Der US-Kongress wird in diesem Jahr keine neue Hilfe für die Ukraine genehmigen

Der US-Kongress wird in diesem Jahr keine neue Militärhilfe für die von Russland angegriffene Ukraine genehmigen. Die Demokraten im Senat und die republikanischen Oppositionsführer Chuck Schumer und Mitch McConnell bestätigten dies am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung.