Der Mitbegründer der Beach Boys, Brian Wilson, wird unter Vormundschaft gestellt, hat ein Richter entschieden.

Richter Gus T. May vom Superior Court entschied, dass eine Vormundschaft für Brian Wilson notwendig ist und führte klare und zwingende Beweise in den Gerichtsakten an. Wilson selbst befürwortet die Vormundschaft, da er nicht in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern, an einer schweren neurokognitiven Störung leidet und keine informierte Zustimmung zu Medikamenten geben kann.

In den Gerichtsunterlagen heißt es, dass Wilsons Vormünder bei allen wichtigen Entscheidungen zur Gesundheitsversorgung die Meinung seiner Kinder einholen sollten.

Die Familie Wilson teilt mit, dass die Entscheidung, eine Vormundschaft für Brian einzurichten, nach dem Tod seiner Frau Melinda im Januar getroffen wurde. Nach Brians Worten war sie nicht nur seine Frau, sondern auch seine Retterin, die ihn emotional unterstützte und ihn ermutigte, die Musik zu machen, die er liebte.

In einer im Februar von der Familie Wilson veröffentlichten Erklärung wurde bekannt gegeben, dass seine langjährigen Vertreterinnen LeeAnn Hard und Jean Sievers zu Mitvormündern seiner Person ernannt werden sollen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Stabilität im Haushalt aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass er und seine Kinder, die dort leben, angemessen versorgt werden, während sie in ihrem unterstützenden Heim mit ihrer Haushälterin Gloria Ramos und dem Rest des engagierten Heimbetreuungsteams bleiben.

"Brian wird in der Lage sein, seine Familie und Freunde zu genießen, an aktuellen Projekten weiterzuarbeiten und an allen Aktivitäten teilzunehmen, die er möchte", so die Familie in ihrer Erklärung.

Brian Wilson hatte ein kompliziertes Verhältnis zum Ruhm und litt in der Vergangenheit unter Stress, Depressionen und Drogensucht. Trotzdem zog er sich 1964 wegen eines Nervenzusammenbruchs von den Tourneen mit seiner Band zurück, machte aber weiterhin Musik für die Beach Boys. Im Jahr 1988 wurden er und die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, und 2001 erhielten sie einen Grammy Lifetime Achievement Award. Als Solokünstler hat Wilson zwei Grammy Awards gewonnen, einen für die beste Rock-Instrumental-Darbietung im Jahr 2005 und einen weiteren für das beste historische Album im Jahr 2013.

