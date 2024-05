Auf mindestens drei Universitätsgeländen wurden am frühen Freitag inmitten der anhaltenden pro-palästinensischen Proteste Lager geräumt.

Polizeibeamte zerstören Zelte am Massachusetts Institute of Technology: Die Behörden begannen am frühen Freitagmorgen mit dem Abbau des Lagers, einige Tage nach der Ankündigung des MIT, dass Studenten, die nach Ablauf einer bestimmten Frist noch verweilen, mit bestimmten disziplinarischen Maßnahmen rechnen müssen.

Die Universität von Arizona: "Alles klar", die Polizei räumt das Zeltlager: Die Polizeibehörde der Universität setzte "laute Munition" und "chemische Munition" ein, um am Freitagmorgen ein Lager auf dem Campusgelände zu räumen. Nach Angaben der Universität war eine Struktur aus Holzpaletten und anderen Gegenständen errichtet worden, die gegen die Richtlinien der Schule verstieß. Wie auf der Website der Universität zu lesen ist, findet an diesem Abend eine Abschlussfeier statt.

Die Polizei der Universität von Pennsylvania löst das Protestlager auf: Die Behörden wiesen die Demonstranten am frühen Freitagmorgen an, ihre Zelte zu verlassen. Die Studentenzeitung The Daily Pennsylvanian berichtet, dass die Universitätspolizei die Demonstranten gewarnt hat, ihre Zelte in weniger als zwei Minuten zu verlassen. In einer offiziellen Mitteilung der Universität hieß es: "Polizeiaktivitäten in der Gegend von College Green. Seien Sie vorsichtig und meiden Sie das Gebiet". Beamte in Einsatzkleidung wurden dabei beobachtet, wie sie die Zelte abbauten und Personen in Gewahrsam nahmen. Es war nicht bekannt, ob sofort Anklage erhoben werden würde.

Xavier University beendet die Einladung des UN-Botschafters zu einer Rede: Die in Louisiana ansässige HBCU hat ihre Einladung an die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, zu einem Vortrag widerrufen, nachdem Studenten eine Petition eingereicht hatten, weil die USA Israel im Krieg gegen die Hamas unterstützen und in der UNO gegen einen Waffenstillstand gestimmt hatten.

Die New School macht eine Kehrtwende bei den Strafanzeigen gegen protestierende Studenten: Wie CNN berichtet, wurden am 3. Mai über 40 Personen während einer pro-palästinensischen Demonstration an der New Yorker Universität festgenommen. Die Interimspräsidentin Donna Shalala erklärte jedoch, dass die Staatsanwaltschaft keine Anklage erheben sollte. Der Fakultätssenat äußerte außerdem den Wunsch, den Beratenden Ausschuss für Investorenverantwortung zu reaktivieren.

MIT-Zeltlager abgerissen

Demonstranten skandierten unter anderem "Free Palestine", als Beamte das pro-palästinensische Lager in Cambridge, Massachusetts, am frühen Freitagmorgen abrissen, wie Aufnahmen des lokalen Senders WFXT zeigen.

Die Universität versuchte die ganze Woche über, das Lager zu räumen. Sie verhängte Disziplinarmaßnahmen gegen Studenten, die nach der Aufforderung, das Lager friedlich zu räumen, dort blieben.

Am Donnerstag waren weniger als 10 Studenten auf dem Campus verhaftet worden, teilte das MIT mit.

Die Demonstranten hatten die Einfahrt zu einer Garage des Stata Centers besetzt, dem Hauptzugangspunkt für Lieferungen zur und von der Universität und wo Personal und Verwaltung parken, wie Francesca Riccio-Ackerman, die Medienbeauftragte des MIT Scientists Against Genocide Encampment mitteilte.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird laufend aktualisiert werden.

Quelle: edition.cnn.com