wenige Stunden vor der Show noch Karten. Es gibt sogar Gerüchte, dass der Slogan des Wettbewerbs - "United by Music" - vom letztjährigen "United by Music" beeinflusst sein könnte.

Aber die Eurovision ist ein wichtiger Teil des Kulturkalenders. "Diese Gemeinschaft ist das ganze Spektrum dessen, was wir sind. Albern, ernsthaft, nerdig", sagt Loreen und rattert verschiedene Adjektive herunter, während sie auf ihren übermäßig langen, goldenen Fingernägeln weiterzählt. "Alles, was man sich vorstellen kann."

Wenn es eine Sache gibt, die Loreen aus dem Wettbewerb gelernt hat, dann ist es die, dass man wirklich echte, authentische Liebe für Menschen empfinden kann, die man nie getroffen hat.

Loreen wird im Finale als Gast auftreten, während die Zwillinge Marcus und Martinus, die in diesem Jahr 22 Jahre alt werden, die Last des Wettbewerbs für das Gastgeberland tragen.

"Wir sind extrem wettbewerbsorientierte Menschen", erklären sie ohne einen Hauch von Sarkasmus.

Der diesjährige Spitzenreiter ist Baby Lasagne, dessen arenaerschütternde Hymne "Rim Tim Tagi Dim" die Abwanderung kroatischer Städte beschreibt. "Ich bin jetzt erwachsen, ich verlasse die Stadt und ich habe meine Kuh verkauft", singt er.

Aber Baby Lasagne bleibt bemerkenswert bodenständig. Er deutet die Rolle seiner Verlobten in seiner Karriere an: "Sie ist die Lasagne, ich bin nur das Baby." Und in einer überraschenden Aussage gibt er zu: "Ich mag Lasagne nicht wirklich. Ich esse sie nur ein paar Mal im Jahr."

Baby Lasagne ist ein harter Konkurrent für den Schweizer nemo, der im Eurovisionscamp das genreübergreifende Meisterwerk "The Code" erdachte - ein Ort, dessen bloße Erwähnung jeden Nicht-Eurovisions-Enthusiasten verblüffen würde. "Es war wie ein Spielplatz", erinnert er sich. Aber jetzt ist Nemo bei der großen Show, und seine Erfahrung hat die Erwartungen übertroffen. "Es war viel größer und verrückter, als ich es mir vorgestellt hatte."

Der irische Bambie Thug, auch bekannt als Windows95Man, holt mit Blick auf die Finalrunden immer weiter auf, und auch der Niederländer Joost Klein ist noch im Rennen. Windows95Man sagt: "Mir ist es egal, ob ich gewinne oder verliere; ich liebe es einfach, aufzutreten."

Windows95Man steht im Mittelpunkt einer Kontroverse über seinen Auftritt, da seine Persona vollständig auf einem Betriebssystem basiert, dessen Name und Logo rechtlich nicht bei der Eurovision gezeigt werden dürfen. Teemu Keisteri, der Kopf hinter der Figur, hat sich entschieden, eine unscharfe Version des Logos auf seinem Hemd zu tragen. Außerdem tritt er nur mit wenigen Klamotten auf - der Windows95Man schlüpft während des finnischen Auftritts aus einem riesigen Ei, läuft zwei Minuten lang nackt herum und wird schließlich von einem Paar Jeans-Hotpants begleitet, die von der Decke herabhängen.

"In meinen Dreißigern habe ich erkannt, dass ich nicht gewöhnlich sein muss", sagte Windows95Man zu CNN. "Ich kann nicht kontrollieren, wie das Publikum meine Kunst wahrnimmt."

Die Botschaft von Windows95Man's Kunstwerk ist einfach: "Wenn Daddy ein bisschen nackt ist, ist es nicht so ernst."

Die Highlights des diesjährigen Wettbewerbs

Der Eurovision Song Contest ist die Quelle der Besessenheit für die Europäer. Sie scheinen das ganze Jahr über nur daran zu denken. Fragen Sie einfach die griechische Teilnehmerin Marina Satti. "Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, deshalb habe ich den Anschluss verloren", sagte sie.

