Das Berufungsgericht unterstützt die Entscheidung einer katholischen Schule, einen Lehrer zu entlassen, der seine Partnerin heiraten wollte.

Das Berufungsgericht des vierten Bezirks entschied kürzlich, dass die Charlotte Catholic High School die Rechte von Lonnie Billard gemäß Titel VII des Bürgerrechtsgesetzes von 1964, einem Bundesgesetz zum Schutz von Arbeitnehmern vor Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von Rasse, Geschlecht und Religion, nicht verletzt hat.

Zwei Richter des Gremiums argumentierten, dass Billard ein wesentlicher Vermittler der Glaubensgrundsätze der Charlotte Catholic High School war und hielten seine Kündigung gemäß der "ministeriellen Ausnahme" zu Titel VII für zulässig. Diese Ausnahmeregelung schützt religiöse Organisationen vor staatlichen Eingriffen, wenn es um Personalentscheidungen geht, die auf ihren religiösen Überzeugungen beruhen.

In der Mehrheitsentscheidung erklärte die Bezirksrichterin Pamela Harris: "Wir kommen zu dem Schluss, dass die Schule Billard mit 'lebenswichtigen religiösen Aufgaben' betraut hat, was ihn zu einem 'Botschafter' ihres Glaubens macht und somit in den Anwendungsbereich der ministeriellen Ausnahme fällt."

Der dritte Richter stimmte dem Urteil zu, äußerte aber in einer teilweisen abweichenden Meinung, dass er den Fall anders angegangen wäre.

Laut der Equal Employment Opportunity Commission (Kommission für Chancengleichheit bei der Beschäftigung) schützt der erste Verfassungszusatz die Autonomie religiöser Organisationen, zu entscheiden, wen sie für geeignet halten, "ihre Überzeugungen zu verkörpern". Dieses Konzept wird als "ministerielle Ausnahme" bezeichnet.

Dieses jüngste Gerichtsurteil stellt eine Änderung der Haltung gegenüber anderen Urteilen desselben Gerichts dar, die bei der Förderung von LGBTQ-Rechten eine wichtige Rolle gespielt haben. Erst im vergangenen Monat wurde in zwei Urteilen die Ungültigkeit von Krankenversicherungsplänen der Bundesstaaten North Carolina und West Virginia bestätigt, die die Kostenübernahme für geschlechtsangleichende Behandlungen ausgeschlossen hatten, sowie eine Entscheidung zugunsten eines transsexuellen Sportlers aus West Virginia, der aufgrund staatlicher Gesetze von der Teilnahme am Schulsport ausgeschlossen war.

Billard, der seine Enttäuschung über die Entscheidung des Gerichts zum Ausdruck gebracht hat, hat das Gefühl, dass seine Möglichkeiten immer geringer werden. "Es gibt eine Fülle von Urteilen, die mich in meiner Haltung bestärken. Aber mein größtes Gefühl ist Fassungslosigkeit. Ich konnte einfach nicht begreifen, wie man Menschen daran hindern kann, ihre Liebe zueinander auszudrücken und ihre Ehe zu veröffentlichen. Deshalb habe ich mich dem unterzogen, was ich getan habe", sagte er.

Billard teilte mit, dass er im Oktober 2014 seine Verlobung mit seiner Partnerin in den sozialen Medien bekannt gab, während er noch an der Charlotte Catholic High School beschäftigt war. Zwei Monate später sei ihm gekündigt worden. Er reichte daraufhin 2017 eine Diskriminierungsklage bei der EEOC ein und verklagte die Charlotte Catholic High School, die Mecklenburg Area Catholic Schools und die römisch-katholische Diözese Charlotte.

Er heiratete seine Partnerin im Mai 2015 und schätzte seine Lehrerkarriere trotz ihres unerwarteten Endes. Derzeit befindet sich Billard im Ruhestand.

CNN hat am Donnerstag sowohl die Mecklenburg Area Catholic Schools als auch die Charlotte Catholic High School um eine Stellungnahme gebeten.

Luke Goodrich, Vizepräsident und Senior Counsel bei Becket, der die römisch-katholische Diözese von Charlotte vertritt, feierte die Entscheidung des Berufungsgerichts und bezeichnete sie als "einen Sieg für Menschen aller Konfessionen, die das Privileg schätzen, ihren Glauben an die nächste Generation weiterzugeben".

"Der Oberste Gerichtshof hat keinen Raum für Zweifel in dieser Frage gelassen: Katholische Schulen haben die Freiheit, Lehrkräfte auszuwählen, die mit der katholischen Lehre übereinstimmen", erklärte Goodrich in einer Erklärung.

Quelle: edition.cnn.com