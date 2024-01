Das schimmernde, verspiegelte Gebäude, das in der Wüste verschwindet

Maraya ist das größte spiegelbedeckte Gebäude der Welt, das zu bestimmten Tageszeiten in der umgebenden Wüste zu verschwinden scheint.

Das Gebäude - dessen Name auf Arabisch "Spiegel" oder "reflektierend" bedeutet - ist eine Konzerthalle mit 500 Plätzen, ein Gemeindezentrum und ein Veranstaltungsraum, in dem bereits Künstler wie Alicia Keys, Andrea Bocelli, Enrique Iglesias und John Legend aufgetreten sind.

Aber es ist auch ein Kunstwerk für sich.

Inmitten der dramatischen Wüstenlandschaft von AlUla, nur 14 Meilen von der epischen architektonischen Stätte in Hegra entfernt, entstand Maraya in Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Designbüro Giò Forma Studio und Black Engineering.

"Wir sind der Meinung, dass ein Gebäude, das nicht mit der Landschaft konkurrieren kann, diese vielmehr bereichern sollte", erklärt Florian Boje, der Architekt von Maraya, gegenüber CNN seinen ursprünglichen Vorschlag.

Er fährt fort: "Wir hatten das Glück, den Ort zu besichtigen, und waren von der Natur- und Kulturlandschaft zutiefst berührt. Als wir unseren Entwurf einreichten, schrieben wir als Erstes: 'Hier sollte nichts Sichtbares gebaut werden, also wenn es wirklich sein muss, sollte es ein stiller Spiegelkubus sein.'"

Das Ergebnis, das vom Entwurf bis zur Lieferung sechs Monate und nur 76 Tage Bauzeit in Anspruch nahm, wurde 2019 eingeweiht.

Ortsspezifische Herausforderungen

Große Mengen an Glas inmitten einer sengenden Wüste zu platzieren, könnte wie ein Rezept für blendende Sicht erscheinen.

Boje und sein Team machten sich auf die Suche nach Materialien, die den Blick auf die Landschaft verbessern würden, ohne die sonnigen, heißen Bedingungen zu verschlimmern.

Die erste Lösung war eine neue Art von Glas - aus Kupfer.

Giò Forma Studio arbeitete mit dem US-amerikanischen Unternehmen Guardian Glass zusammen, um Guardian UltraMirror zu entwickeln, ein maßgeschneidertes Verkleidungsprodukt, das für das warme, sonnige Klima in Saudi-Arabien entwickelt wurde.

Insgesamt ist das Gebäude mit 9.740 Paneelen verkleidet.

"Einfallsreichtum und Ausdauer haben sich für Guardian Glass ausgezahlt, als wir Lösungen für die einzigartigen Anforderungen der Maraya Concert Hall entwickeln mussten", sagte Jasmin Hodzic, Marketingdirektorin des Unternehmens für Asien und den Nahen Osten, in einer Erklärung.

"Die Herausforderungen, die das Gelände und der Zeitrahmen mit sich brachten, lagen vor uns, aber wir haben sie gemeistert", fügte sie hinzu.

Intensive Hitze kann dazu führen, dass Glas oxidiert. Deshalb entwickelte das Team eine spezielle Beschichtung für das Maraya-Glas, die Sandstürmen, großen Temperaturschwankungen und anderen alltäglichen Wetterherausforderungen in der Wüste standhält.

"Durch die subtile Krümmung der Fassade wirkt das Gebäude aus der Ferne wie eine schimmernde Fata Morgana des umgebenden Panoramas - doch wenn die Besucher näher kommen, sehen sie ein perfektes Spiegelbild ihrer selbst."

Kunst in der Wüste

Obwohl Maraya von Anfang an im palmenbestandenen Ashar-Tal in AlUla geplant war, wurde der genaue Standort auf eine Art und Weise ausgewählt, die der Architekt als "analog" bezeichnet - indem er einfach große Spiegel in die Weite des Sandes hielt und entschied, welcher Ort am besten geeignet war.

