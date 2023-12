Bernd Herzsprung - Blasenoperation und Suche nach einem neuen Wohnort

Große Sorge um Schauspieler Bernd Herzsprung (81).Wie der TV-Star im Interview mit Bild verriet, musste er sich kurzfristig einer Blasenoperation unterziehen. Bei einer Vorsorgeuntersuchung wurde zunächst Blut im Urin entdeckt: „Beim Ultraschall stellte der Urologe eine Anomalie in der Blase fest. Diese musste behandelt werden.“

Er hat die Operation nun erfolgreich überstanden und hofft nun, die Klinik noch vor Weihnachten verlassen zu können. Allerdings sagte er auch: „Wer den Krankheitsbeginn verpasst, ist irgendwann der Krankheit ausgeliefert.“ Er kann jedem nur empfehlen, sich regelmäßig untersuchen zu lassen.

Nicht nur ein Gesundheitsproblem

Der gebürtige Hamburger befand sich seit längerem in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Vor etwa anderthalb Jahren musste er sich einer Herzoperation unterziehen. Im Jahr 2022 sagte Hertzsprung in einem Interview mit Bild: „Der Tod ist allgegenwärtig und unbesiegbar.“ Allerdings machte er seinen bisherigen Lebensstil nicht für seine gesundheitlichen Probleme verantwortlich: „Die Fehler, die ich in meiner Jugend gemacht habe, sind Sünde, darunter der Konsum verschiedener Suchtmittel.“ hatte einen vernachlässigbaren Einfluss auf meine Gesundheit.“

Neben gesundheitlichen Problemen hatte er auch mit ganz anderen Schwierigkeiten im Leben zu kämpfen. Herzsprung bestätigte, dass er nach rund 14 Jahren Miete aus seinem Haus am Tegernsee, etwa 40 Kilometer südlich von München, ausziehen musste. „Leider!“, sagte Hertzsprung zu der unangenehmen Nachricht. Der Vorbesitzer fand einen Käufer, der das Haus für sich nutzen wollte. „Ich suche dringend eine neue Wohnung, am liebsten am Ufer des Tegernsees“, appelliert der Schauspieler. Er griff nach jedem Strohhalm, der ihm in den Weg kam. Er bleibt „hoffnungsvoll“.

Bernd Herzsprung trat bereits in den 1960er Jahren in berühmten Werken auf

Bernd Herzsprung ist seit Jahrzehnten eines der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands. Seit Ende der 1960er Jahre trat er in verschiedenen Fernsehsendungen auf, darunter „Der Kommissar“, „Derrick“, „Ein Fall für zwei“ und „Tatort“. Von Ende der 1970er bis Anfang der 1990er Jahre spielte er den Polizisten Fred Leß in der ZDF-Serie SOKO 5113. Einem jungen Publikum wurde er 2011 durch seine Teilnahme an der RTL-Sendung „Let’s Dance“ bekannt.

Der Schauspieler war von 1979 bis 2008 mit der Schauspielerin und Modedesignerin Barbara Engel (71) verheiratet, mit der er zwei Töchter hat. Eine der beiden Töchter ist Schauspielerin Hannah Herzsprung (42 Jahre). Der ehemalige „SOKO 5113“-Star hat außerdem ein uneheliches Kind, das 1992 geboren wurde.