Sage und schreibe 129 Künstlerinnen und Künstler haben sich für die nationale Auswahl von San Marino beworben - das ist mindestens ein Eurovisionsanwärter für jeden 260 Einwohner des kleinen Landes.

Bei dem Wettbewerb geht es nicht nur um die Gewinner. Es gibt viele exzentrische Interpreten, die ebenso unvergesslich sind wie die Gewinner, wenn nicht sogar noch mehr.

Über die schlechtesten Eurovisions-Texte des Jahres wurde heftig debattiert. Wir hatten einige wirklich unheimliche Bilder zu analysieren: Hera Bjork aus Island steht "am Rande eines Versprechens", Saba "wirft Erinnerungen in die Luft" und Slimane will "einen Ozean im Feuer schaffen".

Fahree aus Aserbaidschan, der gekleidet ist, als käme er gerade aus einem italienischen Restaurant aus dem 23. Jahrhundert, singt: "Hurricanes are roaming, but you take away the pain".

Polens Luna singt bizarrerweise: "Shining in a tiger's eyes, only I can find my future". Trotzdem erreichte ihr Auftritt nicht das Finale.

In Norwegen gewann Gåte den inoffiziellen Preis für den schlechtesten Text mit "Ich war ein sehr feines und schönes Mädchen, mit einer bösen Stiefmutter. Meine Mutter war gestorben. Sie verwandelte mich in ein Schwert und eine Nadel und schickte mich auf den Hof des Königs."

Die Marketingteams der Eurovision sind die wahren Stars der Show. Sie machen alle Arten von übertriebener Werbung für ihre Künstler. Dons aus Lettland zum Beispiel "kreiert fesselnde, mitreißende Melodien". Luna "absorbiert so viel positive Energie vom Mond wie möglich". Armenien behauptet, dass die Lieder seines Folk-Duos "Grenzen überschreiten" (ohne jedoch zu sagen, wer das gesagt hat). Und Silia Kapsis aus Zypern? Sie tanzte in einem Dokumentarfilm, der "von Taboo von den Black Eyed Peas produziert wurde".

Iolanda aus Portugal schließlich wird als "vielversprechende Sängerin" angepriesen.

Die Eurovisionskünstler sind bodenständige Menschen, die einfach nur ihre Lieder singen und die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Joost Klein glaubt, dass sie mit dieser Show etwas verändern können. Loreen stimmt ihm zu, beschreibt es als "Quantenphysik" und fügt hinzu: "Wir bringen die Dinge in der Welt gerade ins Gleichgewicht."

Wenn Singen wirklich die Macht hat, die Welt zu verbessern, warum singen diese Künstler dann nicht einfach die ganze Zeit? Warum hören sie nie auf? Warum wird nicht in jedem Konfliktgebiet ein Eurovisions-Teilnehmer abgesetzt, der so lange singt und weint, bis alle Staatsoberhäupter der Welt um ein Lagerfeuer versammelt sind und Angelina Mango aus Italien auf ihrer Gitarre "Wonderwall" spielt?

Die Wahrheit ist, dass viele Eurovisionsfans die Teilnahme Israels während des laufenden Gaza-Konflikts als unangenehm empfinden. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg führte einen Protest vor dem Finale in Malmö an, und ein weiterer ist für Samstag geplant. Die israelische Teilnehmerin Eden Golan wurde während des Halbfinales ausgepfiffen. Die Europäische Rundfunk- und Fernsehunion verteidigte diese Woche gegenüber CNN die Teilnahme Israels.

Am Samstagabend wird ein großer Teil Europas vier Stunden lang in eine romantische Flucht eintauchen. Die Zuschauer werden aufmerksam zusehen, wie verschiedene Männer traurig über ihre früheren Beziehungen klagen, manchmal sogar nackt. Sie werden die selbstbewussten weiblichen Teilnehmerinnen anfeuern, wenn sie Malmös Vorrat an Trockeneis verbrauchen. Der Kontinent wird in den Bann einer Reihe merkwürdiger Kandidaten gezogen, die darauf abzielen, ihre Herzen zu erobern.

Wie Loreen erklärt: "Es ist eine Liebesdrehscheibe... willst du mitmachen?"