Die größte Herausforderung bestand darin, in einem reinen und unberührten Gebiet mit unvorstellbaren Landschaften zu entwerfen, das auch in kultureller Hinsicht noch entwickelt und entdeckt wird und daher seine Identität und Designsprache erst noch entwickeln muss", sagt Boje.

Worin besteht nun diese Designsprache, von der Boje spricht?

Neben Maraya gibt es in und um das historische Viertel eine wahre Flut von Kunst-Hotspots, in denen einige der renommiertesten Namen der Kulturwelt vertreten sind.

Der französische Kunstbuchverlag Assouline hat eine Reihe von Titeln veröffentlicht, die sich mit saudischer Archäologie und Architektur befassen. Der Aussteller für visuelle Kunst DesertX hat sich bereits zweimal in AlUla niedergelassen und Künstler aus der ganzen Welt eingeladen, um ortsspezifische Werke zu schaffen.

Das ist aber noch nicht alles. Anfang dieses Jahres berichtete Le Monde, dass die "Stararchitekten" Renzo Piano und Richard Rogers einen Vertrag unterzeichnet haben, um den Bau einer Außenstelle des berühmten Pariser Centre Pompidou in AlUla unter dem vorläufigen Namen Perspective Galleries zu beraten.

Doch Boje ging es bei der Gestaltung von Maraya um viel mehr als nur um ein Gebäude. Er erzählt CNN, dass er sich auch in AlUla verliebt hat, und zwar so sehr, dass seine Firma jetzt ein ständiges Büro dort hat.

Tiefer gehen

Während sich manche Besucher damit begnügen, das Maraya mit all seinen schimmernden Winkeln zu fotografieren, wäre es nachlässig, nicht auch das Innere des Gebäudes zu besuchen.

Neben den musikalischen Darbietungen finden im Maraya auch Kunstausstellungen statt, zuletzt die allererste Ausstellung in Saudi-Arabien über Andy Warhol, den legendären amerikanischen Künstler, der sich von Popkultur und Werbung inspirieren ließ.

Ein weiterer Anziehungspunkt ist das Maraya-Restaurant Maraya Social, das sich auf der Dachterrasse befindet und einen ungehinderten Blick auf die Wüste bietet.

Unter der Leitung des britischen Küchenchefs Jason Atherton, der für sein Londoner Restaurant Pollen Street Social einen Michelin-Stern erhielt, trifft hier Europa auf den Nahen Osten, und die Speisen sind im Mezze-Stil angerichtet.

Verpassen Sie nicht die ausgezeichneten Desserts, vor allem den Bananen-Dattel-Pudding, der, wenn man bedenkt, dass man die vielen Dattelfarmen des AlUla vom Gebäude aus praktisch anfassen kann, ein so lokales Gericht ist, wie es nur geht.

Da Alkohol in Saudi-Arabien verboten ist, haben sich viele Restaurants und Nachtlokale - darunter auch das Maraya Social - darauf konzentriert, lustige und kreative Mocktail-Menüs zu kreieren.

Das dem Maraya am nächsten gelegene Hotel ist das weitläufige Banyan Tree Resort.

Das von der Beduinenkultur inspirierte Hotel verfügt über Suiten mit Außenbereichen unter schwungvollen, modernen Zelten sowie über Feuerstellen im Freien, private Swimmingpools und Bereiche zur Sternenbeobachtung.

Manche Gäste entscheiden sich dafür, die zwei Kilometer durch das Tal zu Fuß zurückzulegen, aber das Hotel stellt auch Autos zur Verfügung, die sie zwischen den beiden Orten hin- und herfahren.

Doch egal, ob Sie zu Fuß oder mit dem Auto anreisen, am besten sehen Sie Maraya mehr als einmal. Vom rosafarbenen Licht des Sonnenuntergangs bis zur glitzernden Morgendämmerung bietet jede Tageszeit ein völlig anderes Erlebnis.

Quelle: edition.cnn.com