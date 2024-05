Barron Trump wird als Delegierter für den Nationalkonvent der Republikaner in Florida gewählt.

Barron Trump, der Sohn des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, ist eines der Familienmitglieder, die als Delegierte für den bevorstehenden Nationalkongress der Republikaner ausgewählt wurden. Zu den anderen ausgewählten Familienmitgliedern gehören Donald Trump Jr., Eric Trump und Tiffany Trump. Darüber hinaus sind Steve Witkoff, ein langjähriger Freund und Luxusimmobilienentwickler von Trump, sowie Sergio Gor, ein Verbündeter von Trump, ebenfalls als Delegierte aufgeführt.

CNN hat die Trump-Kampagne um eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit gebeten.

NBC News berichtete zuerst über die Wahl von Barron Trump.

Vor dem Beginn von Trumps Schweigegeldprozess hatten seine Anwälte den 17. Mai als freien Tag beantragt, damit er an Barrons Schulabschluss teilnehmen konnte. Vor einem Monat entschied der Richter, dass das Verfahren schnell genug voranschreite, um Trump die Abwesenheit an diesem Tag zu gestatten, ohne dass es zu einer Unterbrechung des Prozesses komme.

Der Parteitag des Republikanischen Nationalkomitees soll im Juli in Milwaukee stattfinden. Im April forderte das RNC den Secret Service auf, dafür zu sorgen, dass die Demonstranten weiter vom Kongress entfernt bleiben als ursprünglich geplant.

Der Anwalt des RNC, Todd Steggerda, warnte in einem Schreiben, dass die von der Stadt Milwaukee vorgeschlagene Regelung "zu einer gefährlichen Situation für Teilnehmer und Demonstranten führen könnte", da diese in einem einzigen Parkblock untergebracht werden sollten, "was Tausende von friedlichen Personen zwingen würde, sich in unmittelbarer Nähe aufzuhalten".

Alexi Worley, eine Vertreterin des Secret Service, erklärte in einer Stellungnahme, dass der operative Sicherheitsplan für nationale Sonderveranstaltungen, einschließlich der Republican National Convention 2024, einen Lenkungsausschuss umfasst, der sich aus Vertretern des Secret Service und verschiedener anderer Bundes-, Landes- und lokaler Behörden zusammensetzt. Dieser Plan, so fügte sie hinzu, wird durch eine Reihe umfassender Sicherheitsbewertungen in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen erstellt, mit dem vorrangigen Ziel, ein hohes Maß an Sicherheit für die Veranstaltung zu gewährleisten.

Donald Trump, über den weithin spekuliert wird, dass er der Präsidentschaftskandidat der Republikaner sein wird, hat angedeutet, dass er seinen Kandidaten wahrscheinlich während oder um den RNC-Kongress im Juli bekannt geben wird. In öffentlichen und privaten Gesprächen hat er verschiedene potenzielle Kandidatinnen genannt.

Kate Sullivan, Shania Shelton und Daniel Strauss von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

