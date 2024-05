Das Militärregime in Myanmar führt einen Luftangriff auf ein Kloster durch.

Das Militär in Myanmar geht erbarmungslos gegen Aufständische vor und hinterlässt dabei auch Opfer unter der Zivilbevölkerung. Eine humanitäre Organisation berichtet von über 20 Massakern seit der Übernahme der Kontrolle durch die Regierung. Ein weiterer tödlicher Vorfall ereignete sich bei der Bombardierung eines Klosters, die mehrere Todesopfer forderte.

Bei einem Luftangriff der Militärjunta auf ein buddhistisches Kloster in Myanmar kamen mindestens 16 Menschen ums Leben, und fast 50 weitere wurden verletzt. Dies geschah an einem Donnerstagmorgen in der Saw-Gemeinde in der Region Magwe. An dem Angriff während einer Klosterversammlung nahmen Angehörige der örtlichen Verteidigungskräfte und lokale Führer aus den umliegenden Dörfern teil. Es wird erwartet, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Die verbrannten Körper der meisten Opfer sind nicht identifizierbar. Auch der Abt des Klosters und mehrere Mönche wurden erschlagen. Die Verwüstung war so groß, dass das gesamte Kloster durch den Angriff dem Erdboden gleichgemacht wurde. "Die Bombe war unglaublich stark", erklärte Min Min Oo, ein Augenzeuge, der an der Rettungsaktion beteiligt war.

Die Junta-Generäle sind seit ihrem Staatsstreich im Jahr 2021 rücksichtslos und gehen brutal gegen jede Art von Dissidenten vor. Sie schlagen häufig aus der Luft zu. Kürzlich wurden bei einem Luftangriff auf eine Rebellenregion nahe der indischen Grenze mindestens vier Menschen getötet und viele schwer verletzt. Ziel der Bomben war ein Krankenhaus in der Stadt Mindat im Bundesstaat Chin.

ISP-Myanmar, eine unabhängige Studiengruppe, weist darauf hin, dass die Truppen der Junta mehr als 20 Massenerschießungen gegen die Bevölkerung verübt haben, bei denen mehr als zehn Opfer in einem einzigen Vorfall ums Leben kamen. Wie aus dem Bericht hervorgeht, beläuft sich die Zahl der Todesopfer zwischen Februar 2021 und Oktober 2023 auf über 500 Menschen, darunter auch Kinder und ältere Menschen.

